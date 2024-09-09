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Yeni Eğitim Öğretim Yılı Resimli Mesajları: Öğretmen ve Öğrencilere Tebrik, Başarı, Kutlama Mesajları, Sözleri

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Resimli Mesajları: Öğretmen ve Öğrencilere Tebrik, Başarı, Kutlama Mesajları, Sözleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 08:50

Okula yeni başlayan ilkokul öğrencilerine, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kutlama, tebrik, motivasyon, başarı mesajları ve sözleri SMS yoluyla göndermek isteyenlere, ya da Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp'tan paylaşım yapmak isteyenlere en güzel, resimli, yeni okul açılış mesajlarını derledik. İşte 2024 yılı okulun ilk günü ile ilgili güzel sözler ve mesajlar...

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Öğretmen ve Öğrencilere Tebrik, Başarı, Kutlama Mesajları, Sözleri

Öğretmen ve Öğrencilere Tebrik, Başarı, Kutlama Mesajları, Sözleri

  • 'Yeni eğitim-öğretim yılına adım atan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir yıl olsun!' 

  • 'Başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum! Her yeni gün yeni bilgi, her adım geleceğinizin parçası olsun.' 

  • 'Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, fedakâr öğretmenlerimize yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum. Hayallerinize bir adım daha yaklaşın!'

"Değerli öğretmenlerimiz, her öğrenciye dokunan emeğiniz ve sabrınızla yeni eğitim yılında da başarı dolu bir yıl geçirmenizi dilerim."

"Değerli öğretmenlerimiz, her öğrenciye dokunan emeğiniz ve sabrınızla yeni eğitim yılında da başarı dolu bir yıl geçirmenizi dilerim."

  • 'Yeni eğitim yılında tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Bilgi ve ışığınızla geleceğe yön verecek gençleri yetiştirmeye devam edin.' 

  • 'Yeni eğitim-öğretim yılında öğrenmeye olan hevesiniz hiç bitmesin. Başarılar dilerim!' 

  • 'Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Zorluklar karşısında asla pes etmeyin!'

  • ''Amaç, hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek dileğiyle 2024-2025 Eğitim – Öğretim Yılını Kutluyorum..''

  • ''Bu eğitim döneminde tüm hedeflerinize ulaşmanız ve başarılı olmanız dileğiyle size bolca başarı ve motivasyon! ''

  • ''Yeni dönemde karşınıza çıkan her zorluğu kolaylıkla aşmanızı ve başarılı olmanızı dilerim. İyi çalışmalar!''

  • ''Başarılarınızın devamını dilerim. Bu eğitim döneminde tüm hedeflerinize ulaşmanız ve başarılı olmanız dileğiyle!''

"Her öğrencinin yoluna ışık tutan öğretmenlerimizin yeni eğitim yılında da başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dilerim."

"Her öğrencinin yoluna ışık tutan öğretmenlerimizin yeni eğitim yılında da başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dilerim."

  • 'Geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimize yeni eğitim yılında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Her çocuğa dokunan bilgi dolu bir yolculuk sizlerle daha anlamlı.'

  • 'Öğrencilerinize verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz sabır için teşekkür eder, yeni eğitim yılında başarılar dilerim.'

  • ''Tüm eğitim neferlerine, öğrenci ve velilerimize huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi dileriz… ''

  • ''2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının; Sağlıklı, neşeli, mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesi dileğiyle.. ''

  • ''Yeni eğitim öğretim yılı vatanımızın geleceği olan ve bebeklikten itibaren olumsuz bir çok etkene maruz kalan evlatlarımız için hayırlara vesile olur inşallah.''

  • ''Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır.’ Sözleri ile Yeni Eğitim Öğretim yılını kutlarım…''

"Başarı dolu bir eğitim yılı seni bekliyor! Yeni arkadaşlar, yeni bilgiler ve hedeflerinle bu yıl senin yılın olacak."

"Başarı dolu bir eğitim yılı seni bekliyor! Yeni arkadaşlar, yeni bilgiler ve hedeflerinle bu yıl senin yılın olacak."

  • 'Okulda geçireceğin her an, seni geleceğe hazırlayan önemli adımlardan biri. Yeni dönemde başarı ve mutluluk dolu bir yıl dilerim.' 

  • 'Yeni eğitim yılına adım atarken, hedeflerine ulaşman için sabır ve azimle çalışmanı dilerim. Başarı seninle olsun!'

