Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 11.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Opalescence Whitening Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr, 100 ml
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2. T-Brush Beyazlatıcı ve Tartar Giderici Diş Silgisi
3. MAC Dudak Kalemi - Lip Pencil Whirl 1.45 g
4. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah
5. BB Krem Spf50 Pa+++ Ivory 30 ml
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6. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem- Uçuk Kahve (000 Champagne)
7. XSOUL Kadınlar ve Erkekler için Evde IPL Epilasyon Kalıcı Epilasyon Cihazı
8. NIVEA Men Erkek Roll On Deodorant Deep Dimension 72 Saat Anti-Perspirant Koruma (50 ml)
9. Pantene Onarıcı ve Koruyucu Saç Bakım Kremi 275 ml
10. OGX Biotin ve Kolajen Şampuan
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11. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 150 ml
12. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara
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