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Bu Yıl Sınava Girecekler İçin İşte Haftanın İndirimli TYT Kitapları

etiket Bu Yıl Sınava Girecekler İçin İşte Haftanın İndirimli TYT Kitapları

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 00:54

Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için doğru kaynakları bulmak, başarılı bir sınav geçirme yolunda önemli bir adımdır. Sınav hazırlık sürecinde, hem kaliteli hem de ekonomik kaynaklar kullanmak öğrencilerin motivasyonunu artırabilir ve verimli bir çalışma süreci sağlar. Bu hafta, TYT için öne çıkan bazı kitaplarda önemli indirimler bulunuyor. Bu içerikte inidirimli bazı kitapları sizlerle paylaşacağız.

Bu içerik 28.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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TYT Problemler Soru Bankası

TYT Problemler Soru Bankası

Bilgi Sarmal Yayınlarına ait bu kitap TYT tarafından en çok tercih edilen kitaplar arasında yer alıyor. Kitap ile ilgili bir yorum şu şekilde:

Problemlerde neredeyse seviyem sıfıra yakındı ama bunu çözdüm ve denemelerde çok yardımcı kesinlike çözün çözdürün.

En çok hediye edilenlerde 1. sırada yer alan bu kitabı satın almak için buraya tıklayınız.

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Üç Dört Beş Yayınları TYT Türkçe Soru Bankası

Üç Dört Beş Yayınları TYT Türkçe Soru Bankası

Üniversiteye Giriş Test Kitapları içinde en çok hediye edilenlerde 3. Sırada yer alan bu kitap ile ilgili bir yorum şu şekilde:

Kitap çok iyi. Video anlatımı ve soru çözümleri ile desteklenmiş.

Çok sevilen test kitapları arasında yer alan bu kitabı satın almak için buraya tıklayınız.

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TYT Altı Üstü Paragraf

TYT Altı Üstü Paragraf

Antrenman yayınlarına ait bu paragraf kitabı derslere ve sınavlara hazırlık için tasarlanmıştır. Detaylı incelemek ve satın almak için linke tıklayınız.

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TYT Geometri Ders İşleme Kitabı

TYT Geometri Ders İşleme Kitabı

Nitelik yayınlarına ait TYT  geometri ders işleme kitabı temel geometri konularını, formülleri ve örnek soruları kapsamlı bir şekilde ele alır. Geometri dersi için kaynak kitap arayışında olanlar buradan ürünü inceleyebilirsiniz.

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Karekök TYT Tarih Soru Bankası

Karekök TYT Tarih Soru Bankası

TYT sınavında yer alan tarih konularını etkili bir şekilde çalışmak ve pekiştirmek isteyen öğrenciler Karekök yayınlarına ait soru bankasına göz atmak isteyebilirsiniz. Linki burada.

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Palme Enerji TYT Kimya 30 Deneme Sınavı

Palme Enerji TYT Kimya 30 Deneme Sınavı

Palme yayın evine ait bu deneme seti ile Kimya dersindeki başarınızı belirlemek çok kolay olacak. 30 adet Kimya denemesi içeren bu seti satın almak için buraya tıklayınız.

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TYT Coğrafya Soru Bankası

TYT Coğrafya Soru Bankası

Güncel sınav formatına uygun, analiz ve yorum becerilerini ölçen yeni nesil sorular içeren Tudem yayınlarına ait TYT Coğrafya soru bankasını satın almak için buraya tıklayınız.

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Karekök TYT Cep Test Biyoloji Orta

Karekök TYT Cep Test Biyoloji Orta

Kitap, taşınması ve kullanım kolaylığı açısından kompakt bir formattadır. Bu, öğrencilerin her yerde ve her zaman çalışabilmelerini sağlar. Kitabı detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

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TYT Biyoloji Özet Kitabı

TYT Biyoloji Özet Kitabı

Bu kitap, öğrencilerin biyoloji konularını etkili bir şekilde gözden geçirmelerine ve sınavda başarılı olmalarına yardımcı olmak amacıyla gereksiz ayrıntılardan arındırılmış ve özet şeklinde hazırlanmıştır. Linki burada.

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Armada TYT Fizik Süper Soru Kitabı

Armada TYT Fizik Süper Soru Kitabı

Kitap, çeşitli zorluk seviyelerinde ve farklı soru tiplerinde çok sayıda fizik sorusu içeriyor. Bu, öğrencilerin farklı soru formatlarına alışmalarını sağlar. Detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

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TYT Felsefe Ders İşleme Kitabı

TYT Felsefe Ders İşleme Kitabı

Temel bilgiler, çözümlü sorular ve testlerden oluşan bu kitap ile Felsefe dersine çalışmak artık daha kolay. Linki burada.

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Palme TYT Biyoloji Soru Kitabı

Palme TYT Biyoloji Soru Kitabı

Palme TYT Biyoloji Soru Kitabı güncel sınav formatına uygun, analitik düşünmeyi ve problem çözme becerilerini geliştiren yeni nesil sorular içerir. Bu sorular, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini test eder. Linki burada.

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Armada TYT Süper Matematik Yeni Nesil Soru Kitabı

Armada TYT Süper Matematik Yeni Nesil Soru Kitabı

Bu kitap, TYT matematik sınavına hazırlanan öğrenciler için etkili bir kaynak olabilir, özellikle yeni nesil sorular ve sınav stratejileri konusunda derinlemesine pratik yapmak isteyenler için uygundur. Linki burada.

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Özdebir Tyt 4'Lü Gis Deneme Sınav Seti

Özdebir Tyt 4'Lü Gis Deneme Sınav Seti

Set, toplam dört adet deneme sınavı içerir. Bu denemeler öğrencilerin gerçek sınav koşullarına benzer bir deneyim yaşamalarına olanak tanır. Kendinizi test edebileceğiniz bu deneme setini satın almak için buraya tıklayınız.

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