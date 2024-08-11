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Bugün İndirimde Neler Var? Hoover Bulaşık Makinesinden Masaj Tabancasına 11 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Hoover Bulaşık Makinesinden Masaj Tabancasına 11 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 21:22

11 Ağustos 2024 tarihinde indirimli ürünler arasında neler mi var? İşte karşınızda günün en özel fırsatları! Mutfakta zamanı hızlandıran Fissler düdüklü tencere, hem pratikliği hem de kalitesiyle göz dolduruyor. Ayrıca, yatak odanızı şıklıkla buluşturacak olan saten nevresim takımı da indirimli ürünler arasında yerini alıyor. Bu eşsiz fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!

Bu içerik 11.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”,

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1. Korbell Bebek Bezi Çöp Kovası Sistemi 16 Litre

1. Korbell Bebek Bezi Çöp Kovası Sistemi 16 Litre

799,99 TL yerine %25 indirimle 599,99 TL.

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2. Hoover Hf 3E9L0X2-17 5 Programlı Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Bulaşık Makinesi

2. Hoover Hf 3E9L0X2-17 5 Programlı Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Bulaşık Makinesi

12.999,00 TL'den %4 indirimle 12.499,00 TL'ye düştü.

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3. Us. Sleepıng Super Bamboo Yaylı Yatak 160 X 200

3. Us. Sleepıng Super Bamboo Yaylı Yatak 160 X 200

4.241,50 TL yerine şimdi %40 indirimle 2.544,90 TL.

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4. Tefal K13305 Manuel Rondo 500 ml Siyah - 2100117540

4. Tefal K13305 Manuel Rondo 500 ml Siyah - 2100117540

1.050,00 TL yerine şimdi  %18 indirimle 865,00 TL.

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5. Xiaomi Selfie Çubuğu Tripod Bluetooth Uzaktan Kumandalı Telefon Kamera - Siyah

5. Xiaomi Selfie Çubuğu Tripod Bluetooth Uzaktan Kumandalı Telefon Kamera - Siyah

839,90 TL yerine  %24 indirimle 642,00 TL.

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6. Sony Ps3 Kablosuz Beyaz Oyun Kolu - Wireless Dualshock - Joystick

6. Sony Ps3 Kablosuz Beyaz Oyun Kolu - Wireless Dualshock - Joystick

499,00 TL  %20 indirimle 399,00 TL.

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7. Havaianas Üniseks Top Sandalet

7. Havaianas Üniseks Top Sandalet

525,04 TL yerine şimdi %11 indirimle 466,68 TL.

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8. Beurer MG 180 Masaj Tabancası, 6 Ekli Masaj Tabancası

8. Beurer MG 180 Masaj Tabancası, 6 Ekli Masaj Tabancası

7.990,00TL'den %48 indirimle 4.138,10 TL'ye düştü.

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9. Fisher-Price Mutlu Gökyüzü Dönence, 0+, HBP40

9. Fisher-Price Mutlu Gökyüzü Dönence, 0+, HBP40

Şu anda indirimde 1.190,53 TL.

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10. UGREEN USB C Hub, PD 100W, 4K HDMI, MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air, Surface Pro/Go, Galaxy Tab, Galaxy S23/S22 vb. ile uyumlu

10. UGREEN USB C Hub, PD 100W, 4K HDMI, MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air, Surface Pro/Go, Galaxy Tab, Galaxy S23/S22 vb. ile uyumlu

Şu anda indirimde 455,99 TL.

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11. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 lt, Pink Dust

11. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 lt, Pink Dust

Fiyatı 2.999,00TL yerine %43 indirimle 1.699,00TL.

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12. Gliss Ultimate Oil Elixir Besleyici Şampuan - Aminoasit ve Argan Yağı ile 360 ml

12. Gliss Ultimate Oil Elixir Besleyici Şampuan - Aminoasit ve Argan Yağı ile 360 ml

99,50 TL'den %31 indirimle 69,00 TL'ye düştü.

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