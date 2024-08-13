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Bugün İndirimde Neler Var? Lacoste Marka Saatlerden Televizyona 13 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Lacoste Marka Saatlerden Televizyona 13 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 10:11

13 Ağustos 2024 tarihinde hangi fırsatlarla karşılaşacağınızı merak ediyor musunuz? İşte karşınızda günün en çarpıcı indirimleri! Lacoste marka saatler, zamana karşı şıklığınızı konuşturmanız için sizleri bekliyor. Ayrıca, evinizin konforunda kaliteli bir televizyon deneyimi yaşamak isteyenler için de birbirinden cazip fırsatlar mevcut. Bu özel indirimlerle alışveriş keyfinizi ikiye katlayın. Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı süreliğine! İyi alışverişler dileriz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 13.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Nehir Fulya Sade 5 Parça Kepçe Servis Takımı

1. Nehir Fulya Sade 5 Parça Kepçe Servis Takımı

1.149,00 TL yerine sepette 824,00 TL.

Burada

Hepsiburada

2. Kraft Hart Masaj Tabancası Aleti 24V

2. Kraft Hart Masaj Tabancası Aleti 24V

2.899,90 TL yerine şimdi 2.124,00 TL.

Buraya tıktık

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3. Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge

3. Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge

9.499,00 TL yerine 8.999,00 TL.

Buraya tıklayın

Hepsiburada

4. Philips 7500 Serisi Siyah DST7511/80 Buharlı Ütü

4. Philips 7500 Serisi Siyah DST7511/80 Buharlı Ütü

3.500,00 TL'den 2.875,00 TL'ye düştü.

Burada

Hepsiburada

5. Apple iPad Air 5. Nesil 10.9" 64GB Wi-Fi Tablet - MM9D3TU/A Pembe

5. Apple iPad Air 5. Nesil 10.9" 64GB Wi-Fi Tablet - MM9D3TU/A Pembe

22.479,00 TL yerine Premium ile 17.944,03 TL.

Buraya tıktık

Hepsiburada
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6. Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası - Siyah

6. Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası - Siyah

1.299,90 TL yerine indirimle 974,00 TL.Buraya tıklayın

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7. Songmics Huş Ağacı Sallanan Sandaly

7. Songmics Huş Ağacı Sallanan Sandaly

3.741,58 TL yerine sepette 3.234,14TL

Burada

Amazon

8. Lacoste Erkek Analog Kuvars Saat Silikon

8. Lacoste Erkek Analog Kuvars Saat Silikon

3.185,60 TL yerine şimdi  2.756,89 TL.

Buraya tıktık

Amazon

9. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

9. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

1.680,90 TL  yerine sepette 1.457,63 TL.

Burada

Amazon

10. Columbia Kadın Redmond Ayakkabı

10. Columbia Kadın Redmond Ayakkabı

3.258,65 TL'den indirimle  2.619,29TL'ye düştü.

Burada

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11. İpek Yastık Kılıfı 2'li Paket

11. İpek Yastık Kılıfı 2'li Paket

1.957,50 TL  yerine sepette 1.761,75 TL.

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Amazon

12. Toshiba 65UA3D63DT 65” Ultra HD Android LED TV

12. Toshiba 65UA3D63DT 65” Ultra HD Android LED TV

19.999,00 TL'den 17.999,00TL'ye düştü.

Buradan ulaşın

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13. Havaianas Üniseks Top Sandalet

13. Havaianas Üniseks Top Sandalet

1.101,55 TL yerine şimdi 763,21 TL.

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Amazon

14. Calvin Klein Çanta

14. Calvin Klein Çanta

2.504,13 TL  yerine sepette 1.877,90 TL.

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Amazon

15. Vasagle Masa, L Şekilli Bilgisayar Masası

15. Vasagle Masa, L Şekilli Bilgisayar Masası

5.338,28 TL'den  4.399,99 TL'ye düştü.

Buraya tıktık

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