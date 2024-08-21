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Yazları Cilt Neden Yağlanır? Yağlı Ciltler İçin Öneriler

etiket Yazları Cilt Neden Yağlanır? Yağlı Ciltler İçin Öneriler

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 10:55

Yaz mevsiminde cildimiz normalden daha fazla yağlanabilir. Yazın cildin daha fazla yağlanmasının başlıca nedenleri, sıcak ve nemli hava koşullarıdır. Bu etkenler cildin daha fazla sebum üretmesine yol açar. Ayrıca, sıcak hava terlemeyi artırır ve ter, sebumla karışarak cildin daha yağlı görünmesine neden olur. Bu içerikte yağlı cilt görünümünü azaltacak ürün önerilerini sizlerle paylaşacağız.

Bu içerik 20.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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CeraVe Yağlı Ciltler İçin Köpüren Temizleyici

CeraVe Yağlı Ciltler İçin Köpüren Temizleyici

CeraVe Yağlı Ciltler İçin Köpüren Temizleyici özellikle yağlı ciltler için tasarlanmış bir ürün olup, fazla yağı temizler ve cildin matlaştırılmasına yardımcı olur. Yüzde hafif bir köpürme etkisi yaratarak cildin üzerinde biriken fazla yağı, kirleri ve makyaj kalıntılarını etkili bir şekilde temizler. Linki burada.

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La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici

La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici

Bu ürün ciltteki fazla yağı ve kiri etkili bir şekilde temizlerken, cildin doğal yağ dengesini korur.İçerdiği termal su ve diğer yatıştırıcı bileşenler sayesinde cildin rahatlamasına yardımcı olur. Çok satanlarda yer alan bu ürünü sepete eklemek için buraya tıklayınız.

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The Ordinary Niacinamide 10% + Zink 1%

The Ordinary Niacinamide 10% + Zink 1%

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%, cilt bakımında popüler bir serumdur ve özellikle yağlı, akneye eğilimli ve karma ciltler için formüle edilmiştir.Yağ üretimini dengelemeye ve fazla yağı kontrol etmeye yardımcı olur. Popüler cilt serumları arasında yer alan bu ürünü satın almak için hemen buraya tıklayınız.

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La Roche-Posay Effaclar Mat, Parlama Karşıtı Nemlendirici

La Roche-Posay Effaclar Mat, Parlama Karşıtı Nemlendirici

Yağlı ciltelerin en sevdiği nemlendiricilerden biri olan bu ürün hafif, su bazlı bir formüldür ve ciltte ağır bir his bırakmaz. Hızla emilir ve ciltte yağlı bir his oluşturmaz. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Hiç yağlandırmadan kadifemsi bir his bırakarak nemlendiriyor çok çok başarılı.

Yağlı cilde sahip olanlar bu nemlendirici sizi çok mutlu edecek. Linki burada.

Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly 125 Ml - Yağsız Nemlendirici

Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly 125 Ml - Yağsız Nemlendirici

Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly, hafif ve yağsız yapısı ile cildin nem dengesini sağlarken, cilt bariyerini güçlendirir ve pürüzsüz bir görünüm sunar. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Bu ürün cilt üzerinde harika hissettiriyor. Kullandıktan sonra çok yumuşak hissettiriyor. Aynı zamanda sabahları çok ferahlatıcı.

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayınız.

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Murad Rapid Relief Hızlı Etkili Arındırıcı Sülfür Maskesi

Murad Rapid Relief Hızlı Etkili Arındırıcı Sülfür Maskesi

Murad markasına ait sülfür maskesi ciltteki yağı anında %92 oranında azaltır. Sadece 3 kullanımdan sonra akneleri ve 6 kullanımdan sonra kızarıklığı azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır. Sadece 1 kullanımdan sonra kullananlar, ciltlerinin dengeli, yatışmış, sakinleşmiş ve rahatlamış olduğunu belirtmiştir. Linki burada.

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FRUDIA Green Grape Gözenek Kontrol Krem

FRUDIA Green Grape Gözenek Kontrol Krem

Green Grape Gözenek Kontrol Kremi, gözeneklerin görünümünü azaltmak ve cildin genel görünümünü iyileştirmek için kullanılan etkili bir nemlendirici ve bakım kremidir. Hafif bir yapıya sahiptir ve ciltte yağlı bir his bırakmaz.Özellikle gözenek sorunu yaşayan yağlı ve karma ciltler için uygun olan bu ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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BIODERMA Yağlı Ciltler için Pullanma ve Kızarıklık Karşıtı Yatıştırıcı Bakım Kremi

BIODERMA Yağlı Ciltler için Pullanma ve Kızarıklık Karşıtı Yatıştırıcı Bakım Kremi

Bioderma Yağlı Ciltler için Pullanma ve Kızarıklık Karşıtı Yatıştırıcı Bakım Kremi, cildin nem dengesini korurken, kızarıklıkları azaltır ve yatıştırıcı etkisiyle cildin daha rahat ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Yağlı ciltten doğan pullanma oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayınız.

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Note Cosmetics Note Skin Perfecting Primer Matlaştırıcı Makyaj Bazı

Note Cosmetics Note Skin Perfecting Primer Matlaştırıcı Makyaj Bazı

Note Cosmetics Skin Perfecting Primer Matlaştırıcı Makyaj Bazı, yağlı ve karma ciltlerde fazla yağı kontrol etmeye, gözenekleri sıkılaştırmaya ve makyajın daha uzun süre kalmasını sağlamaya yönelik etkili bir üründür. Mat ve pürüzsüz bir makyaj tabanı oluşturur ve makyaj uygulamasını kolaylaştırır. Linki burada.

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La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Spf 50 Faktör Yağlı Ciltler İçin Güneş Koruyucu Yüz Kremi

La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Spf 50 Faktör Yağlı Ciltler İçin Güneş Koruyucu Yüz Kremi

La Roche-Posay Anthelios Dry Touch SPF 50, yağlı ciltler için özel olarak formüle edilmiş yüksek korumalı bir güneş koruyucu yüz kremidir. Özel olarak yağlı ve karma ciltler için tasarlanmıştır. Yağlı bir his bırakmadan cildin mat  görünmesini sağlar. Linki burada.

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Yves Rocher Sabitleyici Toz Pudra

Yves Rocher Sabitleyici Toz Pudra

Yves Rocher Sabitleyici Toz Pudra, makyajın kalıcılığını artırmak ve cildin pürüzsüz görünmesini sağlamak için kullanılan bir pudradır. Yağlı ciltlerdeki fazla yağı kontrol eder ve mat bir görünüm elde etmeye yardımcı olur. Hafif yapısı ile ciltte ağırlık yapmaz ve doğal bir görünüm sağlar. Transparan formülü cilt tonunu değiştirmeden makyajı sabitler. Linki burada.

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The Purest Yağlı Ve Karma Cilt İçin Gözenek Sıkılaştırıcı Salisilik Asit Tonik

The Purest Yağlı Ve Karma Cilt İçin Gözenek Sıkılaştırıcı Salisilik Asit Tonik

The Purest Yağlı ve Karma Cilt İçin Gözenek Sıkılaştırıcı Salisilik Asit Tonik, yağlı ve karma ciltlerde gözeneklerin görünümünü azaltmaya, fazla yağı kontrol etmeye ve cildin daha temiz ve pürüzsüz görünmesini sağlamaya yönelik etkili bir toniktir. Salisilik asidin ve diğer doğal bileşenlerin birleşimi, cildin sağlıklı görünümünü destekler. Linki burada.

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