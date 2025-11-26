onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yeni Papa 14. Leo Yarın Türkiye’ye Geliyor: Arenada Binlerce Kişinin Katılacağı Ayini de Yönetecek

Yeni Papa 14. Leo Yarın Türkiye’ye Geliyor: Arenada Binlerce Kişinin Katılacağı Ayini de Yönetecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.11.2025 - 10:00

Yaklaşık altı ay önce Katoliklerin ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak. Yeni Papa’nın Anıtkabir ziyareti ile başlayan Türkiye serüveninde neler yapacağı da belli oldu. Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü nedeniyle İznik’e de gidecek olan Papa, İstanbul’da bulunan Volkswagen Arena'daki ayini de yönetecek.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacağı açıklanan Papa 14. Leo yarın Ankara’ya gelecek.

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacağı açıklanan Papa 14. Leo yarın Ankara’ya gelecek.

NTV’de yer alan habere göre Papa’nın Türkiye ziyareti Anıtkabir’de başlayacak. Daha sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Papa aynı gün Ankara’da temaslarını tamamlayacak ve İstanbul’a geçecek.

Papa Cuma günü İznik’te arkeolojik alandaki ayine katılacak.

Papa Cuma günü İznik’te arkeolojik alandaki ayine katılacak.

Bu yıl, Hıristiyanlıkta büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı. Papa İstanbul’daki etkinliklerinin arından cuma günü İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında gizli kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek. Arkeolojik alanda ayin düzenleyecek.

Daha önceki Papa’lar gibi Sultanahmet Camisi’ni de ziyaret edecek.

Daha önceki Papa’lar gibi Sultanahmet Camisi’ni de ziyaret edecek.

İstanbul'a dönüşünde ise piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Papa Leo, cumartesi sabahı, önceki papalar gibi Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek. 

Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek. Kilisenin ve Hıristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Papa'nın sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki din adamı ortak bildiriye imza atacak. Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek. Papa Leo, ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak. 

Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle bir kez daha Patrikhanesi'ye gidecek ve Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın