Zamanı Yavaşlatan Adam: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Leonard Cohen

Ceren Özer
11.02.2026 - 12:01

Bazı sesler vardır, duyduğunuz an sanki dünya bir anlığına dönmeyi bırakır. Odanın ışıkları loşlaşır, kahvenizden son bir duman yükselir ve kendinizi bir anda Kanada’nın karlı sokaklarında ya da Hydra Adası’nın güneşli teraslarında bulursunuz.

Bu hafta merceği; şair, yazar, müzisyen ve modern zamanların dervişi Leonard Cohen’e çeviriyoruz.

1. Cohen, 1934'te Montreal'de orta sınıf Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Soyadı tesadüf değildi; ailesi Hz. Harun'un soyundan gelen 'Kohanim'lerden olduklarını biliyordu. Henüz 9 yaşındayken babası Nathan'ı kaybetti. Ancak babasının ona bıraktığı vasiyet, Leonard'ın hayatı boyunca geçim derdi yerine 'edebiyat derdi'yle uğraşmasını sağlayacak finansal özgürlüğün kapısını araladı.

2. Sanılanın aksine o, sahne ışıklarından önce kağıdın beyazlığına aşıktı.

Daha McGill Üniversitesi'ndeyken ilk şiir kitabını çıkardı. The Spice-Box of Earth ile Kanada'nın en çok konuşulan genç şairlerinden biri oldu. Hukuk fakültesini ve Columbia Üniversitesi'ni 'bana göre değil' diyerek terk eden bu insanın tek bir tutkusu vardı: Kelimelerin gücü!

3. 1960'larda Leonard, her şeyi geride bırakıp Yunanistan’ın Hydra adasına yerleşti.

Elektriğin bile kısıtlı olduğu bu adada, bugün kült sayılan Görkemli Kaybedenler romanını yazdı. Günlerini şiir ve roman yazarak geçiriyordu.

4. Hayatına giren kadınlar, şarkılarının ölümsüz kahramanları oldu.

Marianne Ihlen: Hydra'da tanıştığı İskandinav güzeli. Meşhur 'So Long, Marianne' şarkısının ilham kaynağıydı.

Suzanne Verdal: Herkes meşhur 'Suzanne' şarkısını çocuklarının annesi Suzanne Elrod'a yazdığını sanır ama yanılıyor! Şarkı, arkadaşı heykeltıraş Armand Vaillancourt'un eski eşi olan ve Montreal'de liman kenarında ona çay ikram eden Suzanne Verdal için yazılmış

5. 1967’de folk müzik dünyasına daldığında, plak şirketleri endişeliydi.

İlk albümü Songs of Leonard Cohen için 'ticari başarı elde etmek için çok karanlık' yorumları yapıldı. Ancak İngiltere listelerinde bir seneden fazla kalarak 'kült bir efsane' doğurdu.

6. Lorca’ya olan hayranlığı o kadar büyüktü ki, kızına onun adını (Lorca Cohen) verdi.

Oğlu Adam Cohen ise bugün babasının mirasını devralmış, başarılı bir müzisyen olarak yoluna devam ediyor.

7. Plak şirketinin satma dediği efsane: Hallelujah!

8. Sessizliğe gömülen 5 yıl!

1994'te tam da kariyeri yeniden zirvedeyken, Leonard herkesi şaşırtarak Los Angeles yakınlarındaki Mount Baldy Zen Merkezi'ne kapandı. 5 yıl boyunca bir Budist rahibi olarak yaşadı ve ona 'Sessiz Olan' manasına gelen Jikhan ismi verildi. 1999'da manastırdan çıktığında artık sadece bir müzisyen değil, modern bir dervişti. Dönüş albümü Ten New Songs ile melankolinin kitabını yeniden yazdı.

9. Her şey yolunda giderken 2005 yılında Cohen, hayatının şokunu yaşadı.

Uzun süreli menajeri Kelley Lynch, sanatçının emeklilik hesabındaki tam 5 milyon doları zimmetine geçirmişti! Cohen'in bankada sadece 150 bin doları kalmıştı. 2008'de çıktığı dünya turuyla adeta 'İhanet beni daha güçlü yaptı' mesajı verdi.

10. 2008 yılı Cohen için adeta bir iade-i itibar yılıydı.

'Dünyanın en esin verici bestecilerinden biri' olarak American Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi. 13 yıl aradan sonra ilk kez bir kitapçıda imza günü düzenlediğinde, Toronto caddeleri trafiğe kapandı, 3 bin kişi kapıda toplandı.

11. Herkesin merakla beklediği son albümü You Want It Darker'ı yayınladıktan kısa bir süre sonra, 7 Kasım 2016'da efsanevi ozandan acı haber geldi.

