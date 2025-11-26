Yeni Papa 14. Leo Yarın Türkiye’ye Geliyor: Arenada Binlerce Kişinin Katılacağı Ayini de Yönetecek
Yaklaşık altı ay önce Katoliklerin ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak. Yeni Papa’nın Anıtkabir ziyareti ile başlayan Türkiye serüveninde neler yapacağı da belli oldu. Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü nedeniyle İznik’e de gidecek olan Papa, İstanbul’da bulunan Volkswagen Arena'daki ayini de yönetecek.
Kaynak: NTV
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacağı açıklanan Papa 14. Leo yarın Ankara’ya gelecek.
Papa Cuma günü İznik’te arkeolojik alandaki ayine katılacak.
Daha önceki Papa’lar gibi Sultanahmet Camisi’ni de ziyaret edecek.
