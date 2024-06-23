Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bu hafta sizlere, hafta sonu alışverişinizde ilham alabileceğiniz çok satan bazı kozmetik ürünlerinden bahsetmek istiyoruz. Not: Güneşli havaların keyfini çıkarırken cildinizi korumayı ve saçlarınızın parlaklığını artırmayı ihmal etmeyin!
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 23.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Bioxcin Sun Care Çok Yüksek Korumalı Kuru Ciltler Için Güneş Kremi Spf 50+
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2. Le Petit Marseillais Bonheur Deniz Tuzu Duş Jeli 250 ml 1+1
3. L’Oréal Paris Casting Sunkiss Renk Açıcı Jel (100 ml)
4. Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Yağı - L'huile Originale 100 ml
5. Revolution Reloaded Just My Type Highlight 10 g
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6. Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Losyon SPF 50 150 ml
7. Bioxsine Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan
8. L'oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 902 - Light Glow
9. L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Çevresini Aydınlatıcı, Koyu Halka Görünümünü Azaltan Göz Serumu 20ml:
10. NYX Professional Makeup High Definition Finishing Powder Mini - Banana
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11. Maybelline New York Sunkisser Likit Allık- 01 Downtown Rush
12. MAC Studio Radiance Serum-Powered™ Fondöten-NC15-30ml
13. NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 01 FAIR
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