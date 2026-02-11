Zamanı Yavaşlatan Adam: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Leonard Cohen
Bazı sesler vardır, duyduğunuz an sanki dünya bir anlığına dönmeyi bırakır. Odanın ışıkları loşlaşır, kahvenizden son bir duman yükselir ve kendinizi bir anda Kanada’nın karlı sokaklarında ya da Hydra Adası’nın güneşli teraslarında bulursunuz.
Bu hafta merceği; şair, yazar, müzisyen ve modern zamanların dervişi Leonard Cohen’e çeviriyoruz.
1. Cohen, 1934'te Montreal'de orta sınıf Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu.
2. Sanılanın aksine o, sahne ışıklarından önce kağıdın beyazlığına aşıktı.
3. 1960'larda Leonard, her şeyi geride bırakıp Yunanistan’ın Hydra adasına yerleşti.
4. Hayatına giren kadınlar, şarkılarının ölümsüz kahramanları oldu.
5. 1967’de folk müzik dünyasına daldığında, plak şirketleri endişeliydi.
6. Lorca’ya olan hayranlığı o kadar büyüktü ki, kızına onun adını (Lorca Cohen) verdi.
7. Plak şirketinin satma dediği efsane: Hallelujah!
8. Sessizliğe gömülen 5 yıl!
9. Her şey yolunda giderken 2005 yılında Cohen, hayatının şokunu yaşadı.
10. 2008 yılı Cohen için adeta bir iade-i itibar yılıydı.
11. Herkesin merakla beklediği son albümü You Want It Darker'ı yayınladıktan kısa bir süre sonra, 7 Kasım 2016'da efsanevi ozandan acı haber geldi.
