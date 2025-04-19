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Yurt Dışında En Çok Türk Çalışanın Bulunduğu Ülkeler

etiket Yurt Dışında En Çok Türk Çalışanın Bulunduğu Ülkeler

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 14:01

Yurt dışında çalışmak bazen hayallerin peşinden koşmak, bazen de yeni maceralara atılmak demek. Kimisi daha iyi bir iş imkânı için kimisi ise sadece farklı bir kültürün parçası olabilmek için valizini toplayıp yollara düşüyor. Peki, en çok Türk çalışan hangi ülkelerde bulunuyor? Pasaportları, bavulları, hatta belki biraz da memleket hasretiyle dolu listemizi senin için hazırladık!

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Almanya

Almanya ve Türkler… Bu ikiliyi anlatmaya gerek var mı? 1960’lardan beri Almanya, Türk işçileri için adeta ikinci bir vatan. Bugün birçok Türk vatandaşı bu ülkede yaşıyor ve çalışıyor. İlk başlarda ağır sanayide çalışan Türkler artık her sektörde kendilerini gösteriyor. Sağlık, eğitim, finans ve gastronomi gibi alanlarda da birçok Türk profesyonel var. Özellikle Berlin, Hamburg, Köln ve Stuttgart gibi şehirlerde yoğun bir Türk nüfusu görmek mümkün. Türk marketlerinden, restoranlara kadar her şey var. Hatta bazen kendini Türkiye’de gibi bile hissedebilirsin!

Fransa

Baguette ve kahve kokusuna karışan bir simit havası… Fransa’daki Türk topluluğu özellikle inşaat ve hizmet sektöründe oldukça aktif. Paris, Lyon, Marsilya gibi şehirlerde pek çok Türk restoranı ve işletmesi bulunuyor. Fransa'daki Türklerin büyük kısmı zamanla kendi işlerini kurarak ekonomiye katkıda bulunuyor. Ayrıca sanayi ve otomotiv sektörlerinde de birçok Türk çalışıyor.

Hollanda

Hollanda

Hollanda’da bisiklet yollarında pedal çeviren, restoranlarda harikalar yaratan veya büyük şirketlerde çalışan birçok Türk bulunuyor. 1960’lardan itibaren Hollanda’ya giden Türkler ilk başta tarım ve sanayi sektöründe yoğunlaşmıştı. Bugün ise iş dünyasında, sağlık sektöründe ve bir çok sektörde Türkler aktif olarak yer alıyor. Rotterdam ve Amsterdam başta olmak üzere birçok şehirde Türk fırınları, marketleri ve kafeleri görmek mümkün.

Avusturya

Avusturya

Avusturya, Türk göçmenler için önemli ülkelerden biri. Viyana, Türk nüfusunun en yoğun olduğu şehirlerden biri ve burada kendini evinde hissetmek çok kolay. Türkiye’den gelenler genellikle inşaat, hizmet sektörü ve ticaret alanlarında faaliyet gösteriyor. Zamanla birçok Türk kendi işini kurarak restoranlar, süpermarketler ve tekstil atölyeleri açtı. Avusturya, Türkler için iş olanaklarının yanı sıra sosyal haklarıyla da cazip bir ülke.

İsviçre

İsviçre

Alplerin eteğinde, huzur dolu bir ülkede yaşamak ve çalışmak isteyen Türkler için İsviçre oldukça popüler. Bankacılık ve finans alanlarında uzmanlaşmış birçok Türk profesyonel burada kendine yer buluyor. Ayrıca İsviçre’de yaşayan Türklerin bir kısmı sanayi ve sağlık sektöründe de çalışıyor. Zürih ve Basel gibi şehirlerde Türk toplulukları oldukça güçlü. Yüksek refah seviyesi ve yaşam kalitesiyle oldukça cazip bir ülke!

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Birleşik Krallık

Birleşik Krallık

Londra, İngiltere’nin kalbi olmakla kalmıyor aynı zamanda Türkler için de büyük bir iş merkezi. Restoranlar, mühendislik şirketleri, ticaret ofisleri… Birleşik Krallık Türk çalışanlara pek çok farklı iş alanında kapı açıyor. Eğitim, bilişim teknolojileri ve finans sektörlerinde de çok sayıda Türk profesyonel bulunuyor. Ayrıca çay ve Türk kahvesine olan hasretini giderebileceğin birçok Türk kafeleri de mevcut.

İtalya

İtalya

Makarnası, pizzası ve tarihi ile ünlü İtalya’da da Türk göçmenlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Roma, Milano ve Napoli gibi şehirlerde ticaret, inşaat ve hizmet sektörlerinde çalışan çok sayıda Türk bulunuyor. İtalya’daki Türkler genellikle tekstil, tasarım ve turizm sektörlerinde de kendilerine yer buluyorlar. Türk restoranları ve marketleri, buradaki topluluk için adeta bir buluşma noktası haline gelmiş durumda.

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri

'Amerikan rüyası' Türkler için de geçerli! Teknoloji, finans ve gastronomi gibi birçok alanda çalışan Türkler, ABD'nin dört bir yanına yayılmış durumda. Özellikle New York, New Jersey, Kaliforniya ve Florida bölgeleri Türklerin en yoğun olduğu yerler arasında. Times Meydanı’nda yürürken bir bakmışsın yanındaki kişi Türkçe konuşuyor! ABD’de yaşayan Türklerin büyük bir kısmı akademik dünyada, yazılım sektöründe ve girişimcilik alanında kendini gösteriyor. Ayrıca Türk mutfağını seven Amerikalılar için restoranlarımız büyük bir ilgi görüyor.

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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