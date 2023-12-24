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Yılbaşını Sıcacık Evlerinde Geçirecek Olan Rahat Düşkünlerine Özel Yeni Yıla Girerken İzlenecek Filmler

Yılbaşını Sıcacık Evlerinde Geçirecek Olan Rahat Düşkünlerine Özel Yeni Yıla Girerken İzlenecek Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 20:01

Yılbaşı gecesini evde ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle geçirecek olanlar için özel olarak seçilmiş bir film listesi hazırladık. Bu filmler yılbaşının hem soğukluğunu hem de sıcaklığını bir arada yaşatırken sizi aynı anda huzur ve heyecan dolu hislerle buluşturacak. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Four Christmases, 2008

20. Four Christmases, 2008

IMDb: 5.7 

Özet: Hiç kimsenin, Brad ve Kate kadar tatilleri sevmesi mümkün değildir. Tanıştıkları günden beri her aralık ayının 25'inde, bu mutlu çift çılgın aileleriyle olmaktansa güneşli egzotik tatil mekanlarında keyif yapmaya koşarlar. Havuz kenarında margaritalarını yudumlayarak tatilin tadını çıkarmaktan hoşlanan bu çift, her tatil döneminde, her biri kendi ayrı hayatını yaşayan dört çılgın aile ferdiyle birlikte olmak zorunda kalmadıkları için ne kadar şanslı olduklarını düşünürler. 

Oyuncular: Reese Witherspoon, Vince Vaughn, Mary Steenburgen 

Yönetmen: Seth Gordon

19. Holidate, 2020

19. Holidate, 2020

IMDb: 6.1 

Özet: Tatillerde bekar olmaktan bıkan iki yabancı, bir yıl boyunca birbirlerine eşlik etmeyi kabul eder. Ama platonik başlayan bu ilişkide zamanla gerçek duygular filizlenir. 

Oyuncular: Emma Roberts, Luke Bracey, Kristin Chenoweth 

Yönetmen: John Whitesell

18. How to Grinch Stole Christmas, 2000

18. How to Grinch Stole Christmas, 2000

IMDb: 6.3  

Özet: Whoville kasabasında yaklaşan Noel heyecanıyla hazırlıklar sürmektedir. Kasaba halkı birbirine en güzel hediyeleri almak için koşuştururken kasabaya tepeden bakan Crumpit Dağı’nda bir mağarada yaşayan Grinç, her Noel döneminde tekrarlanan bu çılgınca koşuşturmadan rahatsız bir biçimde aşağıdaki insanlara Noel’i nasıl zehir edebileceğinin planlarını yapar.  

Oyuncular: Jim Carrey, Taylor Momsen, Kelley  

Yönetmen: Ron Howard

17. The Family Stone, 2005

17. The Family Stone, 2005

IMDb: 6.3 

Özet: Ailenin en büyük oğlu yeni kız arkadaşını ebeveynleri, erkek kardeşleri ve kız kardeşleri ile tanıştırmaya getirir. Bohem bir aile olan Stone’lar güçlü ve kontrollü bir New York’lu olan misafirlerini biraz karmaşık, biraz beceriksizce bir karşılamayla buyur ederler. Tatil bitmeden ilişkiler ortaya dökülür, sırlar açığa çıkar ve Stone ailesi birbirlerine olan tüm sevgileri ile bir araya gelirler.  

Oyuncular: Dermot Mulroney, Sarah Jessica Parker, Claire Danes 

Yönetmen: Thomas Bezucha

16. The Polar Express, 2004

16. The Polar Express, 2004

IMDb: 6.6  

Özet: Şüpheci bir çocuk, Noel Baba'nın var olup olmadığını merak eder ve arkadaşlarıyla birlikte Kuzey Kutbu'na doğru heyecanlı bir tren yolculuğuna çıkar. Çocuklar kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.  

Oyuncular: Tom Hanks, Chris Coppola, Michael Jeter  

Yönetmen: Robert Zemeckis

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15. Bridget Jones’s Diary, 2001

15. Bridget Jones’s Diary, 2001

IMDb: 6.8  

ÖzetYeni yıl ile birlikte, 32 yaşındaki bekar bir kadın olan Bridget, artık kendi hayatının kontrolünü ellerine alması gerektiğini fark eder ve bir günlük tutmaya başlar. Artık yatağının başucunda duran en provokatif, erotik ve histerik kitap kendi yazdığı olacaktır.  

