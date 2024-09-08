Okulun İlk Haftası Ders İşlenir mi, Yoklama Alınır mı, Devamsızlık Yazılır mı? İlk Hafta Yok Yazılır mı?
Okulun İlk Haftası Ders İşlenir mi, Yoklama Alınır mı, Devamsızlık Yazılır mı? İlk Hafta Yok Yazılır mı?
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk ders zili 9 Eylül’de çalacak ve milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yeni eğitim dönemine merhaba diyecek. Öğrenciler ve veliler arasında 'Okulun ilk haftasında ders işlenir mi? Yoklama alınır mı? Devamsızlık yazılır mı?' gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte bu önemli konular hakkında bilmeniz gerekenler...
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Okulun İlk Haftası Ders İşlenir mi?
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Okullarda İlk Hafta Devamsızlık Yazılır mı, Yoklama Alınır mı?
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