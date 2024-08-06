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Okul Alışverişini Erkenden Yap Ucuz Getir! İşte Sepette %50'ye Varan İndirimler

etiket Okul Alışverişini Erkenden Yap Ucuz Getir! İşte Sepette %50'ye Varan İndirimler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 21:18

Okul alışverişi yapmanın tam zamanı. Bu ürünler yaz daha bitmeden çocuklarınızı okula gitmeye heveslendirecek. O kadar güzeller ki bir an evvel kullanmak isteyecekler. Merak etmeyin siz de sevineceksiniz çünkü tüm bu ihtiyaçları en güzelinden %50'ye varan indirimlerle alacaksınız. Daha ne olsun! Haydi acele edin hemen içeriğimizdeki ürünlere göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 05.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Beslenme Çantalarında %50'ye Varan İndirim Burada!

1. Beslenme Çantalarında %50'ye Varan İndirim Burada!

Çocuğunuzun yanına beslenme koyuyorsanız, sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı, ısı yalıtımı olan bir beslenme çantası şart.

Görseldeki ısı yalıtımlı beslenme çantası hem çok tatlı hem de net %50 indirimde!

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'İç kısmı ve fermuarı önceki görsellerden farklı geldiği için orijinalliğinden şüphe etmiştim fakat markanın kendi Instagram sayfasına baktığımda yeni üretimlerin bu şekilde olduğunu gördüm. Sanırım termal yüzeyin üzerine bir kumaşla daha kaplama yapılmış. Bu şekilde olması daha iyi, çünkü önceki kullandığım farklı bir termal çantada kısa süre içinde o termal yüzey soyulup işe yaramaz hale gelmişti. Bu şekilde olmasının daha uzun süreli kullanım sağlayacağını düşünüyorum. Dikişleri ve kumaşı kaliteli gözüküyor. İçine fileli cep eklemeleri de güzel olmuş.'

Okul alışverişindeki fırsatların hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

2. Seçili Kırtasiye Ürünlerinde Sepette %50 İndirim Fırsatı Burada!

2. Seçili Kırtasiye Ürünlerinde Sepette %50 İndirim Fırsatı Burada!

İsim etiketlerinden kalem uçlarına... Yapıştırıcıdan sınav silgisine buradaki her şey sepette net %50 indirimde!

Görseldeki balık şekilli fosforlu kalemler de ilkokul öğrencileri için harika bir seçenek. İndirimde fiyatı sadece 39 TL.

Ortaokul ve lise öğrencileri için farklı seçenekler de var elbette. Yok yok yani...

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Okul alışverişindeki fırsatların hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

3. Bic Markalı Ürünlerde %25'e Varan İndirim Fırsatı!

3. Bic Markalı Ürünlerde %25'e Varan İndirim Fırsatı!

12'li kuru boya, keçeli boya ve mum pastel boyadan oluşan harika dolu dolu bir set.

Bic kalitesi zaten tartışılmaz.

Renkleri canlı ayrıca kalemler çiğnemeye karşı da dayanıklı.

Normalde fiyatı 330 TL olan set şu anda indirimde 247 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Okul için aldık ürünler güzel satıcı çok hızlı bir şekilde kargolama yaptı teşekkür ederim 🌸'

Okul alışverişindeki fırsatların hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

4. Faber Castell Markalı Kırtasiye Ürünlerinde %25'e Varan İndirim Fırsatı!

4. Faber Castell Markalı Kırtasiye Ürünlerinde %25'e Varan İndirim Fırsatı!

Kolay açılan, iz bırakmadan silinen kaliteli kurşun kalemler...

12 adet araba desenli 2b kurşun kalemin fiyatı indirimde 168 TL.

Sadece bu değil elbette, silgiler, kalemtıraşlar, boyama kalemleri ve daha fazlası da indirimde!

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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5. Milk&Moo Ürünlerinde Net %50 İndirim Fırsatı Burada!

5. Milk&Moo Ürünlerinde Net %50 İndirim Fırsatı Burada!

Milk&Moo ürünleri sevimli tasarımları ve kalitesi ile öne çıkıyor.

Dayanıklı ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olan bu matara ile çocuklarınız her zaman sularını keyifle içecek.

Normalde fiyatı 999 TL olan çelik matara şu anda indirimde 499 TL!

