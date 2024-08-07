Eksikleri Tamamlamanın Tam Vakti! 7 Ağustos 2024 Hepsiburada İndirimli Ürünler

Bu zarif ve şık nevresim takımı, modern ve klasik tarzları birleştiriyor. Armür dokuma tekniği ile üretilmiş olan bu takım, dayanıklılığı ve kalitesiyle ön plana çıkıyor. Yumuşak dokusu ve rahatlığı ile uykularınızı daha konforlu hale getirecektir.

Sepette indirim fırsatıyla 3.999,99 TL yerine 1.200,00 TL.

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