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Boyner İndirimi Başladı! %60'a Varan İndirimden Markalı Ürünleri Ucuza Alın

etiket Boyner İndirimi Başladı! %60'a Varan İndirimden Markalı Ürünleri Ucuza Alın

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 10:26

Boyner'de büyük indirim başladı! Şıklığınızı tamamlayacak birbirinden özel marka ürünleri bir araya getirdik. Fırsatı kaçırmamak adına hemen alışverişe başlayın. %60'a varan bu eşsiz indirimlerle dolabınızı yenileme zamanı geldi.

Bu içerik 06.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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People By Fabrika Normal Bel Rahat Bej Kadın Şort

People By Fabrika Normal Bel Rahat Bej Kadın Şort

Rahat Bej Kadın Şort modeli, zarif renk tonu ve kaliteli kumaşıyla yazlık kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Bu şort, sıcak yaz günlerinde hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunuyor.

İndirimli fiyatıyla 559,99 TL.

Linki burada

Boyner indirimindeki diğer ürünlere de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Fabrika Polo Yaka Düz Lila Erkek T-Shirt NABISA

Fabrika Polo Yaka Düz Lila Erkek T-Shirt NABISA

Bu ürün, rahatlığı ve kullanışlılığı ile bilinen polo yaka t-shirtlerin klasik tasarımını, canlı ve dikkat çeken lila rengi ile birleştiriyor. Her türlü mevsim ve durumda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu t-shirt, kombinlerinize renk katacak. İster spor bir görünüm için jean pantolon ve spor ayakkabılarla, ister daha resmi bir görünüm için chino pantolon ve loafer ayakkabılarla kombinleyin.

İndirimli fiyatıyla 319,95 TL.

Linki burada

Hepsiburada

Aeropostale Kare Yaka Düz Pembe Mini Kadın Elbise

Aeropostale Kare Yaka Düz Pembe Mini Kadın Elbise

Bu elbise, minimalist tasarımı ve canlı pembe rengi ile dikkat çekiyor. Kare yaka detayı, elbisenin sade görünümüne sofistike bir dokunuş katarken, düz kesim ise her vücut tipine uyum sağlama özelliği ile ön plana çıkıyor. Mini boyu sayesinde özellikle yaz aylarında tercih edilebilecek bu elbise, hem günlük kullanımda hem de özel günlerde rahatlıkla giyilebilir. 

339,95 TL yerine 259,95 TL.

Linki burada

Hepsiburada

People By Fabrika Çok Renkli Kadın Bikini Takım 210-051

People By Fabrika Çok Renkli Kadın Bikini Takım 210-051

People By Fabrika'nın sunduğu bu kadın bikini takımı, renklerin enerjisini ve canlılığını üzerinde taşıyor. Eşsiz bir tarz yaratmayı hedefleyen her kadının gardırobunda yer alması gereken bu bikini takımı, yaz tatilinin vazgeçilmez parçası olacak. 

İndirimli fiyatı 289,99 TL.

Linki burada

Boyner indirimindeki diğer ürünlere de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

F By Fabrika Siyah Kadın 21X18X7 Çapraz Çanta

F By Fabrika Siyah Kadın 21X18X7 Çapraz Çanta

F By Fabrika'nın siyah renkteki kadın çapraz çantası, günlük kullanım için ideal bir seçimdir. Bu çanta, hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunarak, gün boyu ihtiyaç duyulan tüm eşyaları taşımayı kolaylaştırır. 

F By Fabrika'nın bu özel tasarımı, her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilecek bir aksesuar!

Linki burada

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F By Fabrika Siyah Kadın Plaj Terliği Bonbon

F By Fabrika Siyah Kadın Plaj Terliği Bonbon

F By Fabrika'nın siyah kadın plaj terliği, bonbon tarzı ile sizin stilinizi ve zevkinizi yansıtacak bir tasarım. Bu model, plajda ya da havuz başında şıklığınızı ve tarzınızı ön plana çıkaracak. 

