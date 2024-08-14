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Zeytin Ağacı Dizisinin İkinci Sezonunda Giyilmiş En İyi Kıyafetler

etiket Zeytin Ağacı Dizisinin İkinci Sezonunda Giyilmiş En İyi Kıyafetler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 10:48

Zeytin Ağacı dizisi, hikayesinin yanı sıra oyuncularının şık ve dikkat çekici kıyafet tercihleriyle de izleyicilerini kendine hayran bırakıyor. İkinci sezon boyunca giyilen en iyi kıyafetler, dizinin moda anlayışını yansıtıyor ve karakterlerin kişiliklerini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu yazımızda, Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonunda giyilmiş olan en iyi kıyafetlerin benzerlerini sizin için derledik.

Bu içerik 14.08.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Modal Kumaş Ayarlanabilir Askılı Haki Elbise

Modal Kumaş Ayarlanabilir Askılı Haki Elbise

Zeytin Ağacı dizisinin ilk bölümünde, Leyla karakterinin giydiği yeşil OYSHO marka elbise, onun enerjisini yükseltmiş gibi görünüyor. Bizde sizler için benzer bir seçim yaptık ve Modal Kumaş Ayarlanabilir Askılı Haki bir elbiseyi öneriyoruz. İster günlük yaşamda, ister özel bir etkinlikte giyin, bu elbise her zaman kombinleyebilirsiniz.

Sizin için önerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Koton Çiçekli Mini Elbise Ince Askılı Fırfırlı

Koton Çiçekli Mini Elbise Ince Askılı Fırfırlı

Ada'nın bu sahnede giydiği elbise Mudo markasının. Bizde sizler için benzer bir alternatif olarak Koton'un Çiçekli Mini Elbisesini seçtik. Bu elbise, yaz kombinlerinizin çok yakışacak rengi ve tasarımıyla enerjinizi arttıracak.

Linki burada

Hepsiburada

Mango Elbise

Mango Elbise

Zeytin Ağacı'nın ikinci bölümünde, Sevgi karakterinin giydiği elbise, Mango markasına ait. Bu elbisenin benzeri olarak sizler için Mango'nun şık ve pembe çiçekli mini elbisesini seçtik.  Pembe çiçek desenleri, baharın tazeliğini ve enerjisini yansıtırken, mini boyu da genç ve dinamik bir görünüm sağlayacak.

Linki burada

Hepsiburada

By Saygı Ip Askılı Beli Kemerli Çiçekli Plisoley Etekli Astarlı Şifon Elbise

By Saygı Ip Askılı Beli Kemerli Çiçekli Plisoley Etekli Astarlı Şifon Elbise

Ada'nın tercih ettiği üzerinde yeşil bir crop bluz ile kombinlediği Zara marka, askılı saten midi elbiseye benzer bir alternatif elbiseyi sizler için bulduk. Bu elbise, yaz aylarında hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sevenler için ideal bir seçenek olabilir. Büyük çiçek desenleri ile dikkat çeken yeşil renkteki ip askılı elbiseye mutlaka göz atmalısınız. 

Linki burada

Hepsiburada

Pelin Yıldız Butik Dina Ip Askılı V Yakalı Desenli Elbise

Pelin Yıldız Butik Dina Ip Askılı V Yakalı Desenli Elbise

Zeytin Ağacı dizisinin dördüncü bölümünde Sevgi karakterinin üzerinde gördüğünüz o zarif yeşil elbise, Zara markasının bir ürünü. Ancak, sizin için bir alternatif olarak benzer bir tarzda, ip askılı v yakalı desenli bir elbise seçeneğini bulduk. Bu elbise, Sevgi'nin giydiği elbisenin şıklığını ve zarafetini yansıtacak şekilde tasarlanmış. İster günlük yaşamda, ister özel bir etkinlikte kullanabileceğiniz bu elbise, gardırobunuzda yer almayı hak ediyor. 

