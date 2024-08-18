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Güneş Bakım Ürünlerinde 2. Ürüne %20 İndirim

etiket Güneş Bakım Ürünlerinde 2. Ürüne %20 İndirim

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 12:58

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Bu içerik 18.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi

NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Nem Güneş Spreyi

NIVEA Sun SPF 50+ Koruma ve Nemlendirme Güneş Spreyi, güneşin zararlı ışınlarına karşı yüksek düzeyde UVA/UVB koruması sunarken, aynı zamanda cildinizi 48 saat boyunca nemlendirme özelliğine sahiptir. Bu ürün, cildin doğal bariyerini güçlendirerek cildinizi koruma altına alır.

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NIVEA Sun SPF 20 Koruma & Nem Güneş Sprey, Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi

NIVEA Sun SPF 20 Koruma & Nem Güneş Sprey, Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi

Bu ürün, yüksek etkili UVA/UVB koruması sağlar ve aynı zamanda cildinizi nemlendirir. Bu sayede, cildiniz güneşin zararlı ışınlarına karşı korunurken, aynı zamanda sağlıklı ve nemli kalır. Ürün, hafif bir formüle sahiptir ve cildiniz tarafından kolayca emilir. Bu, cildinizin nefes almasını sağlar ve cildinizin kurumasını önler.

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İndirimdeki diğer ürünlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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La Roche-Posay'nin Anthelios Dry Touch SPF 50 güneş koruyucu yüz kremi, yağlı cilt tipleri için mükemmel bir seçimdir.

La Roche-Posay'nin Anthelios Dry Touch SPF 50 güneş koruyucu yüz kremi, yağlı cilt tipleri için mükemmel bir seçimdir.

Bu ürün, cildi güneşin zararlı UVA ışınlarına karşı korumak için geliştirilmiş bir SPF 50+ koruma faktörü sunar. Ürünün formülünde, Mexoplex adı verilen bir filtreleme sistemi ve La Roche-Posay'nin yatıştırıcı ve antioksidan özelliklere sahip termal suyu bulunur. Bu bileşenlerin birleşimi, cildinizi güneşin zararlarına karşı korurken aynı zamanda cildinizi yatıştırır ve nemlendirir. 

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Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+ Tüm Ciltler için Yüksek Korumalı Su Bazlı Yüz Güneş Kremi 40 Ml

Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+ Tüm Ciltler için Yüksek Korumalı Su Bazlı Yüz Güneş Kremi 40 Ml

Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50, içeriğinde bulunan Hücresel Bioprotection patentli formülü sayesinde, zararlı UV ışınlarına karşı hücrelerin korunmasına yardımcı olur ve cildin erken yaşlanmasını engellemeye destek verir. Bu ürünün ultra hafif, su bazlı ve renksiz yapısı, cilt üzerinde beyaz izler ya da yağlı bir tabaka oluşumunu engeller.

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Kullanıcı yorumu;

Sivilce tedavisi görürken kullanıyorum çok iyi bence ya artık sadece bundan devam.

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NIVEA'nın bu özel güneş yağı spreyi, cildin bronzlaşma sürecini doğal ve sağlıklı bir şekilde destekler.

NIVEA'nın bu özel güneş yağı spreyi, cildin bronzlaşma sürecini doğal ve sağlıklı bir şekilde destekler.

Doğal promelanin özleri, cildin kendi bronzlaşma sürecini aktive ederek, daha hızlı ve daha kalıcı bir bronzluk elde etmenizi sağlar. SPF 30 Güneş Koruma Faktörü ve UVA/UVB filtresi ise, cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Bu sayede hem güzel bir bronzluk elde eder, hem de cildinizi korumuş olursunuz.

Linki burada

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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La Roche-Posay Anthelıos Xl Ultra Light Spf 50 Faktör Güneş Koruyucu Sprey 200 ml

La Roche-Posay Anthelıos Xl Ultra Light Spf 50 Faktör Güneş Koruyucu Sprey 200 ml

La RochePosay Anthelıos Xl Ultra Light Spf 50 Faktör Güneş Koruyucu Sprey 200 ml, hassas veya güneşe karşı toleransı düşük olan ciltler için ideal bir üründür. 

