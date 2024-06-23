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Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 15:56

Bu hafta sizlere, hafta sonu alışverişinizde ilham alabileceğiniz çok satan bazı kozmetik ürünlerinden bahsetmek istiyoruz. Not: Güneşli havaların keyfini çıkarırken cildinizi korumayı ve saçlarınızın parlaklığını artırmayı ihmal etmeyin!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bioxcin Sun Care Çok Yüksek Korumalı Kuru Ciltler Için Güneş Kremi Spf 50+

1. Bioxcin Sun Care Çok Yüksek Korumalı Kuru Ciltler Için Güneş Kremi Spf 50+

Özellikle kuru ciltler için ideal olan bu güneş kremi, SPF 50+ koruma faktörü ile güneşin zararlı ışınlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor. Cildinizi nemlendirerek ve yumuşatarak güneş sonrası tahrişlerin önüne geçiyor.

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2. Le Petit Marseillais Bonheur Deniz Tuzu Duş Jeli 250 ml 1+1

2. Le Petit Marseillais Bonheur Deniz Tuzu Duş Jeli 250 ml 1+1

Fransız deniz tuzu ile zenginleştirilmiş bu duş jeli, cildinize canlılık ve ferahlık katıyor. Cildinizi nazikçe temizlerken aynı zamanda mineral takviyesi de yapıyor. Üstelik 1+1 avantajıyla çok daha uygun fiyata alabilirsiniz!

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3. L’Oréal Paris Casting Sunkiss Renk Açıcı Jel (100 ml)

3. L’Oréal Paris Casting Sunkiss Renk Açıcı Jel (100 ml)

Yaz aylarında saçlarınıza doğal bir ışıltı katmak için harika. Bu jel, saçlarınızı yavaş yavaş açarak güneşten açılmış gibi doğal bir görünüm kazandırıyor. Kimyasal içeriksiz formülü ile saçlarınıza zarar vermeden rengini açtığını da belirtmeden geçmeyelim.

Buradan ulaşın

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4. Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Yağı - L'huile Originale 100 ml

4. Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Yağı - L'huile Originale 100 ml

Saçlarınızın ışıltısını ve canlılığını geri kazanmak için bu mucizevi yağı deneyebilirsiniz. Değerli yağlar ile zenginleştirilmiş bu yağ, saçlarınızı derinlemesine besler ve parlaklık verir. Saçlarınızın daha yumuşak ve kolay taranır olmasını da sağlar.

Burada

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5. Revolution Reloaded Just My Type Highlight 10 g

5. Revolution Reloaded Just My Type Highlight 10 g

Makyajınıza ışıltı katmak için geç değil. Yüksek pigmentli formülü ile ciltte uzun süre kalıcılık sağlayan bu ürünü mutlaka bir kere denemelisiniz.

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6. Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Losyon SPF 50 150 ml

6. Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Losyon SPF 50 150 ml

Hassas ciltler için özel olarak üretilmiş bu güneş kremi, SPF 50 koruma faktörü ile güneşin zararlı ışınlarına karşı güvenli bir koruma sağlar. Cildinizi tahriş etmeden korur ve nemlendirir.

Burada

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7. Bioxsine Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

7. Bioxsine Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

Saç dökülmesi sorununa karşı bitkisel çözüm arayanlar için ideal bir ürün olacak bu şampuan, içeriğindeki bitkisel özütler ile saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmesini önler. 3 al 2 öde avantajıyla çok daha uygun fiyata alabilirsiniz!

279 TL.

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8. L'oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 902 - Light Glow

8. L'oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 902 - Light Glow

Cildinize doğal bir ışıltı katmak için bu ürünü kullanabilirsiniz. Bronzer, aydınlatıcı ve nemlendirici özellikleriyle dikkat çeken bu ürün birçok fayda sunar. Cildinize sağlıklı ve canlı bir görünüm kazandırır.

Burada

9. L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Çevresini Aydınlatıcı, Koyu Halka Görünümünü Azaltan Göz Serumu 20ml:

9. L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Çevresini Aydınlatıcı, Koyu Halka Görünümünü Azaltan Göz Serumu 20ml:

Göz altlarınızda torba ve koyu halkalar mı var? O zaman bu serum tam size göre! Hyaluronik asit ve kafein içeren bu serum, göz çevrenizi nemlendirir ve koyu halkaların görünümünü azaltır. Düzenli kullanımda göz altlarınızın daha aydınlık ve dinlenmiş görünmesine yardımcı olur.

Buradan ulaşın

Hepsiburada

10. NYX Professional Makeup High Definition Finishing Powder Mini - Banana

10. NYX Professional Makeup High Definition Finishing Powder Mini - Banana

Makyajınızı sabitlemek ve pürüzsüzleştirmek için bu pudraya ihtiyacınız var. Banana rengi özellikle sarı alt tonlu ciltler için idealdir. Makyajınıza doğal bir ışıltı katar ve yağlanma problemini kontrol eder.

Burada

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11. Maybelline New York Sunkisser Likit Allık- 01 Downtown Rush

11. Maybelline New York Sunkisser Likit Allık- 01 Downtown Rush

Yanaklarınıza doğal bir renk katmak için bu likit allık bulunmaz bir nimet. Kolayca sürülebilen ve dağılabilen bu allık, cildinize sağlıklı ve canlı bir görünüm kazandırır. Uzun süre kalıcı formülü sayesinde gün boyu yanaklarınızda kalacak.

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12. MAC Studio Radiance Serum-Powered™ Fondöten-NC15-30ml

12. MAC Studio Radiance Serum-Powered™ Fondöten-NC15-30ml

Kusursuz ve aydınlık bir cilt için MAC Studio Radiance Fondöten'i tercih edebilirsiniz. Serum içeren formülü ile cildinize nem ve ışıltı verir. Hafif ve orta kapatıcılık sağlayarak doğal bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ayrıca geniş renk yelpazesi ile her cilt tonuna uygun bir renk bulmak mümkün.

Burada

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13. NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 01 FAIR

13. NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 01 FAIR

Hafif ve doğal bir kapatıcı arıyorsanız, NYX Bare With Me Concealer Serum'u deneyebilirsiniz. Bu kapatıcı, cilt kusurlarını kapatırken aynı zamanda cildinize nem ve ışıltı verir. Hafif formülü ile ciltte ağırlık hissi yaratmaz ve günlük kullanım için de ideal.

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