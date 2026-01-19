Yeni Hayatının İlk Günü: Motivasyonu Artıracak Şarkılar
Hayat bazen bize öyle anlar sunar ki, yeniden başlangıç yapmak için daha iyi bir fırsat olamaz... Tabii bu ilk gün için büyük bir motivasyon gerekir. Motivasyonunuzu bine katlayacak şarkılar için listeyi kaydırmayı unutmayın!
1. Zara Larsson - Lush Life
2. Jaymes Young - Happiest Year
3. Owl City & Carly Rae Jepsen - Good Time
4. American Authors - Best Day Of My Life
5. Ed Sheeran - Castle On The Hill
6. 8 Letters - Why Don't We
7. American Authors - I'm Born To Run
8. Pharrell Williams - Freedom
9. M83 - Midnight City
10. Megan Thee Stallion - Savage
