Yüzünün Güzelliğini Ortaya Çıkaracak Makyaj Stili Ne?

20.12.2025 - 18:01

Kusursuz makyajın sırrı, yüzündeki güzelliği doğru ışıkla ortaya çıkarmak. Bakışlar, dudaklar, herkesin önceliği başka! Biz de seçimlerinle hem tarzını hem de yüz hatlarının en iyi hangi makyajla parlayacağını ortaya çıkaracağız. Hazırsan fırçalar, eyeliner’lar ve rujlar sahneye çıkıyor! Haydi başlayalım...

1. Yeni tanıştığın biri sana en çok neyinle ilgili iltifat ediyor?

2. Sabah aynaya baktığında ilk neyi toparlama isteği duyuyorsun?

3. Göz makyajında vazgeçilmezin hangisi?

4. Kaşlarınla aran nasıl?

5. Dudaklarında en çok hangi ruj tonunu hayal ediyorsun?

6. Günlük hayatta cilt görünümün nasıl olsun istersin?

7. Peki makyaj temizleme konusundaki tavrın nedir?

8. Selfie çekerken hangi açıyı tercih ediyorsun?

9. Son olarak, diyelim ki bir makyaj artisti seni hazırlıyor. Ona ilk ne söylersin?

Soft ve doğal makyaj stili yüzünün güzelliğini en iyi şekilde ortaya çıkarıyor!

Senin yüzün aslında zaten çok şey anlatıyor, ihtiyacı olan sadece hafif bir dokunuş. Cildinin doğal dokusunu örtmeyen, onu daha aydınlık ve sağlıklı gösteren ürünler sana en çok yakışıyor. İnce yapılı ten ürünleri, hafif ışıltılı aydınlatıcılar ve şeftali tonlarında allıklarla “ben zaten böyle uyanıyorum” havası veriyorsun. Göz makyajında ise temiz ve net bir bakışa yatırım yapmalısın zira maskara ve yumuşak far senin en iyi arkadaşların oluyor. Bu tarz, hem günlük hayatta hem de özel günlerde seni olduğun gibi gösterdiği için kendini makyajın altında kaybetmeden en parlak halinle ortaya çıkmanı sağlıyor. Doğallığın, senin en güçlü süsün oluyor!

Göz odaklı, iddialı makyaj stili yüzünün güzelliğini en çarpıcı haliyle ortaya çıkarıyor!

Senin için sahnenin yıldızı kesinlikle bakışların! Gözlerin doğru çerçevelendiğinde, yüzünün geri kalanına ekstra bir şey yapmana bile gerek kalmıyor. Keskin ya da yumuşak bitişli eyeliner’lar, dumanlı far görünümleri ve iyi bir maskara ile bakışların adeta imzan haline geliyor. Teninde sade, mat veya hafif saten bitişli ürünler, dudaklarında ise daha geri planda kalan nude tonlar, gözlerinin etkisini daha da güçlendiriyor. Haliyle de bu stil, hem gece hem gündüz seni güçlü, kararlı ve biraz da gizemli gösteriyor. İnsanlar seni ilk gördüklerinde gözlerini bakışlarından alamıyorsa bu makyaj tarzı senin için biçilmiş kaftan oluyor!

Sıcak tonlu, bronz ve canlı makyaj stili yüzünün enerjisini en iyi şekilde ortaya çıkarıyor!

Senin enerjin, yüzüne yansıdığında asıl güzelliğin ortaya çıkıyor. Güneşten yeni dönmüş gibi duran bronz ten, şeftali ve sıcak pembe tonlarındaki allıklar, altın yansımaları olan aydınlatıcılar sana tam anlamıyla hayat veriyor. Sıcak kahve, tarçın, kızıl yansımaları olan farlar gözlerine hem derinlik hem de samimi bir ifade katıyor. Dudaklarda ise şeftali nude’ları, tarçın tonlarını veya sıcak kırmızıları kullandığında yüzündeki bütün tonlar birbiriyle uyumlu bir orkestraya dönüşüyor. Otomatik olarak bu stil, seni hem daha dinamik hem de daha sıcakkanlı gösteriyor. Senin için doğru makyaj, güneş gibi içinden taşan sıcaklığı destekleyen, canlı ve neşeli bir stil oluyor!

Soğuk tonlu, porselen ten ve dudak odaklı makyaj stili yüzüne en zarif ve güçlü haliyle yakışıyor!

Senin için asıl oyun alanı dudakların ve tenin dengesi oluyor. Pürüzsüz ve özenli görünen bir ten, hafifçe gölgelenmiş yanaklar ve soğuk tonlu aydınlatıcılarla yüz hatların heykel gibi ortaya çıkıyor. Göz makyajında çok bağırmayan, sade ve zarif dokunuşlar tercih ettiğinde, dudakların sahnenin merkezine yerleşiyor. Gül kurusu, bordo, mürdüm veya soğuk kırmızı tonlarıyla dudakların karakterli, çekici ve akılda kalıcı bir hava yaratıyor. Bu stil seni kontrollü ve kendinden emin gösteriyor. Senin güzelliğin, dudak ve ten odaklı bu zarif makyajla adeta bir imza haline geliyor ve girdiğin ortamda uzun süre unutulmuyor!

