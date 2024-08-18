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Bugün İndirimde Neler Var? Skechers Marka Ayakkabılardan Saç Maşalarına 18 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Skechers Marka Ayakkabılardan Saç Maşalarına 18 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 10:22

 18 Ağustos 2024 tarihinde sizler için birbirinden cazip indirimlerle dolu bir gün olacak. Ünlü ayakkabı markası Skechers'ın rahat ve şık tasarımları, bugün sizleri bekliyor. Ayrıca saçlarınıza şekil vermek ve güzelliğinizi tamamlamak için saç maşaları da günün fırsatları arasında yer alıyor. Bu eşsiz indirimleri kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Skechers Track - Grand Scene Kadın Gri Spor Ayakkabı 150140TK Ccaq

1. Skechers Track - Grand Scene Kadın Gri Spor Ayakkabı 150140TK Ccaq

2.174,25 TL'den 1.884,35 TL'ye düştü.

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2. Tefal EY505D Easy Fry & Grill Precision+ Yağsız Fritöz Airfryer, 4,2 Litre Kapasite, Hava ile Kızartma & Izgara

2. Tefal EY505D Easy Fry & Grill Precision+ Yağsız Fritöz Airfryer, 4,2 Litre Kapasite, Hava ile Kızartma & Izgara

4.297,00 TL yerine şimdi 3.600,00 TL.

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3. Babyliss C332E Sublim' Touch 32 mm Saç Maşası

3. Babyliss C332E Sublim' Touch 32 mm Saç Maşası

2.249,00 TL'den 1.799,00 TL'ye düştü.

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4. Adidas Linear Classic Günlük Sırt Çantası GE5566

4. Adidas Linear Classic Günlük Sırt Çantası GE5566

899,00 TL yerine şimdi 649,00 TL.

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Hepsiburada

5. Jumbo Assos 3'lu Midi Tencere Seti

5. Jumbo Assos 3'lu Midi Tencere Seti

7.999,00 TL yerine indirimle 4.124,25 TL'ye düşüyor.

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6. Karaca Right Knife Soft Touch 6 Parça Bıçak Seti

6. Karaca Right Knife Soft Touch 6 Parça Bıçak Seti

959,98 TL yerine şimdi 479,99 TL.

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7. Eastpak Day Pak'R Army Olive Sırt Çantası

7. Eastpak Day Pak'R Army Olive Sırt Çantası

1.221,29 TL yerine şimdi 1.037,90 TL.

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8. United Colors of Benetton 14BNT600 Valiz

8. United Colors of Benetton 14BNT600 Valiz

2.698,99 TL'den indirimle 2.198,90 TL'ye düştü.

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9. Fisher-Price Lnl Eğlenceli Aktivite Anahtarı, Oyuncak

9. Fisher-Price Lnl Eğlenceli Aktivite Anahtarı, Oyuncak

%26 indirimle  260,14 TL'ye düştü.

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10. Funko Pop Figür Animation: Demon Slayer- Nezuko Kamado

10. Funko Pop Figür Animation: Demon Slayer- Nezuko Kamado

889,05 TL yerine şimdi %37 indirimle 562,78 TL'ye düştü.

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11. Calvin Klein Jeans Kadın Çantası 18 Mono K60k612220 Crossover

11. Calvin Klein Jeans Kadın Çantası 18 Mono K60k612220 Crossover

2.129,00 TL yerine %15 indirimle sadece 1.818,90 TL.

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12. CAMPER Peu Touring Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

12. CAMPER Peu Touring Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

3.965,90 TL'den %45 indirimle 2.196,90 TL'ye düştü.

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13. Karaca New Flava Porselen 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

13. Karaca New Flava Porselen 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

3.299,00 TL yerine şimdi 2.799,00 TL.

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