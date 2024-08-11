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Amazon Gece İndirimleri Başladı! İşte Bu Akşam İndirime Girecek Olan Ürünler

etiket Amazon Gece İndirimleri Başladı! İşte Bu Akşam İndirime Girecek Olan Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 04:46

İhtiyaçlarını fırsatları kaçırmadan almaya çalışanlara müjde! Amazon gece indirimleri başladı. Bugün indirimde neler var? diye düşünenler için 11 Ağustos 2024 Amazon Gece İndiriminde neler var göz atalım.

Saat 18.00-23.00 Arasında İndirime Girecek Ürünleri sizler için derledik. Bazı ürünlerin kampanya bitiş saati 21.00 olabilir.

Bu içerik 10 .08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Adidas Terrex Cyprex Erkek Sandalet

1. Adidas Terrex Cyprex Erkek Sandalet

Ayarlanabilir bantları sayesinde ayaktan kaymayan, son derece rahat ve aynı zamanda da spor şık bir model.

Yaz aylarında şortların altına giymek için ideal.

Fırsat burada.

Amazon

2. Calvin Klein Crew Neck Kadın T-shirt

2. Calvin Klein Crew Neck Kadın T-shirt

Penyesi kaliteli, crop bir tiişört.

Resimde daha uzun gibi gözükse de, kısa olduğunun altını çizelim.

Tarzı sevenler için güzel bir fırsat.

Fırsat burada.

Amazon

3. United Colors of Benetton%100 Pamuk Erkek T-shirt

3. United Colors of Benetton%100 Pamuk Erkek T-shirt

Günlük kullanıma uygun, uzun yıllar giyebileceğiniz kaliteli bir tişört.

%100 pamuk olması sebebiyle de cilt dostu.

Fırsat burada.

Amazon

4. Herbatint 5N Chatain Clair Açık Kestane Saç Boyası

4. Herbatint 5N Chatain Clair Açık Kestane Saç Boyası

Saçını evde boyamak isteyenler güzel bir fırsat.

Amonyak, paraben, alkol, resorsinol ya da parfüm içermeyen saç boyasının içerisinde 8 adet bitki özü bulunuyor.

Fırsat burada.

Amazon

5. Hermes Terre D'Hermes 200ml Erkek Parfümü

5. Hermes Terre D'Hermes 200ml Erkek Parfümü

Odunsu ve baharatlı kokulardan hoşlanan erkekler için ideal parfümlerden biri.

Fırsat burada.

Amazon
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6. Hanskin Collagen Peptid Hydra Ampul

6. Hanskin Collagen Peptid Hydra Ampul

Size sıkı ve sağlıklı bir cilt sağlayacak 20 farklı peptit türü içeren ürün paraben ve yapay koku içermez.

Fırsat burada.

Amazon

7. Hanskin Calming Toner Pad - Houttuynia Özlü Sakinleştirici Toner

7. Hanskin Calming Toner Pad - Houttuynia Özlü Sakinleştirici Toner

Cilt tahrişini hafifletir aynı zamanda antioksidan etki sağlar ve cildi nemlendirir.

Fırsat burada.

Amazon

8. Guerlain Orchidee Imperiale Longevity Konsantre Yüz Serumu

8. Guerlain Orchidee Imperiale Longevity Konsantre Yüz Serumu

Olgun ciltler için uygun olan bu yoğun serum yaşlanma etkilerine karşı savaşan bir bakım ürünü.

Fırsat burada.

Amazon

9. Dunhill 80661 Arabian Desert EDP Erkek Parfümü

9. Dunhill 80661 Arabian Desert EDP Erkek Parfümü

Oryantal kokulardan hoşlanan erkekler için olan bu parfüm bergamot, baharatlı biber ve safran notaları ile açılan, gerçekten etkileyici bir erkek parfümü.

Fırsat burada.

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