Yüzünün Güzelliğini Ortaya Çıkaracak Makyaj Stili Ne?
Kusursuz makyajın sırrı, yüzündeki güzelliği doğru ışıkla ortaya çıkarmak. Bakışlar, dudaklar, herkesin önceliği başka! Biz de seçimlerinle hem tarzını hem de yüz hatlarının en iyi hangi makyajla parlayacağını ortaya çıkaracağız. Hazırsan fırçalar, eyeliner’lar ve rujlar sahneye çıkıyor! Haydi başlayalım...
1. Yeni tanıştığın biri sana en çok neyinle ilgili iltifat ediyor?
2. Sabah aynaya baktığında ilk neyi toparlama isteği duyuyorsun?
3. Göz makyajında vazgeçilmezin hangisi?
4. Kaşlarınla aran nasıl?
5. Dudaklarında en çok hangi ruj tonunu hayal ediyorsun?
6. Günlük hayatta cilt görünümün nasıl olsun istersin?
7. Peki makyaj temizleme konusundaki tavrın nedir?
8. Selfie çekerken hangi açıyı tercih ediyorsun?
9. Son olarak, diyelim ki bir makyaj artisti seni hazırlıyor. Ona ilk ne söylersin?
Soft ve doğal makyaj stili yüzünün güzelliğini en iyi şekilde ortaya çıkarıyor!
Göz odaklı, iddialı makyaj stili yüzünün güzelliğini en çarpıcı haliyle ortaya çıkarıyor!
Sıcak tonlu, bronz ve canlı makyaj stili yüzünün enerjisini en iyi şekilde ortaya çıkarıyor!
Soğuk tonlu, porselen ten ve dudak odaklı makyaj stili yüzüne en zarif ve güçlü haliyle yakışıyor!
