Okulun İlk Haftası Ders İşlenir mi, Yoklama Alınır mı, Devamsızlık Yazılır mı? İlk Hafta Yok Yazılır mı?

Yoklama alınıp alınmaması ise okullar arasında değişiklik gösterebilir. Bazı okullarda devamsızlık işlenirken, bazı okullarda öğretmenlerin insiyatifine bağlı olurken işlenmeyebilir. Bu nedenle en net bilgi için okulunuza danışmanız doğru olacaktır. Ancak okulun ilk haftası genellikle öğrencilerin okula uyum sağlaması ve eksik kalan materyallerini tamamlaması için bir geçiş dönemidir.