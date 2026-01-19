onedio
Yeni Hayatının İlk Günü: Motivasyonu Artıracak Şarkılar

Aslı Uysal
19.01.2026 - 13:01

Hayat bazen bize öyle anlar sunar ki, yeniden başlangıç yapmak için daha iyi bir fırsat olamaz... Tabii bu ilk gün için büyük bir motivasyon gerekir. Motivasyonunuzu bine katlayacak şarkılar için listeyi kaydırmayı unutmayın!

1. Zara Larsson - Lush Life

2. Jaymes Young - Happiest Year

3. Owl City & Carly Rae Jepsen - Good Time

4. American Authors - Best Day Of My Life

5. Ed Sheeran - Castle On The Hill

6. 8 Letters - Why Don't We

7. American Authors - I'm Born To Run

8. Pharrell Williams - Freedom

9. M83 - Midnight City

10. Megan Thee Stallion - Savage

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
