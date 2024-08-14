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Bugün İndirimde Neler Var? JBL Marka Kulaklıklardan Crocs Terliklere 14 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? JBL Marka Kulaklıklardan Crocs Terliklere 14 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 11:34

14 Ağustos 2024'te sizin için harika indirimlerle dolu bir gün var! JBL marka kulaklıklardan Crocs marka terliklere kadar birçok üründe cazip fırsatları kaçırmayın. Müzik tutkunları için kaliteli ve dayanıklı JBL kulaklıklar, şimdi çok özel indirimlerle sizleri bekliyor. Ayrıca, rahatlığı ve konforu bir arada sunan Crocs terlikler de günün fırsatları arasında yer alıyor. Bu eşsiz indirim fırsatlarını kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 14.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. JBL T560BT Mikrofonlu Kulaküstü Kablosuz Beyaz Kulaklık 692528

1. JBL T560BT Mikrofonlu Kulaküstü Kablosuz Beyaz Kulaklık 692528

1.900,00 TL yerine şimdi 1.597,00 TL.

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2. JBL Live Pro 2, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık, Mavi

2. JBL Live Pro 2, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık, Mavi

6.063,20 TL yerine indirimle sepette 4.756,20 TL.

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3. Apple iPad 10.Nesil 256GB 10.9" Wi-Fi Tablet - MPQ83TU/A Gümüş

3. Apple iPad 10.Nesil 256GB 10.9" Wi-Fi Tablet - MPQ83TU/A Gümüş

20.599,00 TL yerine indirimle 19.981,03 TL. Kazancınız: 617 TL.

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4. Calvin Klein Ck 7907SP 016 Erkek Güneş Gözlüğü

4. Calvin Klein Ck 7907SP 016 Erkek Güneş Gözlüğü

7.757,00 TL yerine indirimle 2.327,10 TL.

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5. Puma 84940747 Packlite Hooded Down Jacket Kadın Spor Ceket

5. Puma 84940747 Packlite Hooded Down Jacket Kadın Spor Ceket

7.591,43 TL yerine şimdi 2.450,35 TL.

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6. English Home Comfy Pamuk Çift Kişilik Yorgan 195 x 215 cm Beyaz

6. English Home Comfy Pamuk Çift Kişilik Yorgan 195 x 215 cm Beyaz

2.804,99 TL'den indirimle 863,74 TL'ye düştü.

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7. Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Airfryer 4,2 Litre Kapasite Hava ile Kızartma & Izgara - 1510002076

7. Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Airfryer 4,2 Litre Kapasite Hava ile Kızartma & Izgara - 1510002076

4.343,00 TL yerine şimdi 2.424,00 TL.

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8. Crocs Crocband Bej Kadın Terlik 11016-1AS

8. Crocs Crocband Bej Kadın Terlik 11016-1AS

2.799,00 TL yerine şimdi 1.487,20 TL.

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9. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 1.06 lt

9. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 1.06 lt

1.999,00 TL yerine indirimle  1.592,75 TL.

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10. Crocs Classic Clog K/T Pembe Terlik Unisex Çocuk

10. Crocs Classic Clog K/T Pembe Terlik Unisex Çocuk

1.029,60 TL yerine şimdi 859,90 TL.

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11. Under Armour UA Charged Commit TR 4 Antrenman Ayakkabısı Erkek

11. Under Armour UA Charged Commit TR 4 Antrenman Ayakkabısı Erkek

2.402,04 TL'den 2.039,25 TL'ye düştü.

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12. Brennenstuhl Premium-Line 26.000 Amper Akım Korumalı 1.8 Metre 6 Soketli Priz

12. Brennenstuhl Premium-Line 26.000 Amper Akım Korumalı 1.8 Metre 6 Soketli Priz

2.839,90 TL'den şimdi  2.271,92 TL'ye düştü.

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13. Adidas Erkek Vs Pace 2.0 Spor Ayakkabı

13. Adidas Erkek Vs Pace 2.0 Spor Ayakkabı

1.775,26 TL yerine 1.544,90 TL.

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14. MERRELL SPEED ECO Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

14. MERRELL SPEED ECO Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

4.199,99 TL'den indirimle 3.360,00 TL'ye düştü.

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