Bu ürün, XLProtect teknolojisi sayesinde geniş spektrumlu ve fotostabil UVA / UVB koruması sağlar.

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Kullanıcı yorumu;

Arkadaşlar her zaman krem sürsem bile yanıyordum. Bunu sürdüğümde hiç ama hiç yanmadım. Efsanevi bir şey. Kesinlikle tavsiye ederim.

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Celenes Herbal SPF 50+ Güneş Koruyucu Krem

Celenes Herbal SPF 50+ Güneş Koruyucu Krem

Celenes Herbal SPF 50+ Güneş Koruyucu Krem mineral ve organik güneş filtrelerini birleştirerek UVA/UVB ışınlarına karşı tam koruma sağlar. Bu üstün koruma, cildin erken yaşlanmasını, güneş lekelerinin oluşumunu ve güneş yanıklarını önlemeye yardımcı olur. Cildinizi korurken aynı zamanda sağlıklı ve genç görünümünü korumak için ideal bir seçimdir. 

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HAWAIIAN TROPIC - Koruyucu Kuru Yağ Spreyi SPF 15 | Hindistan Cevizli ve Guavalı

HAWAIIAN TROPIC - Koruyucu Kuru Yağ Spreyi SPF 15 | Hindistan Cevizli ve Guavalı

Hindistan cevizi ve guava gibi tropikal meyvelerle zenginleştirilmiş yoğun bir formüle sahiptir. Bu formül, cildi güneşin zararlı ışınlarından korurken aynı zamanda bronzlaşmayı da destekler. Ürünün içeriğinde egzotik tropikal çiçekler ve Hindistan cevizi yağı bulunur. Ayrıca, cildi nemlendiren ve besleyen aloe vera, papaya ve mango gibi doğal bileşenlerle zenginleştirilmiştir. 

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BIOXCIN Sun Care Çok Yüksek Korumalı Çocuk Güneş Kremi,% 100 Botanik Aktif, 50 SPF,

BIOXCIN Sun Care Çok Yüksek Korumalı Çocuk Güneş Kremi,% 100 Botanik Aktif, 50 SPF,

BIOXCIN Sun Care, doğadan ilham alarak çocuklarınızın cildini güneşin zararlı etkilerinden korumak için tasarlanmıştır. İçerisindeki %100 botanik aktif bileşenler, cildi besler ve sağlıklı bir şekilde korurken, 50 SPF değeri ile de güneşin UVA ve UVB ışınlarına karşı maksimum koruma sağlar.

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La Roche Posay Anthelios Ultra Protection Hydrating Lotion Spf50+

La Roche Posay Anthelios Ultra Protection Hydrating Lotion Spf50+

La Roche Posay Anthelios Ultra Protection Hydrating Lotion Spf50+ nemlendirici güneş kremi, sizin favoriniz olacak. Bu ürün, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda nemlendirme özelliği sayesinde cildinizi taze ve canlı tutar. 

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Bioderma Photoderm Nude Touch SPF50+ very Light Karma ve Yağlı Ciltler için Kapatıcı Etkili Yüksek Korumalı Renkli Güneş Kremi

Bioderma Photoderm Nude Touch SPF50+ very Light Karma ve Yağlı Ciltler için Kapatıcı Etkili Yüksek Korumalı Renkli Güneş Kremi

Bioderma Photoderm ürünü, cildin matlaşmasına yardımcı olur ve yağlanma sorununu azaltmaya destek verir. Sebum miktarını ve kalitesini düzenleme özelliği ile cildin sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca, renkli yapısı sayesinde cilt tonunu dengeleyerek doğal bir cilt görünümü elde etmeyi sağlar. 

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Vichy Capital Soleil, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda sağlıklı bir bronzluk kazanmanıza yardımcı olur.

Vichy Capital Soleil, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda sağlıklı bir bronzluk kazanmanıza yardımcı olur.

Bu güneş koruyucu, ultra hafif sulu bir dokuya sahip olduğu için cildinizde ağırlık yapmaz ve hızlı bir şekilde emilir. Cildinizi yağlı veya yapışkan bir his bırakmadan korur.

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