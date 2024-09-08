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Okulun İlk Haftası Ders İşlenir mi, Yoklama Alınır mı, Devamsızlık Yazılır mı? İlk Hafta Yok Yazılır mı?

Okulun İlk Haftası Ders İşlenir mi, Yoklama Alınır mı, Devamsızlık Yazılır mı? İlk Hafta Yok Yazılır mı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 08:51

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk ders zili 9 Eylül’de çalacak ve milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yeni eğitim dönemine merhaba diyecek. Öğrenciler ve veliler arasında 'Okulun ilk haftasında ders işlenir mi? Yoklama alınır mı? Devamsızlık yazılır mı?' gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte bu önemli konular hakkında bilmeniz gerekenler...

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Okulun İlk Haftası Ders İşlenir mi?

Okulun İlk Haftası Ders İşlenir mi?

Okulun ilk haftasında genellikle ders işlenmez. Bu süre, öğretmenlerin sınıf düzenini sağlaması, öğrencilere yılın genel planını sunması için ayrılmıştır. Dolayısıyla, ilk hafta çoğunlukla tanışma ve oryantasyon süreci olarak geçer.

Okullarda İlk Hafta Devamsızlık Yazılır mı, Yoklama Alınır mı?

Okullarda İlk Hafta Devamsızlık Yazılır mı, Yoklama Alınır mı?

Yoklama alınıp alınmaması ise okullar arasında değişiklik gösterebilir. Bazı okullarda devamsızlık işlenirken, bazı okullarda öğretmenlerin insiyatifine bağlı olurken işlenmeyebilir. Bu nedenle en net bilgi için okulunuza danışmanız doğru olacaktır. Ancak okulun ilk haftası genellikle öğrencilerin okula uyum sağlaması ve eksik kalan materyallerini tamamlaması için bir geçiş dönemidir.

Yusuf Tekin Gündeme Dair Soruları Yanıtladı!

Yusuf Tekin Gündeme Dair Soruları Yanıtladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, “Geçtiğimiz mayıs ayı başı itibarıyla onay süreci tamamlanan bir müfredatımız var. Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanmaya başlanmış olacak.” dedi.

Kademeli Geçiş ile Toplumsal İhtiyaçlar Karşılanacak

Kademeli Geçiş ile Toplumsal İhtiyaçlar Karşılanacak

Bakan Tekin, yeni müfredatın toplumsal yapının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandığını belirterek, “Sistemi ciddi bir revizyona tabi tuttuk. Hepsini bir anda hayata geçirmek belli sınıflarda belli kayıplara neden olabilir. O yüzden kademeli olarak geçmeyi planladık” açıklamasında bulundu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak adlandırılan müfredatın, beceri temelli olduğunu vurgulayan Tekin, “Toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu bir müfredat oluştu” dedi.

Okullarda Kayıt Ücreti Talebine İlişkin Açıklamalar

Okullarda Kayıt Ücreti Talebine İlişkin Açıklamalar

Bakan Tekin, okullarda kayıt ücreti talebine dair soruları da yanıtladı. Tekin, “Herhangi bir okul yöneticisinin ‘ben sizin çocuğunuzu okula kayıt etmek için sizden kayıt ücreti istiyorum’ diyebilecek bir inisiyatif alanı yok” şeklinde konuştu. Bakan Tekin, okul yöneticilerinin bu tür taleplerde bulunma yetkisi olmadığını belirterek, kayıt ücretleri ile ilgili kaygıların genellikle iki kaynaktan kaynaklandığını söyledi:

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Eğitim Kalitesi Algısı:

Eğitim Kalitesi Algısı:

Velilerin, çocuklarını kendi adres bölgelerinde bulunmayan okullara yazdırmak istemesi durumunda, okul yöneticilerinin kayıt ücreti talep ettiğini düşünebileceğini belirtti.

Öğretmen Seçimi:

Öğretmen Seçimi:

Velilerin öğretmen seçimi konusunda kafa karışıklığı yaşadığını belirten Tekin, “Çocuklarımızın birinci ve beşinci sınıfa kayıt olduklarında, sınıf öğretmeni tercihi konusunda okul müdürlerinin zor durumda kalmasını önlemek için merkezi bir yerleştirme yapacağız” dedi.

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