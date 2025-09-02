Yeni Yıl, Eski Ezberler mi?

Yeni eğitim-öğretim yılı başlıyor. Yine törenlerde aynı sözler, aynı vaatler, aynı cümleler...

Ama sınıfa giren öğretmen için gerçek bambaşka.

Sınıfta kalabalık, kaynakta eksiklik, sistemde karmaşa…

Yine de tüm bu yükün ortasında en güçlü duran, öğrencinin gözlerine bakıp umut veren kişi hep öğretmen oluyor.

Her ne kadar son yıllarda Fakir Baykurt’un çizdiği o onurlu profilin uzağına düşmek zorunda kalsa da: