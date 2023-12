Yılbaşını Sıcacık Evlerinde Geçirecek Olan Rahat Düşkünlerine Özel Yeni Yıla Girerken İzlenecek Filmler

IMDb: 5.7

Özet: Hiç kimsenin, Brad ve Kate kadar tatilleri sevmesi mümkün değildir. Tanıştıkları günden beri her aralık ayının 25'inde, bu mutlu çift çılgın aileleriyle olmaktansa güneşli egzotik tatil mekanlarında keyif yapmaya koşarlar. Havuz kenarında margaritalarını yudumlayarak tatilin tadını çıkarmaktan hoşlanan bu çift, her tatil döneminde, her biri kendi ayrı hayatını yaşayan dört çılgın aile ferdiyle birlikte olmak zorunda kalmadıkları için ne kadar şanslı olduklarını düşünürler.

Oyuncular: Reese Witherspoon, Vince Vaughn, Mary Steenburgen

Yönetmen: Seth Gordon