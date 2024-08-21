Yazları Cilt Neden Yağlanır? Yağlı Ciltler İçin Öneriler

Yaz mevsiminde cildimiz normalden daha fazla yağlanabilir. Yazın cildin daha fazla yağlanmasının başlıca nedenleri, sıcak ve nemli hava koşullarıdır. Bu etkenler cildin daha fazla sebum üretmesine yol açar. Ayrıca, sıcak hava terlemeyi artırır ve ter, sebumla karışarak cildin daha yağlı görünmesine neden olur. Bu içerikte yağlı cilt görünümünü azaltacak ürün önerilerini sizlerle paylaşacağız.

Bu içerik 20.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”