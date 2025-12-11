onedio
Yeni Yılda 2025’ten Farklı Olacak Şeyi Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.12.2025 - 14:01

Her yeni yıl beraberinde “bu kez farklı olacak” düşüncesini getirir ama asıl farkı yaratan şey takvim yaprakları değil, senin tutumundur. 2026'ya girerken bazı şeyler aynı şekilde devam edecek, bazılarıysa artık değişmek zorunda. Bu test; karar alma biçimine, zorluklara yaklaşımına ve içsel motivasyonuna bakarak yeni yılda hayatında neyin gerçekten farklılaşacağını ortaya koyuyor. Cevapların, seni bekleyen dönüşümü işaret ediyor olabilir.

Hazırsan başlayalım!

