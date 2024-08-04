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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 15:12

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta'nın alınabilirliği üzerine detaylı bir inceleme yaptık ve özelliklerini sizler için bir araya getirdik. Bu çantanın sunduğu avantajları ve özelliklerini göz önünde bulundurarak, sizin için en uygun seçimin ne olacağını belirlemenize yardımcı olmayı hedefliyoruz. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta, seyahatlerinizde ve açık hava etkinliklerinizde size eşlik edebilecek bir ürün gibi görünüyor. 

Bu içerik 03.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Stanley, bir kez daha harikulade bir ürünle karşımızda: Taşınabilir Soğutucu. Bu portatif soğutucu, içerisine yerleştirdiğiniz tüm ürünleri tam 36 saat boyunca serin tutabiliyor.

Stanley, bir kez daha harikulade bir ürünle karşımızda: Taşınabilir Soğutucu. Bu portatif soğutucu, içerisine yerleştirdiğiniz tüm ürünleri tam 36 saat boyunca serin tutabiliyor.

Ancak bu cihazın sadece bu özelliğiyle sınırlı kalmadığını belirtmek gerekiyor. İçerisinde yer alan çeşitli bölümler ve düşünülmüş detaylar sayesinde, yanınızda taşıdığınız yiyecek ve içecekleri düzenli bir şekilde saklamanıza olanak sağlıyor. Bu sayede, elinizde bir sürü şey taşıma derdinden kurtuluyorsunuz.

Ancak, bu ürünün en dikkat çeken özelliği, sağlam yapısı. Bu sayede, sadece içeceklerinizi soğuk tutmakla kalmıyor, aynı zamanda oturabileceğiniz bir alan da sunuyor.

Ancak, bu ürünün en dikkat çeken özelliği, sağlam yapısı. Bu sayede, sadece içeceklerinizi soğuk tutmakla kalmıyor, aynı zamanda oturabileceğiniz bir alan da sunuyor.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta, yüksek yoğunluklu polietilen ve polipropilen karışımından üretilmiş bir malzeme ile tasarlanmıştır. Bu malzeme, ürünün dayanıklılığını ve kullanım ömrünü artırıyor. Bu nedenle, bu termos, hem pratikliği hem de dayanıklılığı ile öne çıkıyor.

Bu sağlam seyahat soğutucu, kampçılık, balıkçılık veya piknik gibi aktiviteler için mükemmel bir seçimdir ve 21 adet 330ml'lik kutu içeceği rahatlıkla barındırabilir.

Bu sağlam seyahat soğutucu, kampçılık, balıkçılık veya piknik gibi aktiviteler için mükemmel bir seçimdir ve 21 adet 330ml'lik kutu içeceği rahatlıkla barındırabilir.

Şehir içindeki etkinliklerinizden, doğa ile baş başa geçireceğiniz zamanlara kadar, her türlü maceranızda size eşlik edecektir.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu, daha fazla dayanıklılık sağlamak için güçlü bir menteşe ve tutacakla donatılmıştır.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu, daha fazla dayanıklılık sağlamak için güçlü bir menteşe ve tutacakla donatılmıştır.

Standart soğutuculara kıyasla 2,5 kat daha fazla yalıtım köpüğüne sahiptir. Bu özelliği sayesinde, diğer soğutuculara göre %40 daha uzun süre soğuk kalma kapasitesine sahiptir.

Bu soğutucu, dayanıklı ve kalın üst tutacağı sayesinde kolaylıkla kavranabilir ve taşınabilir. Üst kısmında bulunan kayış, başka bir şişe veya termosu taşımayı mümkün kılar ve size bir elinizi serbest kullanabilme imkanı sunar.

Bu soğutucu, dayanıklı ve kalın üst tutacağı sayesinde kolaylıkla kavranabilir ve taşınabilir. Üst kısmında bulunan kayış, başka bir şişe veya termosu taşımayı mümkün kılar ve size bir elinizi serbest kullanabilme imkanı sunar.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu Teknik Özellikleri

  • Hacim:15 LT

  • Ağırlık: 3.1 kg

  • En: 32,5 cm Boy: 42,5 cm Yükseklik: 28,5 cm

  • Soğuğu içeri hapseder.

  • Soğuk: 36 Saat

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Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çantaya gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çantaya gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • İlk denememde buzluktaki etleri ve aralarına 200şer gramlık 5 adet buz jeli koydum. Ankara-Antalya arası 8 saatlik yolculuğumun sonrasında sadece en üstteki buz jelinin hafif hafif çözünmeye başladığını gördüm. Bu ürün varken araç içi buzdolabına gerek olmadığını düşünüyorum. Alacak olanlara tavsiyemdir.

  • Gerçekten soğuk tutması hatta içine koyduğunuz şeyleri daha da soğutması mükemmel. Verdiğim parayı sonuna kadar hak ediyor.

  • Çok kullanışlı uzun süre soğuk tutmasını çok sevdik. Diğer yorumlarda hemen ısındı gibi yorumlar gördüm. Katılmıyorum. Biz sabah buzluk tabletlerle birlikte koyduk. 40 derecede akşam hala içeceklerimiz buz gibiydi. Tavsiye ederim almayı düşünenlere...

  • Çok fazla Stanley ürünüm var ve asla hayal kırıklığına uğratmıyorlar. Bu buzdolabı, sağlam ve zarif bir yüzeye sahipken soğuğu olağanüstü bir şekilde tutar. Üst sabitleme sistemi, sete rahatça metal bir termos eklemeyi kolaylaştırıyor.

  • Sık sık açmazsanız, yiyecekleri neredeyse bir gün soğuk tutar. Uzun yol gezileri ve kamp için güzel bir ürün.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çantayı detaylı bir şekilde inceledik. Almak isterseniz linki burada👇

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çantayı detaylı bir şekilde inceledik. Almak isterseniz linki burada👇

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çantayı hemen sepete eklemek isterseniz Amazon güvencesiyle buradan ulaşabilirsiniz.

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