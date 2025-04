Yurt Dışında En Çok Türk Çalışanın Bulunduğu Ülkeler

'Amerikan rüyası' Türkler için de geçerli! Teknoloji, finans ve gastronomi gibi birçok alanda çalışan Türkler, ABD'nin dört bir yanına yayılmış durumda. Özellikle New York, New Jersey, Kaliforniya ve Florida bölgeleri Türklerin en yoğun olduğu yerler arasında. Times Meydanı’nda yürürken bir bakmışsın yanındaki kişi Türkçe konuşuyor! ABD’de yaşayan Türklerin büyük bir kısmı akademik dünyada, yazılım sektöründe ve girişimcilik alanında kendini gösteriyor. Ayrıca Türk mutfağını seven Amerikalılar için restoranlarımız büyük bir ilgi görüyor.