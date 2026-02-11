Zamanı Yavaşlatan Adam: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Leonard Cohen

Daha McGill Üniversitesi'ndeyken ilk şiir kitabını çıkardı. The Spice-Box of Earth ile Kanada'nın en çok konuşulan genç şairlerinden biri oldu. Hukuk fakültesini ve Columbia Üniversitesi'ni 'bana göre değil' diyerek terk eden bu insanın tek bir tutkusu vardı: Kelimelerin gücü!