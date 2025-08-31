1 Eylül Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, yeni haftaya girerken, yaratıcılığın ve tutkunun seni sarmaladığını hissedebilirsin. Evrenin büyük ve bilge gücü Satürn, Balık burcunda geri hareketine başlıyor ve bu, senin için aşk, yaratıcılık ve hobiler konusunda daha bilinçli ve kalıcı adımlar atma zamanının geldiğini işaret ediyor. İş hayatında da ilham verici bir dönem başlıyor.

Yani, Eylül ayının ilk gününde, hayal gücünün sınırlarını zorlayan fikirlerin somut sonuçlara dönüşmeye hazırlanıyor. Düşlediğin pek çok şey gerçeğe dönüşebilir. Hayalindeki iş, yatırım ya da fikir geleceğini yeniden şekillendirebilir. Zira, hedefi on ikiden vurmak üzeresin. Hadi cesur ol ve harekete geç, hem de bir an önce!

Aşk hayatında ise bugün kalbin, daha ciddi ama bir o kadar da güçlü hissetmeye başlayacak. Partnerinle arandaki bağ, sadece duygusal bir paylaşım olmaktan çıkıp sorumlulukların da eşit şekilde paylaşıldığı bir ilişkiye dönüşebilir. Bu yeni düzen ise sana huzur ve mutluluk getirecektir. Tabii, Satürn'ün Balık burcuna yaptığı retro hareket sırasında bekarsan, kalıcı bir bağ kurmayı arzulayabilir. Ancak acele etme. Bu retro sana yeni bir aşk getirmeyebilir ama geçmişten gelen bir hatıra kalbini sızlatabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…