Linki burada

Hepsiburada
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ROMAN Gizli Fermuarlı Çift Pileli Tulum Sarı

ROMAN Gizli Fermuarlı Çift Pileli Tulum Sarı

Ada'nın okul görüşmesine katılırken tercih ettiği tulum, uzun yapısı ve yazın enerjisini yansıtan canlı sarı tonuyla oldukça şık bir tasarıma sahipti. Ada'nın bu tulumunu sizin de ilgi çekici bulabileceğinizi düşündük ve bu nedenle, benzer bir tasarıma sahip olan çift pileli sarı bir tulumu sizin için seçtik. 

Linki burada

Hepsiburada

Mm Group Tekstil Çiçek Desenli Derin V Yakalı

Mm Group Tekstil Çiçek Desenli Derin V Yakalı

Leyla'nın tercih ettiği, yeşil renkteki çiçek desenli elbise, ZARA'nın bir ürünüydü. Biz de sizin için, çiçek desenleri ile süslenmiş ve derin V yakasıyla dikkat çeken bir elbise öneriyoruz. 

Linki burada

Hepsiburada

Eliş Şile Bezi Askılı Vual Afrodit Midi Boy Elbise Mor

Eliş Şile Bezi Askılı Vual Afrodit Midi Boy Elbise Mor

Ada'nın tercih ettiği mor renkli askılı elbise, dikkat çekici bir şekilde izleyicilerin beğenisini kazanmış. Bu zarif elbise, dizi çekimlerinin gerçekleştiği Ayvalık-Cunda Adası'nın çevresindeki yerel butiklerden birinde, styling ekibi tarafından bulunmuş. Biz de sizler için uzun renkli elbiseye benzer bir model bulduk.

Elbiseye buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Endeep Kadın Büzgü Detaylı Yeşil Simli Mayo

Endeep Kadın Büzgü Detaylı Yeşil Simli Mayo

Zeytin Ağacı dizi serisinin altıncı bölümünde, Leyla karakterinin giydiği simli mayo OYSHO markasına aitti ve izleyicilerin dikkatini çekmişti. Bu tarz bir mayo arayışında olanlar için, sizlere Büzgü Detaylı Yeşil Simli Mayo'yu öneriyoruz. Bu ürün, sim detaylarıyla dikkat çeken, zarif ve modern bir tasarıma sahip. 

Linki burada

Hepsiburada

You Like Butik Triko Boyundan Bağlamalı Elbise

You Like Butik Triko Boyundan Bağlamalı Elbise

Ada'nın giydiği göz alıcı bir görünüm sergileyen su yeşili, boyundan bağlamalı ipek elbisesi, herkesin dikkatini çekmiş. Sizler için de benzer bir tarzda, ancak biraz daha farklı bir seçenek olan, triko boyundan bağlamalı bir elbiseyi öneriyoruz. Bu elbise, Adanın etkileyici stiline uygun bir alternatif olacaktır.

Linki burada

Hepsiburada
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Koton Örgü Büstiyer

Koton Örgü Büstiyer

Adanın 6. bölümde tercih ettiği boyundan askılı büstiyeri beğenmiş olabilirsiniz. Eğer bu tarz bir parçaya yer vermek isterseniz, sizin için bir alternatif önerimiz var. Koton markasının örgü büstiyer modeli, Adanın giydiği parçaya benzer bir tarz sunuyor.

Linki burada

Hepsiburada

Emilla Zr Model Boyundan Bağlamalı Sırt Dekolteli Tulum

Emilla Zr Model Boyundan Bağlamalı Sırt Dekolteli Tulum

Zeytin Ağacı dizisinde Ada karakterinin tercih ettiği Delicate markasının taş işlemeli, ipekten üretilmiş, yandan yırtmaçlı, mavi renkli elbisesi, yaz aylarına adeta bir selam duruşu niteliğinde. Bu zarif ve göz alıcı elbisenin tasarımı, yazın sıcak ve neşeli atmosferini yansıtıyor. Ancak, herkesin zevki ve tarzı farklı olabilir. Bu nedenle, bu elbiseye bir alternatif olarak, Boyundan Bağlamalı Sırt Dekolteli Tulum modelini sizler için öneriyoruz. 

Sizin için önerilerimize buradan ulaşabilirsiniz.

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