Yazları Cilt Neden Yağlanır? Yağlı Ciltler İçin Öneriler
Yazları Cilt Neden Yağlanır? Yağlı Ciltler İçin Öneriler
Yaz mevsiminde cildimiz normalden daha fazla yağlanabilir. Yazın cildin daha fazla yağlanmasının başlıca nedenleri, sıcak ve nemli hava koşullarıdır. Bu etkenler cildin daha fazla sebum üretmesine yol açar. Ayrıca, sıcak hava terlemeyi artırır ve ter, sebumla karışarak cildin daha yağlı görünmesine neden olur. Bu içerikte yağlı cilt görünümünü azaltacak ürün önerilerini sizlerle paylaşacağız.
Bu içerik 20.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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CeraVe Yağlı Ciltler İçin Köpüren Temizleyici
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La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici
The Ordinary Niacinamide 10% + Zink 1%
La Roche-Posay Effaclar Mat, Parlama Karşıtı Nemlendirici
Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly 125 Ml - Yağsız Nemlendirici
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