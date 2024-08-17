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Bugün İndirimde Neler Var? Fissler Düdüklü'den Calvin Klein Marka Çantaya 17 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Fissler Düdüklü'den Calvin Klein Marka Çantaya 17 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 11:12

17 Ağustos 2024 tarihinde sizler için harika indirimlerle dolu bir gün var! Fissler'in kalitesi ve kullanışlılığı ile bilinen düdüklü tenceresinden, şıklığı ve kalitesiyle ön plana çıkan Calvin Klein çantalara kadar birçok üründe büyük fırsatlar sizleri bekliyor. İndirimlerle dolu bu günü kaçırmayın, alışverişin tadını çıkarın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Nascita Oval Yapılı Kapatıcı Fırçası Nasbrush0136

1. Nascita Oval Yapılı Kapatıcı Fırçası Nasbrush0136

250,00 TL yerine sepette 80,75 TL.

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2. Amboss Lityum 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti Kutulu

2. Amboss Lityum 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti Kutulu

6.499,00 TL yerine şimdi 3.499,30 TL.

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3. Daily Perfection Pro Vitamin Serum Shot No:1 Onarıcı Bakım 2 x 6 ml

3. Daily Perfection Pro Vitamin Serum Shot No:1 Onarıcı Bakım 2 x 6 ml

199,95 TL'den 49,99 TL'ye düştü.

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4. Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere 4.5 Lt

4. Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere 4.5 Lt

16.599,00 TL yerine 12.999,00 TL.

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5. Lacoste Sport Elite Active Erkek Bej Sneaker

5. Lacoste Sport Elite Active Erkek Bej Sneaker

5.999,00 TL yerine sepette 4.499,00 TL.

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6. Tkees Çok Renkli Kadın Terlik TK-2206

6. Tkees Çok Renkli Kadın Terlik TK-2206

1.099,00 TL yerine şimdi 714,35 TL.

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7. Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 lt

7. Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 lt

2.199,00 TL yerine şimdi 1.939,00TL.

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8. Samsung M7 LS43DM702UUXUF, 43" inç, UHD, 3840 x 2160, 4K, 4ms 60Hz, HDR10, Akıllı Monitör (2024 Model)

8. Samsung M7 LS43DM702UUXUF, 43" inç, UHD, 3840 x 2160, 4K, 4ms 60Hz, HDR10, Akıllı Monitör (2024 Model)

12.699,00 TL yerine şimdi 9.999,00TL.

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9. Calvin Klein CK MUST CONV CAMERA BAG_JCQ Kadın Çanta, Kahverengi, Tek Beden

9. Calvin Klein CK MUST CONV CAMERA BAG_JCQ Kadın Çanta, Kahverengi, Tek Beden

4.199,00 TL  yerine 2.833,90TL.

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10. Skechers D'Lux Walker - New Block Kadın Siyah Sandalet

10. Skechers D'Lux Walker - New Block Kadın Siyah Sandalet

2.699,00 TL yerine şimdi sadece 2.159,20TL.

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11. The Purest Solutions Lekeli Ciltler İçin Antioksidan Destekli Güneş Kremi

11. The Purest Solutions Lekeli Ciltler İçin Antioksidan Destekli Güneş Kremi

258,45 TL yerine 186,20TL.

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12. KARACA Swiss Crystal 7 Parça Tencere Seti Gri

12. KARACA Swiss Crystal 7 Parça Tencere Seti Gri

3.861,00 TL'den indirimle 3.320,33 TL'ye düştü.

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13. Othello Protecta Nuova Uyku Pedi 180x200+30 cm

13. Othello Protecta Nuova Uyku Pedi 180x200+30 cm

8.510,00 TL yerine şimdi 3.701,32 TL.

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