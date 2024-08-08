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Bunlara Deliriyorlar! Kediler İçin En Çok Satan Toplar

etiket Bunlara Deliriyorlar! Kediler İçin En Çok Satan Toplar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 10:51

Kedilerin oyun oynarken en çok keyif aldıkları bu toplar, onların enerjilerini atabilecekleri ve eğlenerek vakit geçirebilecekleri birer oyuncak haline geldi. Bu nedenle, kediler için en çok satan topları sizin için derledik.

Bu içerik 08.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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İnteraktif Kedi Oyun Tabancası

İnteraktif Kedi Oyun Tabancası

Kediler, doğaları gereği avcıdırlar ve bu yüzden avlanma oyunlarına bayılırlar. Bu interaktif kedi oyun tabancası, evcil hayvanınızın bu doğal içgüdüsünü tatmin etmek için mükemmel bir yol sunar. 

Linki burada

Diğer top oyuncaklarına da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Otomatik Hareket Eden Akıllı Kedi Topu

Otomatik Hareket Eden Akıllı Kedi Topu

Bu zekice tasarlanmış oyuncak, otomatik hareket özelliği sayesinde kedinizin dikkatini çeker ve enerjisini olumlu bir yöne kanalize etmesine yardımcı olur. Oyuncağın hareketli yapısı, kedinizin fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklerken, aynı zamanda onunla etkileşim kurma ve eğlenme fırsatı sunar.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

10 numara 5 yıldız 🥰 Oyuncu bir kediniz varsa almalısınız! Parasına da değer (otomatik mama kabı ve su sebilinden sonra kedime yaptığım en iyi yatırım)

Şarjı mükemmel (5 gün oluyordur bitmedi), kendi kendisine duruyor ama pati değdimi tekrar çalışmaya başlıyor.

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Tower of Tracks Toplu Yuvarlak Kedi Oyuncağı

Tower of Tracks Toplu Yuvarlak Kedi Oyuncağı

Tower of Tracks Zilli Kedi Oyuncağı, kedinizin enerjisini atabileceği, üç katlı bir oyuncak olarak tasarlanmıştır. Her bir katında, kedinizin oynaması için bir top bulunur. Bu topların zil sesi, kedinizin dikkatini çeker ve onu daha fazla oynamaya teşvik eder.

Linki burada

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İpli Kedi Topu, İpli Sarma Kedi Oyuncağı

İpli Kedi Topu, İpli Sarma Kedi Oyuncağı

Bu ipli kedi topları, dayanıklı malzemelerden üretilmiştir ve uzun süreli kullanıma uygundur. Renkli tasarımı ve ses çıkaran bilyesi ile bu oyuncak, kedinizin oyun zamanını daha eğlenceli ve interaktif hale getirir. İster evde, ister dışarıda olsun, bu oyuncak kedinizin enerjisini atmasına ve keyifli zaman geçirmesine yardımcı olur.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Kedim bu oyuncağı çok sevdi. Hızlı teslimat ve TR'nin 1 numarası Amazon a teşekkürler.

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Sünger Kedi Köpek Çiğneme Ve Oyun Topu

Sünger Kedi Köpek Çiğneme Ve Oyun Topu

Bu sünger toplar, toksik olmayan ve yüksek kaliteli EVA malzemeden imal edilmiştir. Ürün, hafif ve yumuşak olmasına karşın, dayanıklılığı ile öne çıkar. Evinizdeki kedi ya da köpeğinize özel olarak tasarlanan bu toplar, onların fiziksel ve mental sağlıklarına katkıda bulunur.

Linki burada

Diğer top oyuncaklarına da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Trixie Kedi Oyuncağı, Zilli Top

Trixie Kedi Oyuncağı, Zilli Top

Trixie, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilen bu oyuncağı ile kedinizin oyun zamanını daha eğlenceli hale getirir. Zilli Top, kedinizin zekasını ve yeteneklerini geliştirecek bir oyuncaktır. Kedinizin enerjisini atmasına yardımcı olurken, aynı zamanda avcılık içgüdülerini de tatmin eder.

Linki burada

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Trixie Kedi Oyun Ve Ödül Topu

Trixie Kedi Oyun Ve Ödül Topu

Trixie'nin Kedi Oyun Ödül Topu, kedinizin hem eğlenmesini hem de ödüllendirilmesini sağlayan mükemmel bir üründür. Bu top, kedinizin içerisindeki mama veya ödülü dışarı düşürmek için topu döndürmesini gerektirir. Bu sayede kediniz, oyunun sonunda kendini ödüllendirmiş olur. 

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Diğer top oyuncaklarına da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Ahşap İpli Kedi Oyuncagi Topu Kedi Tırmalaması

Ahşap İpli Kedi Oyuncagi Topu Kedi Tırmalaması

Ahşap İpli Kedi Oyuncak Topu, kedinizin tırmalama ihtiyacını karşılamak için ideal bir seçenek olacaktır. Bu oyuncak, kedinizin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını desteklerken, aynı zamanda tırmalama alışkanlıklarını da kontrol altına alır. 

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10 Adet Kedi Topu Zilli Çıngıraklı Ses Çıkaran Mama Hazneli Kedi Oyuncağı

10 Adet Kedi Topu Zilli Çıngıraklı Ses Çıkaran Mama Hazneli Kedi Oyuncağı

Topların klipsli bir yapıya sahip olması, içlerine ödül maması koyabilme olanağı sağlar. Bu özellik, hem kedinizin eğitimi için hem de onun zaman geçirmesi için ideal bir seçenektir. Ayrıca, aşırı kilolu kedilerin oyun oynamaya teşvik edilmesi için de bu toplar mükemmel bir yöntemdir.

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Diğer top oyuncaklarına da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Pawise Kedi Oyuncağı Toplu Yılan

Pawise Kedi Oyuncağı Toplu Yılan

Pawise'nin Kedi Oyuncağı Toplu Yılan, kedinizin dikkatini çekmek için özel olarak tasarlanmış bir üründür. Bu oyuncak, yılan kuyruğu tasarımı ile kedinizin ilgisini daha fazla çeker ve onunla oynamasını sağlar. 

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Trixie Kedi Kediotu Topu

Trixie Kedi Kediotu Topu

Trixie Kedi Kediotu Topu, evcil hayvanınızın hoşuna gidecek bir oyuncak olarak tasarlanmıştır. Bu özel oyuncak, kedilerin doğal içgüdülerini tatmin etmek ve onları eğlendirmek için özenle hazırlanmış.

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Beeztees Eastland 551157 Kedi Otlu Tüylü Top Oyuncak

Beeztees Eastland 551157 Kedi Otlu Tüylü Top Oyuncak

Beeztees Eastland'ın Kedi Otlu Tüylü Top Oyuncak, kedinizin yeni favori oyuncağı olmaya aday. Bu oyuncak, kedinizin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını desteklemek için tasarlanmış.

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Diğer top oyuncaklarına da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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