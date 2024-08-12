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Bugün İndirimde Neler Var? Ecovacs Robot Süpürgeden Apple AirPods 3. Nesil'e 12 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Ecovacs Robot Süpürgeden Apple AirPods 3. Nesil'e 12 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 14:25

12 Ağustos 2024 tarihinde, alışveriş severler için muhteşem indirimler kapıda! Ecovacs Robot Süpürge'den, teknoloji tutkunlarının vazgeçilmezi Apple AirPods 3. Nesil'e kadar birçok ürün, cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, günün en iyi indirimlerini keşfedin ve alışverişin keyfini çıkarın. İster evinizi temiz tutmak için otomatik bir yardımcı, isterse en sevdiğiniz şarkıları dinlerken kaliteyi arayanlardan olun, bu fırsatlar tam size göre. İndirimlerle dolu bu özel gün, alışveriş listelerinizi hazırlamanın tam zamanı.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Ecovacs Deebot T20 Omni Robot Süpürge

1. Ecovacs Deebot T20 Omni Robot Süpürge

31.499,00 TL yerine şimdi 

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2. Nehir Maksi Saten Kaşık Çatal Takımı Seti 36 Parça Mat 18/10 Paslanmaz Çelik

2. Nehir Maksi Saten Kaşık Çatal Takımı Seti 36 Parça Mat 18/10 Paslanmaz Çelik

2.290,00 TL'den 1.695,75 TL'ye düştü.

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3. Madame Coco Madame Coco Manon 2'li Yastık Kılıfı Seti - Taş

3. Madame Coco Madame Coco Manon 2'li Yastık Kılıfı Seti - Taş

574,99 TL yerine şimdi 172,50 TL.

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4. Pratico Twin 3 Sepetli Doğal Boyasız Ahşap Montessori Çok Amaçlı Oyun ve Aktivite Masası

4. Pratico Twin 3 Sepetli Doğal Boyasız Ahşap Montessori Çok Amaçlı Oyun ve Aktivite Masası

4.055,71 TL yerine şimdi 2.230,64 TL.

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5. Apple AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu Bluetooth Kulaklık MME73TU/A (Apple Türkiye Garantili)

5. Apple AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu Bluetooth Kulaklık MME73TU/A (Apple Türkiye Garantili)

5.698,99 TL'den 5.623,99 TL'ye düştü.

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6. Philips Sonicare Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası,Seyahat Kabı,Sonicare App - Siyah HX9911/88

6. Philips Sonicare Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası,Seyahat Kabı,Sonicare App - Siyah HX9911/88

4.899,00 TL yerine şimdi 3.674,25 TL.

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7. Songmics 3 Katlı Metal Raf

7. Songmics 3 Katlı Metal Raf

1.264,31 TL yerine şimdi 761,80 TL.

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8. Salomon TECHAMPHIBIAN 5 Su Ayakkabısı Erkek

8. Salomon TECHAMPHIBIAN 5 Su Ayakkabısı Erkek

3.499,99 TL yerine şimdi  2.834,00 TL.

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9. Melissa And Doug | Ahşap Dondurma Tezgahı

9. Melissa And Doug | Ahşap Dondurma Tezgahı

3.507,44 TL yerine şimdi indirimle 2.151,03 TL'ye düştü.

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10. Thermos Paslanmaz Çelik Termos

10. Thermos Paslanmaz Çelik Termos

1.031,28 TL yerine indirimle 870,90 TL.

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11. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

11. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

1.680,90 TL yerine indirimle sadece 1.457,63 TL.

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12. Funko POP Figür Star Wars: Star Wars New Classic- Darth Vader

12. Funko POP Figür Star Wars: Star Wars New Classic- Darth Vader

698,78 TL yerine indirimle 564,73 TL.

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13. HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

13. HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

39.999,00 TL yerine indirimle 31.999,00 TL.

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