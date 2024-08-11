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Bu Haftanın En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Elektronik Ürünleri

etiket Bu Haftanın En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Elektronik Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 13:40

Elektronik dünyasının en son trendlerini ve popüler ürünlerini sizin için bir araya getirerek, alışveriş deneyiminizi kolaylaştırmak ve bilinçli bir seçim yapmanızı sağlamak istedik. Bu liste, teknoloji meraklıları ve alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Bu haftanın en çok konuşulan ve satın alınan elektronik ürünlerini keşfetmek için hazır mısınız?

Bu içerik 11.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Xiaomi Mi TV Stick, siyah renkte ve 1080p HD görüntü çözünürlüğüne sahip bir Android TV Media Player'dır.

Xiaomi Mi TV Stick, siyah renkte ve 1080p HD görüntü çözünürlüğüne sahip bir Android TV Media Player'dır.

Bu cihaz, Google Asistan destekli bir kumanda ile birlikte gelir, bu sayede kullanıcılarına daha akıllı bir deneyim sunar. Ayrıca, Dolby Audio ve dts teknolojilerini destekleyen yüksek çözünürlüklü ses özellikleri ile birlikte gelir. Bu özellikler, kullanıcıların multimedya içeriklerini en yüksek kalitede deneyimlemelerini sağlar. 

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Spigen 30W GaN USB-C Adaptör

Spigen 30W GaN USB-C Adaptör

Spigen'in 30W GaN USB-C Adaptörü, Type-C Power Delivery 3.0 özelliği sayesinde 30W ultra hızlı şarj deneyimi sunar. Benzer ürünlerden %30 daha kompakt bir tasarıma sahip olan bu adaptör, kullanıcılarına hem hızlı hem de pratik bir şarj çözümü vaat eder.

Linki burada

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Duracell Alkalin AA Kalem Pil

Duracell Alkalin AA Kalem Pil

Duracell Alkalin AA Kalem Pil, günlük kullanılan cihazlar için ideal bir enerji kaynağıdır. Bu çok amaçlı alkalin piller, diğer AA pillere kıyasla 15 kat daha uzun ömürlüdür ve bu sayede cihazlarınıza sürekli ve güvenilir bir enerji sağlar. 

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

xbox kolum için aldım gayet güzel kendini kanıtlamış bir pil zaten bu yoruma da bakmadan alırsınız.

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Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro

Apple tarafından tasarlanan H2 çipi, AirPods Pro'nun sunduğu gelişmiş ses performansını bir adım daha öteye taşıyor. Bu çip, daha etkili bir gürültü engelleme özelliği, daha üst düzey bir üç boyutlu ses deneyimi ve daha uzun pil ömrü sunarak AirPods Pro'nun birçok özelliğini daha da geliştiriyor.  

Linki burada

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JBL C100SI, Kulaklık

JBL C100SI, Kulaklık

JBL C100SI modeli, mikrofonlu bir kulaklık olup, kullanıcılarına ergonomik bir yapı sunmaktadır. Bu ürün, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla tek tuş kontrol özelliğine sahiptir. Ayrıca, 3.5 mm'lik bir girişi bulunmaktadır. Bu özellikler, kullanıcıların ses kalitesini ve kullanım deneyimini artırmaktadır.

Linki burada

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Brennenstuhl Primera-Line

Brennenstuhl Primera-Line

Brennenstuhl'un Eco Line serisine ait olan 13.500A akım koruyucu priz, elektronik cihazlarınızı dalgalı akıma karşı koruma sağlar. Bu priz, dalgalı akımlara karşı 13.500A'ya kadar koruma sunar. Bu özelliği sayesinde, elektronik cihazlarınızın güvenliğini artırır ve olası hasarları önler.

Linki burada

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Kiwi KSPG-4812 Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü - Krem

Kiwi KSPG-4812 Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü - Krem

Kiwi markasının KSPG4812 modeli, otomatik bir kahve ve baharat öğütücüdür. Bu öğütücünün en dikkat çekici özelliği, geniş kapasitesidir. Tek seferde büyük miktarda kahve veya baharat çekirdeklerini öğütebilme yeteneği, bu ürünü öne çıkarır.

Linki burada

Hepsiburada

Fisher-Price Eğlen&Öğren yaş ve üzeria Göre Gelişim Eğitici Tablet

Fisher-Price Eğlen&Öğren yaş ve üzeria Göre Gelişim Eğitici Tablet

FisherPrice'nin Eğlen&Öğren serisinden olan bu Eğitici Tablet, Yaşa Göre Gelişim™ teknolojisi ile donatılmıştır. Bu özel teknoloji, çocuğunuzun gelişimine paralel olarak eğitici içeriği dinamik bir şekilde günceller ve adapte eder. Böylece çocuğunuz büyüdükçe, tabletin sunduğu eğitici içerik de onun gelişim seviyesine uygun hale gelir. 

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Kullanıcı yorumu;

Eline bir tablet verecekseniz çocuğunuzun bu olmalı hem eğitici hem öğretici.

Hepsiburada

Lenovo 400 Wireless Mouse

Lenovo 400 Wireless Mouse

Lenovo 400 Kablosuz Mouse, hem oyun severlerin hem de günlük kullanıcıların özel ihtiyaçlarını karşılayacak performansı sunarken, profesyonel çalışma ortamlarında da tercih edilebilir bir niteliğe sahiptir. Lenovo 400, ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde tasarlanmıştır, bu sayede elinize tam oturur ve rahat bir kullanım deneyimi sunar. 

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Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box (2. Nesil)

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box (2. Nesil)

Xiaomi Mi Box S 4K, Android TV Box'ın ikinci nesli olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihaz, daha detaylı ve canlı bir görünüm sunarak, televizyon izleme deneyimini tamamen farklı bir boyuta taşıyor. 4K çözünürlük sunan Xiaomi Mi Box S, ultra yüksek tanımlı görüntü kalitesi ile göz dolduruyor.

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Paugge 1 Metre Ultra Sertifikalı Hdmi 2.1 Kablo

Paugge 1 Metre Ultra Sertifikalı Hdmi 2.1 Kablo

Paugge 1 Metre Ultra Sertifikalı Hdmi 2.1 Kablo, Hdmi 2.0b kabloların sunduğu özelliklerin hepsine sahip. Bu kablolar, 4K çözünürlükte kesintisiz bir görüntü kalitesi sunar, HDR desteği sağlar ve 4K çözünürlükte en az 60 kare hızını garanti eder.

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Kullanıcı yorumu;

Ürün kaliteli , dokusu güzel kaliteli sıkıntısız. Gece sipariş verdim. Sabah geldi çok hızlı. Teslimat.

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Kumtel KTF-290 Beyaz Vantilatör 16'' (3p)

Kumtel KTF-290 Beyaz Vantilatör 16'' (3p)

Bu ürün, 40 wattlık bir güce sahiptir ve enerji verimliliği konusunda etkilidir. Üç adet polipropilen (PP) bıçağı bulunmaktadır. Bu bıçaklar, dayanıklılığı ve hafifliği ile bilinen PP malzemesinden yapılmıştır, bu da vantilatörün daha uzun ömürlü ve daha az enerji tüketen bir ürün olmasını sağlar.

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