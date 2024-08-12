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Beklenen Oldu! Sezon Sonu İndirimleriyle Yüzümüzü Güldüren Marka ve Ürünler

etiket Beklenen Oldu! Sezon Sonu İndirimleriyle Yüzümüzü Güldüren Marka ve Ürünler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 10:22

Sezon sonu indirimlerinin kapılarını aralayan ve hepimizin yüzünü güldüren markalar, ürünlerle birlikte Hepsiburada'da yerini aldı. Beklentilerin ötesine geçen bu indirimler, kaliteli markaların cazip ürünlerini uygun fiyatlarla sunuyor. Bu fırsatları kaçırmayın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Stanley

1. Stanley

Doğa sporları tutkunları ve günlük hayatta pratik çözümler arayanlar için Stanley vazgeçilmez bir marka. Özellikle termosları ve su şişeleriyle ünlü olan Stanley, dayanıklılığı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu sezon sonu indirimlerinde, paslanmaz çelik termoslara ve sürahilere harika fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Neden Stanley? Çünkü Stanley ürünleri sadece içeceklerini sıcak veya soğuk tutmakla kalmaz, aynı zamanda doğaya saygılı ve uzun ömürlüdür. Hem maceralarına eşlik edecek hem de çevreye duyarlı bir seçim yapmış olmak için buraya tıklayın.

Hepsiburada

2. Kiko Milano

2. Kiko Milano

Makyaj çantanızı yenilemek istiyorsanız, Kiko tam size göre! İtalyan güzellik markası Kiko, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle öne çıkıyor. Özellikle rujları, far paletleri ve fondötenleri ile ünlü olan Kiko, bu sezon sonu indirimlerinde de harika fırsatlar sunuyor.

Burada

Hepsiburada

3. LEGO®

3. LEGO®

Çocukluğunuzun en güzel anılarını canlandırmaya ne dersiniz? LEGO'nun birbirinden eğlenceli setleriyle hem hayal gücünüzü geliştirebilir hem de birlikte keyifli saatler geçirebilirsiniz. İndirimli fiyatlarla LEGO setlerine sahip olarak, hem çocuğunuzun hem de kendi mutluluğunuzu sağlayabilirsiniz.

Burada

Hepsiburada

4. Karaca

4. Karaca

Evinizi güzelleştirmek ve sofralarınızı renklendirmek için Karaca'nın birbirinden şık ürünleri tam size göre. Porselen takımlarından nevresim takımlarına, bardaklardan servis tabaklarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirim fırsatı bulabilirsiniz.

Karaca ürünleri için buraya tıklayın

Karaca Home ürünleri ise burada

Hepsiburada

5. Güral Porselen

5. Güral Porselen

Güral Porselen'in zarif tasarımlarıyla sofralarınıza şıklık katın. Özel günlerinizde kullanabileceğiniz özel koleksiyonlara indirimli fiyatlarla ulaşabilir, sofralarınızı daha da özel hale getirebilirsiniz.

Burada

Hepsiburada
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6. Philips Kişisel Bakım Ürünleri

6. Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Saç bakımından cilt bakımına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Philips, kişisel bakım ürünlerinde sunduğu indirimlerle dikkat çekiyor. Saç şekillendiricilerden epilasyon cihazlarına kadar birçok üründe indirim fırsatı bulabilirsiniz.

Buraya tıktık

Hepsiburada

7. Ray-Ban

7. Ray-Ban

Güneş gözlükleri sadece gözlerinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda stilinizi de tamamlar. Ray-Ban'ın ikonik modelleriyle güneşin keyfini çıkarırken şık görünmeye ne dersiniz? İndirimli fiyatlarla Ray-Ban güneş gözlüklerine sahip olarak, hem tarzınızı yansıtabilir hem de göz sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Burada

Hepsiburada

8. Tupperware

8. Tupperware

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak birbirinden kullanışlı Tupperware ürünlerine indirimli fiyatlarla sahip olma fırsatını kaçırmayın. Saklama kaplarından yemek kutularına kadar birçok üründe indirim var.

Buraya tıklayın

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9. Smeg

9. Smeg

Şık tasarımları ve yüksek performansı ile öne çıkan Smeg küçük ev aletleri, mutfağınıza renk katacak. Kahve makinelerinden mikserlere, tost makinelerinden blenderlara kadar birçok ürüne yer veren bu markanın ürünleri mutfağın yıldızı olmaya aday.

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10. Columbia

10. Columbia

Hem şık hem de fonksiyonel outdoor giyim ürünleriyle soğuk havalarda sıcak tutacak montlar, yağmurlu havalarda koruyacak ceketler ve rahat hareket etmenizi sağlayacak pantolonlar ve çok daha fazlasına sahip olan bu markanın ürünleri de indirimde.

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11. Adidas

11. Adidas

Sporun her alanında ihtiyaç duyacağınız tüm ürünleri bulabileceğiniz Adidas'ta, koşu ayakkabılarından spor taytlara, antrenman kıyafetlerinden aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sizi bekliyor.

Buradan ulaşın

Hepsiburada

12. Mango

12. Mango

Şık ve trend tasarımlarıyla dikkat çeken Mango'nun koleksiyonunda yer alan elbiseler, pantolonlar, üstler ve aksesuarlarda %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor.

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Hepsiburada

13. Salomon

13. Salomon

Dağ yürüyüşü, trekking ve koşu gibi outdoor aktiviteler için özel olarak tasarlanmış ayakkabılar, kıyafetler ve ekipmanlar. Su geçirmez ceketler, nefes alabilen şortlar ve dayanıklı sırt çantaları gibi ürünlerde özel indirimler.

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