Oyuncular: Renee Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant  

Yönetmen: Sharon Maguire

14. A Christmas Carol, 2009

14. A Christmas Carol, 2009

IMDb: 6.8  

Özet: Ebenezer Scrooge, Noel tatiline son derece alçakça başlıyor, sadık hizmetkarına ve neşeli yeğenine bağırıyor. Scrooge daha sonra öbür dünyada vurdumduymazlığının bedelini ödeyen ölmüş iş ortağı Joseph Marley’nin hayaletiyle karşılaşır. Marley aynı kaderi paylaşmaması için Scrooge’a yardım etmek ister ve ona üç ruhun onu ziyaret edeceğini söyler.  

Oyuncular: Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth  

Yönetmen: Robert Zemeckis

13. The Holiday, 2006

13. The Holiday, 2006

IMDb: 6.9    

Özet: Los Angeles'ta yaşayan Amanda ve İngiltere'de yaşayan Iris'in hayatlarını konu alan filmde ikili, internet üzerinden evlerini ve hayatlarını bir süreliğine değiştirmeye karar verir ve karşılıklı olarak evlerinde tatil yaparlar.   

Oyuncular: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law    

Yönetmen: Nancy Meyers

12. The Christmas Chronicles, 2018

12. The Christmas Chronicles, 2018

IMDb: 7.0 

Özet: Tüm çocukların heyecanla beklediği güne az bir zaman kalmıştır. Kate ve ağabeyi Teddy’nin de en büyük hayali Noel Baba’yı görebilmektir. Kardeşler Noel Baba’yı görmenin yanı sıra onu kameraya çekmeyi de planlar. Noel arifesinde Noel Baba’nın gelişini gözetleyen Kate ve Teddy gizlice kızağa biner. Çoğu çocuğun hayalini yaşayan kardeşler oldukça heyecanlıdır. Fakat bu macera dolu yolculuk birçok soruna neden olur.  

Oyuncular: Kurt Russell, Darby Camp, Judah Lewis 

Yönetmen: Clay Kaytis

11. Elf, 2003

11. Elf, 2003

IMDb: 7.1 

Özet: Kuzey Kutbu’nda yaşayan ve bir elf olduğunu sanan Buddy kendi hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra gerçek babasını bulmak için New York’a gelir. 

Oyuncular: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart 

Yönetmen: Jon Favreau

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10. Rise of the Guardians, 2012

10. Rise of the Guardians, 2012

IMDb: 7.2 

Özet: Efsane Beşli, sıra dışı becerilere sahip bir grup kahramandan oluşuyor. ‘Kara’ olarak bilinen kötü ruh, inançlarımızı yok etmek için işe koyulduğunda Efsane Beşli umutlarımızı korumak için ilk defa kaba kuvvete başvurmak zorunda kalır. Kara, dünyayı kuşatmak için korku yayarken, Jack Frost’un onu yenmek için Efsane Beşli ekibine katılması gerekmektedir. 

Oyuncular: Hugh Jackman, Alec Baldwin, Isla Fisher 

Yönetmen: Peter Ramsey

9. Kiss Kiss Bang Bang, 2005

9. Kiss Kiss Bang Bang, 2005

IMDb: 7.5 

Özet: Bir tesadüf sonucunda dedektif rolü üstleneceği bir filmin oyuncu seçmeleri için Hollywood’a giden Harry, burada ‘Eşcinsel Perry’ diye tanınan gerçek bir dedektifle beraber alıştırmalar yapmaya başlar. İşin içine lise aşkı Harmony de girince, işler bir anda karışır ve bu tuhaf üçlü, kendilerini gerçek bir cinayet esrarının ve kovalamacalarla dolu bir maceranın ortasında bulurlar. 

Oyuncular: Robert Downey Jr, Val Kilmer, Michelle Monaghan 

Yönetmen: Shane Black

8. Love Actually, 2003

8. Love Actually, 2003

IMDb: 7.6  

Özet: Dünyanın yönetim koltuğunda oturan otoriter başkanı ya da kitleleri büyüleyen bir rockstar olun aynı kapıya çıkacaktır: Aşktan kaçamazsınız! İşte, günümüz Londra’sında Noel’den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan 'Aşk Her Yerde' adlı bu filmde de aşkın yüceliği üzerine bir yapım.  