  • 'Her yeni eğitim yılı, öğrenmek için bir fırsattır. Bu yıl da yeni bilgilerle donanarak başarıya ulaşman dileğiyle!' 

  • 'Yeni eğitim öğretim yılında bolca öğrenme, eğlenme ve başarı dileğiyle. Her adımda kendine güven!'

''Kazasız belasız bir yıl geçirmek dileğiyle yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun.''

''Kazasız belasız bir yıl geçirmek dileğiyle yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun.''

  • ''Aziz Milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının; milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını, evlatlarımıza başarı ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum.''

  • ''Tek başına bir öğretmen, anne-baba, idareci, polis bütün olumsuzlukları ortadan kaldıramaz. Bir araya gelirsek çok önemli neticeler elde edebiliriz. Ne yapacaksak beraber yapacağız. Başkalarından beklemeyip, başkalarıyla birlikte hareket edeceğiz. Bir araya gelerek güç birliği oluşturacağız. Öğretmen, idareci, anne-baba, okul aile birliği, esnaf, muhtar, mahalleli… Bütün bu aktörleri bir araya getirerek huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı geçirmek dileğiyle Eğitim Öğretim Yılını Kutluyorum..''

  • ''Yeni eğitim yılı, yeni başarılar için bir fırsat. Bu dönemde tüm hedeflerinize ulaşmanızı ve başarılı olmanızı diliyorum.''

  • ''Her gününüzün verimli ve keyifli geçmesi dileğiyle, yeni eğitim döneminize başarılar!''

  • ''Yeni dönemde tüm hedeflerinize ulaşmanız ve hayalinizdeki başarıyı yakalamanız dileğiyle bolca başarılar! ''

  • ''Yeniliklerle dolu bu eğitim döneminde her şeyin yolunda gitmesini ve başarılı olmanızı temenni ediyorum. İyi çalışmalar!''

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''Güzel bir eğitim dönemi geçirmenizi diliyorum. Her gününüzün size yeni başarılar getirmesi dileğiyle!''

''Güzel bir eğitim dönemi geçirmenizi diliyorum. Her gününüzün size yeni başarılar getirmesi dileğiyle!''

  • 'Başarı dolu bir yıl geçirmek için ilk adımı atmış bulunuyorsunuz. Size bu eğitim döneminde bolca başarı ve motivasyon diliyorum!' 

  • ''Yeni dönemde her şeyin sizin için en iyisi olmasını temenni ederim. Başarılar ve bol şanslar!''

  • ''Yeni eğitim yılına umut ve enerji dolu bir başlangıç yapmanızı dilerim. Başarılar sizinle olsun! ''

  • ''Aydınlık yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımızın dimağlarını sevgi ve saygı ile süsleyecek, gönüllerini bilgi ve erdemle yeşertecek öğretmenlerimizin 2024-2025 Eğitim – Öğretim Yılını Kutluyorum''

  • ''Amaç, hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek dileğiyle 2024-2025 Eğitim – Öğretim Yılını Kutluyorum.''

"Okulun ilk günü, her şeyin yeniden başladığı ve hayallerine bir adım daha yaklaştığın özel bir gün. Kendine güven, bilgiye aç ol ve en iyi sen olmaya çalış. Haydi, bu yıl senin yılın olsun!"

"Okulun ilk günü, her şeyin yeniden başladığı ve hayallerine bir adım daha yaklaştığın özel bir gün. Kendine güven, bilgiye aç ol ve en iyi sen olmaya çalış. Haydi, bu yıl senin yılın olsun!"

  • 'Yeni bir okul yılına başlarken, bilgi yolculuğunda karşına çıkacak her zorluk seni daha da güçlü yapacak. İlk adımı attığın bu gün, geleceğin için atılmış en değerli adımlardan biri olacak. Başarı dolu bir yıl dilerim!' 

  • 'Bugün okulun ilk günü ve önünde keşfedilecek sonsuz fırsatlar var! Sınıfta öğreneceğin her şey seni daha güçlü, daha bilgili ve daha donanımlı bir birey yapacak. Harika bir yıl geçirmen dileğiyle!'

  • 'Okulun ilk günü, yeni arkadaşlıkların, yeni deneyimlerin ve bilgiyle dolu bir dünyanın başlangıcıdır. Bu yılın her anını en iyi şekilde değerlendirmek için hazır ol. Harika bir yıl seni bekliyor!'

