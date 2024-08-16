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Kaçırmamanız Gereken Haftanın En Çok Satılan Ürün Tavsiyeleri

etiket Kaçırmamanız Gereken Haftanın En Çok Satılan Ürün Tavsiyeleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 10:31

Haftanın en çok tercih edilen ürünlerine dair önerilerimizi kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Bu ürünler, kullanıcıların yoğun ilgisi ve beğenisini kazanmış, satış rakamlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Hem kaliteleri hem de uygun fiyatlarıyla ön plana çıkan bu ürünler, alışveriş listenizde mutlaka yer almalı. İhtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitlilik ve kalitede olan bu ürünler, size hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlayacak. Bu haftanın en çok satan ürünlerini kaçırmamak için hemen harekete geçin ve alışverişin keyfini çıkarın.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 16.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Thermoad 2'li Güveç Sahan Seti Granit Döküm Tava Seti 20CM 22CM

1. Thermoad 2'li Güveç Sahan Seti Granit Döküm Tava Seti 20CM 22CM

Eğer siz de lezzetli yemekler hazırlamayı seviyorsanız ve mutfağınızı daha da güzelleştirmek istiyorsanız, bu set tam size göre!

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Hepsiburada

2. Thermoad 7 Parça Graneu Set-Gri

2. Thermoad 7 Parça Graneu Set-Gri

Thermoad 7 Parça Graneu Seti, mutfakta hem şıklık hem de işlevsellik arayanlar için mükemmel bir seçenek! Bu set, granit dökümün sağlamlığı ve modern tasarımıyla mutfaklarınızın vazgeçilmezi olacak.

Burada

Hepsiburada

3. Taner TNRIZ1705 Kebapçı Elektrikli Izgara Mangal Barbekü Çift Telli Büyük Boy

3. Taner TNRIZ1705 Kebapçı Elektrikli Izgara Mangal Barbekü Çift Telli Büyük Boy

Taner Elektrikli Izgara, evinizde kolayca mangal yapabilmeniz için tasarlanmış, kullanışlı ve pratik bir elektrikli ızgaradır. Çift telli yapısı sayesinde daha geniş bir pişirme alanı sunar.

Buradan ulaşın

Hepsiburada

4. TCL MT42 Akıllı Çocuk Saati

4. TCL MT42 Akıllı Çocuk Saati

TCL MT42 Akıllı Çocuk Saati, çocuklarınızın güvenliğini sağlarken aynı zamanda eğlenmelerini de sağlar.

Neden TCL MT42?

  • Konum Takibi: Çocuğunuzun nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

  • Acil Arama: Çocuğunuz zor durumda kaldığında tek tuşla sizi arayabilir.

  • SOS Butonu: Tehlike anında yardım çağrısı yapabilir.

  • Adım Sayacı: Çocuğunuzun fiziksel aktivitelerini takip edebilirsiniz.

  • Oyunlar ve Eğitici Uygulamalar: Çocuğunuzun eğlenirken öğrenmesini sağlar.

Burada

Hepsiburada

5. Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8 Siyah

5. Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8 Siyah

Roborock S8 Sonic, ev temizliğine yepyeni bir boyut getiren akıllı bir robot süpürge. Yüksek emiş gücü, gelişmiş navigasyon sistemi ve etkili yer silme özelliği sayesinde eviniz her zaman pırıl pırıl olacak.

Buradan ulaşın

Hepsiburada
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6. Qcy T13 ANC 4 Mikrofon Bluetooth 5.3 Kablosuz Kulaklık Siyah Aktif Gürültü Engelleme

6. Qcy T13 ANC 4 Mikrofon Bluetooth 5.3 Kablosuz Kulaklık Siyah Aktif Gürültü Engelleme

Qcy T13 ANC, şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bir kablosuz kulaklık. Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde dış dünyadan izole olarak müziğinize odaklanabilirsiniz.

Burada

Hepsiburada

7. Apple iPad 10.Nesil 64GB 10.9" Wi-Fi Tablet - MPQ13TU/A Mavi

7. Apple iPad 10.Nesil 64GB 10.9" Wi-Fi Tablet - MPQ13TU/A Mavi

Apple'ın en yeni tabletlerinden biri olan iPad 10. Nesil, şık tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle canlı mavi rengi ile öne çıkan bu model, hem iş hem de eğlence için ideal bir seçenek.

Buradan ulaşın

Hepsiburada

8. Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 lt

8. Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 lt

Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 litrelik hacmiyle, hem günlük kullanım hem de outdoor aktiviteler için ideal bir seçenektir. Sağlamlığı, uzun süre sıcak veya soğuk tutma özelliği ve şık tasarımıyla öne çıkan bu termos, uzun yıllardır kullanıcıların favorisi olmayı sürdürüyor.

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9. Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu 50 Yaprak

9. Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu 50 Yaprak

Sleepy Easy Clean çamaşır suyu katkılı yer temizlik havlusu, pratik ve hijyenik temizlik için tasarlanmış bir ürün. Özellikle evlerde, ofislerde ve diğer yaşam alanlarında yer temizliğinde sıklıkla tercih ediliyor.

Buraya tıktık

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10. Philips Avent SCF798/01 Desenli Pipetli Bardak (300 ml, Yeşil)

10. Philips Avent SCF798/01 Desenli Pipetli Bardak (300 ml, Yeşil)

Philips Avent SCF798/01 Desenli Pipetli Bardak, bebeğinizin ilk içme deneyimlerini daha eğlenceli hale getirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Hem şık tasarımı hem de pratik özellikleriyle öne çıkan bu bardak, bebeğinizin gelişimine destek olurken aynı zamanda size de kolaylık sağlar.

Burada

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11. Araba Güneşliği İç Ön Cam, Katlanır Araba Güneşlik Şemsiyesi

11. Araba Güneşliği İç Ön Cam, Katlanır Araba Güneşlik Şemsiyesi

Bu ürün, aracınızın iç kısmını güneşin zararlı UV ışınlarından koruyarak hem aracınızın ömrünü uzatır hem de yaz aylarında aracınızın iç sıcaklığını düşürerek daha konforlu bir sürüş deneyimi sunar.

Buradan ulaşın

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12. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

12. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Under Armour, spor dünyasında performans ve yenilikçilik ile öne çıkan bir marka. Erkek UA Charged Assert 10 koşu ayakkabısı da bu felsefeyi yansıtan, koşuculara sunduğu üstün özellikler ile dikkat çeken bir model.

Burada

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