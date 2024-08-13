Ünlülerin Stil Yarışında Kim Daha İddialı Kombinlerle Öne Çıkıyor?
Ünlülerin Stil Yarışında Kim Daha İddialı Kombinlerle Öne Çıkıyor?
Ünlülerin modaya olan tutkusu ve stil yarışı herkesin malumu. Ancak bu rekabette kimin daha iddialı kombinlerle öne çıktığı merak konusu oluyor. Gelin bu iddialı kombinlere beraber bakıp karar verelim.👇✨
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Güzel oyuncu Hande Erçel'in bu yaz tercih ettiği kombin hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun zarif mayosu, şık pareosu ve özgün tasarımlı çantasıyla tamamladığı yaz kombini, herkesin beğenisini kazanmış gibi görünüyor.
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Zeynep Bastık, yaz modasına damga vuran kalp detaylı mavi bikinisiyle karşımızda. Bu bikini takımı siz de beğendiniz mi?
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Güzeller güzeli Defne Samyeli bu yılın modası leopar desen bikinileriyle karşımızda. Siz bu bikiniyi nasıl buldunuz?
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