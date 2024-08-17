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Okul İhtiyaçlarını Uyguna Getir! Günün İndirimli Kırtasiye Ürünleri

etiket Okul İhtiyaçlarını Uyguna Getir! Günün İndirimli Kırtasiye Ürünleri

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 21:00

Yeni eğitim yılına hazır olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Günün indirimli kırtasiye ürünleri arasında, dersleriniz için gerekli tüm araçları bulabilirsiniz. Şimdi, hem kaliteli hem de ekonomik seçeneklerle okul malzemelerinizi güncelleme zamanı.Haydi, bu içerikte inidirimli kırtasiye ürünlerine bi göz atalım...

Bu içerik 17.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Eastpak Oval Sıngle Army Olıve Kalem Çantası

Eastpak Oval Sıngle Army Olıve Kalem Çantası

Eastpak'ın şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren Oval Single Army Olive Kalem Çantası, okulda  ihtiyaç duyduğunuz tüm malzemeleri düzenli ve şık bir şekilde taşımanıza yardımcı olur. Farklı renk ve desenlere sahip bu ürün hem kız hem de erkek öğrencilerin çok işine yarayacak bir parça. Hemen satın almak için linke tıktık.

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Bear&Deer Young Sırt Çantası

Bear&Deer Young Sırt Çantası

Bear&Deer Young Sırt Çantası, hem gençlerin hem de genç ruhlu yetişkinlerin ihtiyacını karşılayacak şık ve fonksiyonel bir sırt çantasıdır. Modern tasarımı ve pratik özellikleri ile hem okulda hem da günlük yaşamın her anında size eşlik eder. Farklı renk çeşitleri bulunan bu kullanışlı çantayı satın almak için buraya tıklayınız.

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Faber-Castell Proje Çantası

Faber-Castell Proje Çantası

Faber-Castell Proje Çantası, özellikle öğrenciler için tasarlanmış şık ve fonksiyonel bir taşıma çözümüdür. Bu çanta, projelerinizi ve çalışma malzemelerinizi düzenli ve güvenli bir şekilde saklamak için mükemmel bir tercihtir. Farklı renk seçenekleri bulunan bu ürünü hemen satın almak için buraya tıklayın.

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Meteksan Notes Karton Kapaklı İplik Dikişli Defter 6'lı Paket

Meteksan Notes Karton Kapaklı İplik Dikişli Defter 6'lı Paket

Meteksan karton kapaklı iplik dikişli defterler, not alma, çizim yapma, ajanda kullanımı veya günlük planlama gibi çeşitli amaçlar için uygundur. Hem öğrencilerin okulda kullanması için ideal bir seçenektir. 6'lı paket halinde sunulan bu defterler ekonomik bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Hem şık hem de ekonomik bu ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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Pritt 24'lü Pastel Boya - Karton Kutu

Pritt 24'lü Pastel Boya - Karton Kutu

Pritt’in 24'lü Pastel Boya seti, Çocukların boyama aktiviteleri için mükemmel bir seçenektir. Bu karton kutu çocuklar için keyifli ve verimli bir boyama deneyimi sunar.Yüksek kaliteli pigmentler ve canlı renkler içeren bu ürün her çocuğun okul ihtiyaçları arasında yer alıyor. Satın almak için hemen tıkla.

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Faber-Castell Grip 1345 0.5 mm Versatil Kalem, Lacivert

Faber-Castell Grip 1345 0.5 mm Versatil Kalem, Lacivert

Faber-Castell Grip 1345 0.5 mm Versatil Kalem, hem öğrenciler hem de profesyoneller için yüksek performans ve konfor sunan kaliteli bir yazım aracıdır. Kalemin gövdesindeki özel Grip yüzeyi, uzun süreli kullanımlarda bile kayma yapmadan rahat bir tutuş sağlar. Ergonomik tasarımı, parmaklarınızı destekler ve yazarken konforu artırır. Satın almak için link burada.

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Faber-Castell Eğlenceli Resim Defteri PP Kapak 35x50

Faber-Castell Eğlenceli Resim Defteri PP Kapak 35x50

Bu defter, resim yapmaktan, çizim yapmaya, taslaklar oluşturmaktan ve diğer sanatsal faaliyetlere kadar birçok amaç için uygundur. Defterin ciltleme şekli, sayfaların kolayca açılmasını ve düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu özellik, uzun süreli kullanımda bile defterin dayanıklılığını artırır. Her. öğrencinin ihtiyacı olan bu resim defterini satın almak için buraya tıklayınız.

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ADEL Kuru Boya Kalemi 48'li

ADEL Kuru Boya Kalemi 48'li

Set, 48 farklı renk seçeneği sunar. Bu geniş renk paleti sayesinde her türlü çizimde ihtiyaca uygun renkleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Kalemler, dayanıklı ve kırılmaya karşı dirençli bir yapıya sahiptir. Bu özellik, kalemlerin uzun ömürlü olmasını sağlar ve kullanımı sırasında azalmayı minimize eder.Linki burada.

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Serve E-Bot Silgili Kalemtiras Metalik Mavi Tekli

Serve E-Bot Silgili Kalemtiras Metalik Mavi Tekli

Serve E-Bot Silgili Kalemtıraş, modern ve fonksiyonel tasarımıyla dikkat çeken, kullanışlı bir kırtasiye ürünüdür. Metalik mavi rengiyle şık bir görünüm sunan bu kalemtıraş, hem ofis hem de okul kullanımı için idealdir.Silgili yapısı sayesinde öğrencilerin de severek kullandığı bu ürünün farklı renk seçenekleri de mevcut. Satın almak için hemen tıkla.

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Serve Likit Fosforlu Kalem

Serve Likit Fosforlu Kalem

Serve Likit Fosforlu Kalem, dikkat çekici ve etkili bir yazım aracı olup, özellikle not alırken veya önemli bilgileri vurgularken kullanışlıdır. Bu kalem, fosforlu renkleri ve sıvı formülü ile yüksek görünürlük ve canlılık sunar.Tüm öğrencilerin severek kullandığı bu renkli fosforlu kalemleri satın almak veya hediye etmek isterseniz hemen buraya tıklayınız.

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Faber-Castell Okul Silgisi, 20'li

Faber-Castell Okul Silgisi, 20'li

Faber-Castell’in silgileri, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Bu kalite, silginin kurşun kalem izlerini temizlemede etkili olmasını sağlar, aynı zamanda kağıdın yüzeyine zarar vermeden temiz bir silme deneyimi sunar.Paket içeriğinde toplamda 20 adet silgi bulunur. Bu, uzun süreli kullanım ve toplu alım avantajı sağlar, böylece ihtiyaç duyduğunuz her zaman erişebileceğiniz bir yedeğiniz olur.Linki burada.

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BIC Velleda Kolay Kuruyan Tahta Kalemi

BIC Velleda Kolay Kuruyan Tahta Kalemi

BIC Velleda kalemi, yazdıktan sonra hızla kurur. Bu özellik, kağıdın veya tahtanın üzerine yazarken leke bırakmamanızı ve hemen silinmesini sağlar, böylece temiz ve düzenli bir yazım deneyimi sunar. Bu set kırmızı, mavi, siyah ve yeşil renklerde dörtlü olarak satılmaktadır.Rahat yazım için kolay kavramaya sahiptir. Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

Daha fazla kırtasiye ürün çeşidi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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