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Ürün gerçekten harika. Kargosu kutusu ayrıntıları özenle paketlenmesi. Tereddüt etmeden alın. 5 değil 10 yıldızı hak ediyor. Hediyeniz için de çok teşekkürler.'

Okul alışverişindeki fırsatların hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada
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6. Vagonlife Yemek Kutularında Sepette Net %20 İndirim Fırsatı!

6. Vagonlife Yemek Kutularında Sepette Net %20 İndirim Fırsatı!

Çocuklar için Bento kutusu ve kapağı, ellerinizi yakmayan, gıda sınıfı güvenli PP plastikten yapılmıştır ve BPA içermez, kullanımı güvenlidir.

Görseldeki 2 katlı çelik yemek kabı şu anda indirimde 510 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'İki haftadır kullanıyorum ben okula giden kızım için aldım, gayet kullanışlı ve yeterli oluyor. Alt kısım baya geniş ana yemeği oraya koyuyorum üst kısmına meyve kurabiye tarzı şeyler daha iyi oluyor. Çocuğun kullanması kapatıp açması baya iyi kullanışlı ben tavsiye ederim. '

Okul alışverişindeki fırsatların hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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7. Yurtdışından Seçili Ürünlerde Net %10 İndirim Fırsatı!

7. Yurtdışından Seçili Ürünlerde Net %10 İndirim Fırsatı!

Hem kısa sürede geliyor hem de çok güzeller.

Şu anda da %10 indirimdeler.

Bu ara ilkokul çocuklarının favori karakteri Kuromi'li çanta da listenin gözdelerinden.

Gerçekten göz kamaştırıyor, insanın tekrar çocuk olup okula gidesi geliyor.

Listede her çocuğun beğeneceği bir çanta var ve hepsi birbirinden güzel bizden söylemesi.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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8. Benetton Okul Çanta Seti 999 TL!

8. Benetton Okul Çanta Seti 999 TL!

Doğru duydunuz!

Görseldeki çanta seti 999 TL. Normalde fiyatı 1799 TL idi, kaçırılmayacak bir fırsat gerçekten.

Sadece bu set değil elbette... Diğer Benetton markalı çantalar da indirimde.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Okul alışverişindeki fırsatların hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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9. Yurtdışından Gelen Birbirinden Eğlenceli Kırtasiye Ürünleri Özel Fiyatlarla Burada!

9. Yurtdışından Gelen Birbirinden Eğlenceli Kırtasiye Ürünleri Özel Fiyatlarla Burada!

Kalem kutunun güzelliğine bakar mısınız? Emsalleri 1000 TL'nin üzerinde satılırken bu görseldeki ürün sadece 262 TL.

Çocukları okula motive etmek için daha tatlısı yok.

Bunun gibi daha bir sürü fırsat sizi bekliyor.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Ürün gayet güzel ve kaliteli zamanından önce geldi.'

Okul alışverişindeki fırsatların hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

10. Mynote Marka Defterlerde Kaçırılmayacak Fırsatlar!

10. Mynote Marka Defterlerde Kaçırılmayacak Fırsatlar!

80 yapraklı 4 adet A4 boyutunda defter sadece 149 TL.

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Renkler çok canlı ve güzel. Pvc kapak olması sağlamlık boyutunu artırıyor. Tavsiye ederim.'

Okul alışverişindeki fırsatların hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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11. Uzspace Suluklarda Müthiş Fırsatlar Burada!

11. Uzspace Suluklarda Müthiş Fırsatlar Burada!

Koku yapmayan, dayanıklı ve uzun ömürlü bir mataraya kim hayır diyebilir?

Üstelik %20 indirimdeyken!

Fırsat burada.

'Ne gerek var bu paraya bir suluk alayım ki dedim ve sürekli suluk sorunu olan oğluma aldım ya pipetini ısırır ya düşürür ya kırar mutlaka bir sorunu olurdu, buna bayıldım içinde birkaç gün su beklese bile asla kokmuyor akma yapmıyor pipet kısmı da uzun ömürlü duruyor suyun tadı da çok güzel geliyor plastik tadı yok çok çok beğendik birkaç kere düştü de gayet dayanıklı. Suluk derdi hayatımızdan çıktı gibi görünüyor.'

Okul alışverişindeki fırsatların hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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