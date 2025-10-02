Yıldız Falına Göre Hangi Burçtan Biriyle Evleneceksin?
Kalbini kiminle birleştireceğini yıldızlar fısıldasa ne derdi? Bu test, sana en uygun burç grubunu gösterecek ve evleneceğin kişiyi işaret edecek ipuçlarını verecek. Hadi, yıldızların rehberliğinde aşk rotanı birlikte çizelim! ✨👇
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Doğduğun yılın son rakamını seçmeni istiyoruz!
3. Doğum yılının sondan bir önceki rakamını da seçer misin?
4. Doğduğun ayı da seçer misin?
5. Doğum saatini de öğrenelim.
6. Bir yıldız fotoğrafı seç!
7. Bu görselde dikkatini çeken bir şey var mı?
8. Son olarak, doğduğun günü öğrenelim!
Su Grubu (Yengeç, Akrep, Balık)
Ateş Grubu (Koç, Aslan, Yay)
Toprak Grubu (Boğa, Başak, Oğlak)
Hava Grubu (İkizler, Terazi, Kova)
