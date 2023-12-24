Yılbaşını Sıcacık Evlerinde Geçirecek Olan Rahat Düşkünlerine Özel Yeni Yıla Girerken İzlenecek Filmler
Yılbaşını Sıcacık Evlerinde Geçirecek Olan Rahat Düşkünlerine Özel Yeni Yıla Girerken İzlenecek Filmler
Yılbaşı gecesini evde ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle geçirecek olanlar için özel olarak seçilmiş bir film listesi hazırladık. Bu filmler yılbaşının hem soğukluğunu hem de sıcaklığını bir arada yaşatırken sizi aynı anda huzur ve heyecan dolu hislerle buluşturacak. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Four Christmases, 2008
19. Holidate, 2020
18. How to Grinch Stole Christmas, 2000
17. The Family Stone, 2005
16. The Polar Express, 2004
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15. Bridget Jones’s Diary, 2001
14. A Christmas Carol, 2009
13. The Holiday, 2006
12. The Christmas Chronicles, 2018
11. Elf, 2003
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10. Rise of the Guardians, 2012
9. Kiss Kiss Bang Bang, 2005
8. Love Actually, 2003
7. When Harry Met Sally, 1989
6. Home Alone, 1990
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5. Miracle On 34th Street, 1947
4. Edward Scissorhands, 1990
3. Klaus, 2019
2. Die Hard, 1988
1. It’s a Wonderful Life, 1946
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