İndirimli fiyatıyla 324,99 TL yerine 249,99 TL.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Ürün, rahat ve konforlu bir kullanım sunuyor, ayaklarımda rahatsızlık yapmıyor. Dayanıklı bir plaj terliği, yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde uzun süreli kullanım sağlıyor. Ayaklarımda hafif ve rahat bir his bırakan bir plaj terliği, çok beğendim.

Hepsiburada

People By Fabrika Degaje Yaka Düz Ekru Kadın Bluz

People By Fabrika Degaje Yaka Düz Ekru Kadın Bluz

People By Fabrika markasının ekru renkli, düz kesimli ve degaje yaka tasarımına sahip kadın bluzu, zarif ve sade bir görünüm sunuyor. Bu bluz, her türlü kombinle rahatlıkla kullanılabilir. İster günlük yaşamda ister özel günlerde tercih edebileceğiniz bu parça, şıklığınızı ve tarzınızı ön plana çıkaracak. 

İndirimli fiyatı 564,99 TL.

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Boyner indirimindeki diğer ürünlere de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Fabrika Lacivert Erkek Bağlamalı Basic Chino Pantolon

Fabrika Lacivert Erkek Bağlamalı Basic Chino Pantolon

Bu pantolon modeli, genellikle pamuklu kumaşlardan üretilir ve bu sayede hem hafif hem de nefes alabilen bir yapıya sahiptir. Ayrıca, bu tür pantolonlar  düz kesimli olup, vücut hatlarını sergilemezler. Bu özellikleri sayesinde, Chino pantolonlar, hem iş yerinde hem de günlük yaşamda rahatlıkla kullanılabilir. Lacivert rengi ise, bu pantolonu hem resmi hem de casual kombinlerle rahatlıkla kullanabilme imkanı sağlar.

İndirimli fiyatı 459,95 TL.

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Discovery Expedition Bisiklet Yaka Düz Siyah Erkek T-Shirt

Discovery Expedition Bisiklet Yaka Düz Siyah Erkek T-Shirt

Discovery Expedition markasının bisiklet yaka, düz siyah erkek t-shirt modeli, terlemeyi önleyici özel kumaşıyla dikkat çekiyor.  Bisiklet yakası, düz siyah rengi ve erkekler için ideal kesimi ile her türlü kombinasyonunuzda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. 

İndirimli fiyatı 319,95 TL.

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People By Fabrika V Yaka Nakışlı Beyaz Midi Kadın Elbise

People By Fabrika V Yaka Nakışlı Beyaz Midi Kadın Elbise

Bu elbise, özel buluşmalarınızda sizin en iyi şekilde görünmenizi sağlayacak bir seçenek olabilir. Elbisenin beyaz rengi, sade ve şık bir görünüm sunarken, V yakası ise feminen bir dokunuş katmaktadır. Üzerindeki nakış detayları, bu midi boy elbiseye özgün bir hava katmakta ve göz alıcı bir estetik sunmaktadır. 

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Fabrika Siyah - Çok Renkli Kadın Mayo 23-LİBERTA

Fabrika Siyah - Çok Renkli Kadın Mayo 23-LİBERTA

Bu zarif mayo, siyah ve beyazın mükemmel birleşimini kullanarak tasarlanmıştır. Bu iki renk, hem klasik hem de modern bir görünüm sunar ve bu mayo ile sahilde en stil sahibi kişi siz olacaksınız. 

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Tommy Hilfiger Lacivert Erkek 9,5x8,9x0,4 cm Kartlık Tjm Herıtage Leather cc Holder

Tommy Hilfiger Lacivert Erkek 9,5x8,9x0,4 cm Kartlık Tjm Herıtage Leather cc Holder

Tommy Hilfiger'ın lacivert erkek kartlık modeli, zarif tasarımıyla dikkat çekiyor ve tam da ihtiyacınız olan kartlık olabilir. 

1.199,00 TL yerine 1.049,00 TL.

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