  • 'Bu yıl, başarıya ulaşmak için bir fırsat daha. Okulun ilk günü, yeni bir başlangıç ve hedeflerine ulaşmak için harika bir fırsat. Azimle ve tutkuyla çalışarak her şeyi başarabilirsin. İyi bir başlangıç yap!' 

  • 'Okulun ilk günü, yeniden doğmuş gibi hissedeceğin bir gün. Her bilgi, her arkadaşlık ve her deneyim seni daha iyi bir insan yapacak. Hedeflerine ulaşmak için önünde uzanan bu yolculukta başarılar dilerim!'

"Yeni bir okul yılına başlamak, yeni şeyler öğrenmenin heyecanını getiren bir süreçtir. Bugün okulun ilk günü, ve kendini geliştirmek için mükemmel bir fırsat. Hayat boyu sürecek başarılar bu yolda seni bekliyor!"

"Yeni bir okul yılına başlamak, yeni şeyler öğrenmenin heyecanını getiren bir süreçtir. Bugün okulun ilk günü, ve kendini geliştirmek için mükemmel bir fırsat. Hayat boyu sürecek başarılar bu yolda seni bekliyor!"

  • 'Okulun ilk günü, geleceğe doğru atılmış önemli bir adımdır. Bilginin ve deneyimin ışığında yolunu bulacak, her geçen gün kendini daha da geliştirerek büyüyeceksin. Sabırlı ve azimli ol; başarı seni bekliyor!' 

  • 'Okulun ilk günü, geleceğini şekillendirecek bir adım daha atıyorsun. Bu yıl, bilgiyi öğrenmekle kalma, aynı zamanda kendini keşfet ve potansiyelini ortaya çıkar. Senin yılın olacak, inancını kaybetme!'

  • 'Yeni bir okul yılı, yeni hedefler ve başarılarla dolu bir dönem seni bekliyor. Okulun ilk günü, seni bilgiyle dolduracak ve hayallerini gerçekleştirmene yardımcı olacak. Her anın tadını çıkar ve kendine inan!' 

  • 'Okulun ilk günü, sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda büyük hayallerin peşinden gitmek için atılan ilk adımdır. Her yeni bilgi seni daha da ileriye taşıyacak. Cesur ol, kendine inan ve büyük başarılar elde et!' 

  • 'Bugün okulun ilk günü ve geleceğinin kapılarını aralıyorsun. Her yeni bilgi, seni daha güçlü yapacak. Kendine güven, hayallerine sıkı sıkı sarıl ve bu yılı en iyi şekilde değerlendir. Başarı dolu bir yıl seni bekliyor!'

''Çocuklarımızın başarılı olması için azimle, yılmadan çalışan öğretmenler, hepimizin sımsıcak sevgisini fazlasıyla hak ediyor. Yeni eğitim öğretim yılınız kutlu olsun.''

''Çocuklarımızın başarılı olması için azimle, yılmadan çalışan öğretmenler, hepimizin sımsıcak sevgisini fazlasıyla hak ediyor. Yeni eğitim öğretim yılınız kutlu olsun.''

  • ''Tek başına bir öğretmen, anne-baba, idareci, polis bütün olumsuzlukları ortadan kaldıramaz. Bir araya gelirsek çok önemli neticeler elde edebiliriz. Ne yapacaksak beraber yapacağız. Başkalarından beklemeyip, başkalarıyla birlikte hareket edeceğiz. Bir araya gelerek güç birliği oluşturacağız. Öğretmen, idareci, anne-baba, okul aile birliği, esnaf, muhtar, mahalleli... Bütün bu aktörleri bir araya getirerek huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı geçirmek dileğiyle Eğitim Öğretim Yılını Kutluyorum''

  • ''Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bu anlamlı haftada, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine; öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuşmanın mutluluk ve heyecanı içinde iken velilerimiz, çocuklarının okula başlamasının gurur yaşıyor bu duygularla 2024-2025 Eğitim – Öğretim Yılını Kutluyorum''

  • ''Bu dünyada iki kişinin hakkı ödenmez. Birincisi ayakları öpülesi analar, ikinci elleri öpülesi öğretmenler. Yeni eğitim yılınız kutlu olsun. ''

  • ''Aileler biricik çocuklarını okullarına gönderirken, onları öğretmenlere emanet ediyorlar. Emanetlerinin başarısı için çabalayan, onlara göz kulak olan öğretmenlere elbette veliler de minnettar oluyorlar. Yeni eğitim döneminiz başarılarla dolu olsun.''

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