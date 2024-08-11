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Kozmetik , Hediye
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 13:41

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 11.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Opalescence Whitening Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr, 100 ml

1. Opalescence Whitening Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr, 100 ml

Bu diş macunu, dişlerinize anında parlaklık kazandırırken ferah mint aromasıyla nefesinizi tazeler. Hem günlük kullanımda hem de özel anlarda beyaz ve sağlıklı dişler için ideal! Opalescence, bu hafta kullanıcıların gözdesi olmayı başardı.

Burada.

Hepsiburada

2. T-Brush Beyazlatıcı ve Tartar Giderici Diş Silgisi

2. T-Brush Beyazlatıcı ve Tartar Giderici Diş Silgisi

Tartar ve lekelerle başınız dertteyse, T-Brush sizin kurtarıcınız olabilir! Dişlerinizi beyazlatırken tartarları nazikçe temizler ve doğal parlaklığınızı geri kazandırır. Küçük ama etkili bu diş silgisi, haftanın en çok satanları arasında.

Burada.

Hepsiburada

3. MAC Dudak Kalemi - Lip Pencil Whirl 1.45 g

3. MAC Dudak Kalemi - Lip Pencil Whirl 1.45 g

Dudaklarınızı şekillendirmek ve rengini belirginleştirmek için bu kalem, makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak. Whirl rengiyle dudaklarınıza doğal ve sofistike bir görünüm kazandırır. MAC kalitesiyle, dudaklarınız her zaman mükemmel görünür.

Burada.

Hepsiburada

4. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

4. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

Kirpiklerinize uzunluk ve hacim katmak isteyenler için Telescopic Maskara tam bir sihirbaz! Her bir kirpiği belirginleştirerek bakışlarınıza derinlik kazandırır. Bu maskara, dramatik kirpiklerin sırrı olarak haftanın en çok satanları arasında yer alıyor.

Burada.

Hepsiburada

5. BB Krem Spf50 Pa+++ Ivory 30 ml

5. BB Krem Spf50 Pa+++ Ivory 30 ml

Cilt tonunuzu eşitleyen, hafif dokusuyla doğallık sağlayan ve SPF 50 koruması sunan bu BB krem, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korur. Cilt bakımının ve makyajın mükemmel birleşimi olan bu ürün, yaz günlerinde cildinizin vazgeçilmezi olmaya aday.

Burada.

Hepsiburada
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6. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem- Uçuk Kahve (000 Champagne)

6. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem- Uçuk Kahve (000 Champagne)

Kaşlarınızı daha belirgin ve bakımlı hale getirmek için ideal olan bu kalem, kremsi dokusuyla uygulama kolaylığı sağlar. Doğal tonlarıyla kaşlarınızı şekillendirir ve yüzünüze aydınlık bir dokunuş katar. Flormar'ın bu ürünü, kaş makyajınızın yıldızı olacak.

Burada.

Hepsiburada

7. XSOUL Kadınlar ve Erkekler için Evde IPL Epilasyon Kalıcı Epilasyon Cihazı

7. XSOUL Kadınlar ve Erkekler için Evde IPL Epilasyon Kalıcı Epilasyon Cihazı

Evde profesyonel epilasyon keyfi sunan XSOUL IPL cihazı, istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmanız için ideal bir çözüm. Hem kadınlar hem de erkekler için kullanılabilen bu cihaz, pürüzsüz bir cilt vaadiyle haftanın en çok satanları arasında.

Burada.

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8. NIVEA Men Erkek Roll On Deodorant Deep Dimension 72 Saat Anti-Perspirant Koruma (50 ml)

8. NIVEA Men Erkek Roll On Deodorant Deep Dimension 72 Saat Anti-Perspirant Koruma (50 ml)

Yoğun bir gün boyunca ter kokusuna karşı savaşan bu deodorant, 72 saat boyunca etkili koruma sağlar. NIVEA Men kalitesiyle hem tazelik hem de güven sunar. Bu hafta erkeklerin favorisi olan bu ürün, raflarda hızlıca tükeniyor.

Burada.

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9. Pantene Onarıcı ve Koruyucu Saç Bakım Kremi 275 ml

9. Pantene Onarıcı ve Koruyucu Saç Bakım Kremi 275 ml

Yıpranmış saçlarınızı onaran ve güçlü bir koruma sağlayan bu saç bakım kremi, Pantene’in özel formülüyle saçlarınıza canlılık kazandırır. Kırık uçları onarır, saçlarınızı pürüzsüz ve parlak hale getirir. Saç bakım rutininizin olmazsa olmazı olacak!

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10. OGX Biotin ve Kolajen Şampuan

10. OGX Biotin ve Kolajen Şampuan

İnce telli saçlara hacim ve dolgunluk kazandıran bu şampuan, biotin ve kolajenle zenginleştirilmiş formülü sayesinde saçlarınızı güçlendirir. Daha dolgun ve canlı saçlar için OGX'in bu şampuanı, kullanıcıların favorisi olmayı sürdürüyor.

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11. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 150 ml

11. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 150 ml

Serinletici etkisiyle sıcak günlerde ferah kalmanızı sağlayan bu deodorant, 72 saat boyunca ter kokusuna karşı koruma sunar. Rexona kalitesiyle güvende hisseder, gün boyu taze kalırsınız. Erkeklerin en çok tercih ettiği deodorantlardan biri.

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12. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

12. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Kaşlarınızı tüm gün sabit tutmak için bu maskara, suya dayanıklı formülüyle mükemmel bir seçimdir. Kaşlarınıza doğal bir şekil verir ve sabitler, makyajınızın en kalıcı parçası olur. Kaşlarınızın gün boyu yerinden oynamaması için ideal bir ürün!

Burada.

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