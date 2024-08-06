Boyner İndirimi Başladı! %60'a Varan İndirimden Markalı Ürünleri Ucuza Alın

F By Fabrika'nın siyah renkteki kadın çapraz çantası, günlük kullanım için ideal bir seçimdir. Bu çanta, hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunarak, gün boyu ihtiyaç duyulan tüm eşyaları taşımayı kolaylaştırır.

F By Fabrika'nın bu özel tasarımı, her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilecek bir aksesuar!

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