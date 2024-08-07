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Eksikleri Tamamlamanın Tam Vakti! 7 Ağustos 2024 Hepsiburada İndirimli Ürünler

etiket Eksikleri Tamamlamanın Tam Vakti! 7 Ağustos 2024 Hepsiburada İndirimli Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 19:17

7 Ağustos 2024 tarihinde Hepsiburada'da kaçırılmaması gereken büyük bir indirim fırsatı sizleri bekliyor. Bu özel tarihte, eksiklerinizi tamamlamanın tam vakti geldi. Hepsiburada'nın geniş ürün yelpazesinde yer alan birbirinden kaliteli ve çeşitli ürünler, cazip indirimlerle sizlere sunuluyor.

Bu içerik 07.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Defacto ürünlerinde kaçırılmaması gereken indirimlerle sizlere sunulan "Straight Fit Esnek Bantlı Paça Keten Karışımlı Pantolon", şıklığınızı ve rahatlığınızı bir arada sunarak tarzınızı tamamlamanıza yardımcı olacak.

Defacto ürünlerinde kaçırılmaması gereken indirimlerle sizlere sunulan "Straight Fit Esnek Bantlı Paça Keten Karışımlı Pantolon", şıklığınızı ve rahatlığınızı bir arada sunarak tarzınızı tamamlamanıza yardımcı olacak.

Bu pantolon, esnek bel bandı ve düz kesimi ile hem konforlu bir kullanım sağlar, hem de modern bir görünüm kazandırır. Keten karışımlı kumaşı sayesinde yaz aylarında bile ferahlık hissi verir. 

Sepette indirimli fiyatıyla 539,99 TL.

Linki burada

Defacto'nun diğer indirimli ürünlerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

U.S. Polo Assn. markasının indirim fırsatıyla sunmuş olduğu Kadın Beyaz Tişört

U.S. Polo Assn. markasının indirim fırsatıyla sunmuş olduğu Kadın Beyaz Tişört

Bu tişört, gardırobunuzda yer alması gereken temel parçalardan biri olacak. Hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunan bu beyaz tişört, günlük kombinlerin kurtarıcısı olacak.

İndirimli fiyatıyla 899,95 TL.

Linki burada

U.S. Polo'nun diğer indirimli ürünlerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Madame Coco'nun Berthe modeli tek kişilik armürlü nevresim takımı, yatak odanızın atmosferini değiştirecek bir ürün.

Madame Coco'nun Berthe modeli tek kişilik armürlü nevresim takımı, yatak odanızın atmosferini değiştirecek bir ürün.

Bu zarif ve şık nevresim takımı, modern ve klasik tarzları birleştiriyor. Armür dokuma tekniği ile üretilmiş olan bu takım, dayanıklılığı ve kalitesiyle ön plana çıkıyor. Yumuşak dokusu ve rahatlığı ile uykularınızı daha konforlu hale getirecektir.

Sepette indirim fırsatıyla 3.999,99 TL yerine 1.200,00 TL.

Linki burada

Madame Coco'nun diğer indirimli ürünlerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Koton indirim fırsatıyla sunulan Askı Detaylı Yırtmaçlı Uzun Elbise

Koton indirim fırsatıyla sunulan Askı Detaylı Yırtmaçlı Uzun Elbise

Koton'un Askı Detaylı Yırtmaçlı Uzun Elbisesi, zarif mavi tonlarıyla bu yaz sezonunun en gözde parçası olmaya hazırlanıyor.

İndirimli fiyatıyla 329,59 TL.

Linki burada

Koton'un diğer indirimli ürünlerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bella Maison, indirim fırsatıyla sunulan Colore Kesme Bardak/Kadeh Seti ile dikkat çekiyor.

Bella Maison, indirim fırsatıyla sunulan Colore Kesme Bardak/Kadeh Seti ile dikkat çekiyor.

Bu sette yer alan 12 adet yeşil kesme bardak/kadeh, hem günlük kullanımınızda hem de özel günlerde masalarınıza ayrı bir hava katacaktır. 

Sepette indirimli fiyatıyla 3.719,99 TL yerine 1.152,00 TL.

Linki burada

Bella Maison'ın diğer indirimli ürünlerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Boyner indirim fırsatıyla sunulan Kappa Logo Ebonnie Kadın Mor Tayt

Boyner indirim fırsatıyla sunulan Kappa Logo Ebonnie Kadın Mor Tayt

Kappa'nın eşsiz logosuyla süslenmiş, ebonnie modeli, kadınlar için özel olarak tasarlanmış mor renkli tayt, spor aktivitelerinizde vazgeçilmez bir parçanız olacak.

İndirimli fiyatıyla 349,30 TL.

Linki burada

Boyner'in diğer indirimli ürünlerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Ray-ban indirim fırsatıyla sunulan RB0840S 901/31 51 Güneş Gözlüğü

Ray-ban indirim fırsatıyla sunulan RB0840S 901/31 51 Güneş Gözlüğü

Ray-Ban, popüler siyah çerçeveli güneş gözlüğü indirim fırsatıyla sunuyor. Bu model, yaz aylarında her türlü kıyafet kombinasyonuyla mükemmel bir uyum sağlayacak.

Sepette indirimli fiyatı 3.763,19 TL.

Linki burada

Ray-ban'ın diğer indirimli ürünlerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Los Ojos markasının indirim fırsatıyla sunduğu Lacivert Yüksek Bel Jogger Eşofman Altı

Los Ojos markasının indirim fırsatıyla sunduğu Lacivert Yüksek Bel Jogger Eşofman Altı

Bu eşofman altı, vücut hatlarınızı zarif bir şekilde vurgulayarak kusursuz bir siluet oluşturmanıza yardımcı olur. Kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacak bu jogger eşofman altı, spor yaparken ya da günlük yaşamınızda tercih edebileceğiniz bir parça.

Linki burada

Diğer indirimli ürünlerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Hummel ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatıyla sunulan Leon Erkek Spor Ayakkabı

Hummel ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatıyla sunulan Leon Erkek Spor Ayakkabı

Şık ve modern bir görünüm sunan Hummel Leon Erkek Spor Ayakkabı, aynı zamanda konforlu bir kullanım deneyimi sağlıyor. İster işe giderken, ister spor salonunda, isterse de arkadaşlarınızla geçireceğiniz rahat bir günde bu ayakkabıyı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 

Linki burada

Hummel'ın diğer indirimli  ürünlerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mai indirim fırsatıyla sunulan Durres Siyah Oversize Gömlek

Mai indirim fırsatıyla sunulan Durres Siyah Oversize Gömlek

Mai Durres markasının sunduğu oversize gömlek, sizin stilinizi daha dikkat çekici hale getirecek. Bu gömlek, geniş kesimi ve rahat tarzıyla, kombinlerinize modern bir dokunuş katacaktır.

İndirimli fiyatıyla 639,99 TL.

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Mai'nin diğer indirimli  ürünlerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Penti indirim fırsatıyla sunulan Style Bandeau Yeşil Bikini Üstü

Penti indirim fırsatıyla sunulan Style Bandeau Yeşil Bikini Üstü

Penti'nin stil sahibi bandeau modeli yeşil bikini üstü, özgün ve şık göğüs tasarımıyla bu yazın sahil modasına damga vuracak.

İndirimli fiyatıyla 466,66 TL.

Linki burada

Penti'nin diğer indirimli  ürünlerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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