Oyuncular: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson  

Yönetmen: Richard Curtis

7. When Harry Met Sally, 1989

7. When Harry Met Sally, 1989

IMDb: 7.7  

Özet: Harry ve Sally, Chicago Üniversitesi'nde okudukları halde ancak mezuniyetten sonra New York'a giderken tanışır. Yolda uzun uzun sohbet ederler ve 'Kadın ile erkek sadece arkadaş olamaz' kanısına varırlar. New York'a varınca ikili kendi hayatlarını yaşar ancak arada görüşüp birbirlerine olan bitenden bahsederler. Bir gün Harry eşinden, Sally de sevgilisinden ayrılır ve karşılaştıklarında, aralarında iyi bir dostluk başlar. İkili artık birbirine aşık olmamak için büyük çabalar sarf edecektir.  

Oyuncular: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher  

Yönetmen: Rob Reiner

6. Home Alone, 1990

6. Home Alone, 1990

IMDb: 7.7 

Özet: Ailesi noel tatiline gidince yanlışlıkla evde unutulan Kevin, evi yılbaşı için süslemekle meşguldür. Fakat Kevin evinin duvarlarını renkli şeritler ve püsküllü oyuncaklarla süslemez. İki hırsız Kevin'ın ailesinin yokluğundan yararlanarak eve girmeye çalışır. Kevin ise onları karşılamak için bubi tuzaklarından oluşan bir donanım hazırlamıştır. 

Oyuncular: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern 

Yönetmen: Chris Columbus

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5. Miracle On 34th Street, 1947

5. Miracle On 34th Street, 1947

IMDb: 7.9 

Özet: Susan Walker bir mağazada çalışan Kris Kringle'ın gerçek Santa Claus olduğunu iddia ediyor ve hatta bunu kanıtlamaya da çalışıyor.  

Oyuncular: Edmund Gwenn, Maureen O'Hara, John Payne 

Yönetmen: George Seaton

4. Edward Scissorhands, 1990

4. Edward Scissorhands, 1990

IMDb: 7.9    

Özet: Bir zamanlar yüksek bir tepedeki kalede yaşayan mucit, ani bir şekilde ölür ve üzerinde çalıştığı en büyük icadı olan Edward’ın yapımı yarıda kalır. Edward elleri yerine uzun ve keskin metal parçalarıyla hayatta kalmak zorundadır. Edward, karanlıkta yalnız başına yaşarken merhametli bir kadının onu evine götürmesiyle hayatı değişir.   

OyuncularJohnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest    

Yönetmen: Tim Burton

3. Klaus, 2019

3. Klaus, 2019

IMDb: 8.2 

Özet: Postacı akademisinin en kötü öğrencisi Jesper kendini Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde yer alan buzlarla kaplı bir adada görevlendirilmiş olarak bulur. Kavgalı adalılar, bırakın mektuplaşmayı birbirlerine selam bile vermemektedir. Jesper tam pes etmek üzereyken öğretmen Alva ile arkadaşlık kurar. Ayrıca Jesper, el yapımı oyuncaklarla dolu bir kulübede tek başına yaşayan Klaus ile tanışır. Smeerensburg kasabasında bir kez daha kahkahaların çınlamasını sağlayan bu umulmadık arkadaşlıklar; cömert komşuların, sihirli ilimlerin ve bacaya özenle asılan çorapların yer aldığı yeni bir gelenek yaratır. 

Oyuncular: Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones 

Yönetmenler: Sergio Pablos, Carlos Martínez López

2. Die Hard, 1988

2. Die Hard, 1988

IMDb: 8.2 

Özet: McClane karısının ofis partisinin başlamasını beklerken teröristler binanın kontrolünü ele geçirir. Teröristlerin lideri Hans Gruber ve onun zalim yardakçısı rehineleri bir araya toplarken McClane kimseye görünmeden kaçar. Yanında yalnızca bir silahı ve cesareti olan McClane tek kişilik savaşını başlatır. 

Oyuncular: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia 

Yönetmen: John McTiernan

1. It’s a Wonderful Life, 1946

1. It’s a Wonderful Life, 1946

IMDb: 8.6    

Özet: George Bailey, küçük bir kasabada doğar ve hayatı boyunca bir dizi zorluklarla karşılaşır. Noel gecesi, işindeki bir hatayla başı dertte olan George, intihar etmeyi düşünür. Ancak, Clarence adındaki bir melek onu kurtarır ve ona ne kadar değerli bir hayat yaşadığını gösterir. Clarence, George'un hayatını nasıl etkilediğini göstermek için geçmişe giderek ona yardım eder. Film, insanların hayatlarının ne kadar değerli olduğunu ve başka insanlara ne kadar yardımcı olunabileceğini anlatır.    

Oyuncular: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore    

Yönetmen: Frank Capra

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