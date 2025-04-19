Yurt Dışında En Çok Türk Çalışanın Bulunduğu Ülkeler
Yurt dışında çalışmak bazen hayallerin peşinden koşmak, bazen de yeni maceralara atılmak demek. Kimisi daha iyi bir iş imkânı için kimisi ise sadece farklı bir kültürün parçası olabilmek için valizini toplayıp yollara düşüyor. Peki, en çok Türk çalışan hangi ülkelerde bulunuyor? Pasaportları, bavulları, hatta belki biraz da memleket hasretiyle dolu listemizi senin için hazırladık!
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Almanya
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Fransa
Hollanda
Avusturya
İsviçre
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Birleşik Krallık
İtalya
Amerika Birleşik Devletleri
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