Yurt Dışında En Çok Türk Çalışanın Bulunduğu Ülkeler

Almanya ve Türkler… Bu ikiliyi anlatmaya gerek var mı? 1960’lardan beri Almanya, Türk işçileri için adeta ikinci bir vatan. Bugün birçok Türk vatandaşı bu ülkede yaşıyor ve çalışıyor. İlk başlarda ağır sanayide çalışan Türkler artık her sektörde kendilerini gösteriyor. Sağlık, eğitim, finans ve gastronomi gibi alanlarda da birçok Türk profesyonel var. Özellikle Berlin, Hamburg, Köln ve Stuttgart gibi şehirlerde yoğun bir Türk nüfusu görmek mümkün. Türk marketlerinden, restoranlara kadar her şey var. Hatta bazen kendini Türkiye’de gibi bile hissedebilirsin!