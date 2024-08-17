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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 09:55

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Bu içerik 17.08.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu hafta en çok satan ürünler arasında yer alan teknoloji, moda, ev dekorasyonu ve daha birçok kategorideki favori ürünleri sizler için derledik. İndirim fırsatlarını kaçırmayın!

Akşam alışverişine çıkmak isteyenler için fırsatlar burada! Amazon’un saat 18:00-21:00 arası geçerli olacak gece indirimlerinde, çeşitli kategorilerdeki ürünleri çok cazip fiyatlarla bulabilirsiniz.

Günün fırsatını kaçırmayın! Herkesin beklediği siyah Stanley Quencher pipetli termos bardak, yüksek performansı ve şık tasarımıyla indirimde.

Güzelliğine önem verenler burada toplanıyor! Haftanın en çok satan cilt bakımı, makyaj ve saç ürünlerini, bakımlı olmanın keyfini çıkaracağınız indirimlerle bu içerikte bulabilirsiniz.

Teknoloji tutkunları için büyük haber! A101’in internete özel Aldın Aldın Kataloğu’nda 15 Ağustos 2024’te satışa sunulacak olan iPhone 14 256 GB, kaçırılmayacak bir fırsatla geliyor.

Okul hazırlıkları başlıyor! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu’nda, yeni eğitim öğretim yılına uygun fiyatlarla hazırlanmak isteyenler için çeşitli okul ürünleri yer alıyor.

Yurda yerleşecek öğrenciler buraya! İlk kez yurtta kalacakların ihtiyaç duyacağı, asla yüzüstü bırakmayacak eşyaları bu içerikte listeledik.

Kamp tutkunları için müjde! BİM 16 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu’nda, çekme karavan ve tiny house gibi heyecan verici seçenekler uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için büyük fırsat! Sepette %10 indirimli, enerji tasarruflu ve şık tasarımlı klimalar, avantajlı fiyatlarla bu içerikte.

Okuma keyfinizi katlayacak fırsatlar burada! Haftanın en çok satan kitapları arasında, edebiyat, kişisel gelişim ve macera dolu eserleri uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.

Bütçenize dost öneriler! 200 TL ve altında alabileceğiniz, fiyat-performans açısından mükemmel ürünleri bu içerikte sizin için derledik.

En iyi fiyat garantisiyle avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için büyük fırsatlar! Philips Airfryer, Xiaomi Robot Süpürge ve Braun Tıraş Makinesi gibi öne çıkan ürünleri, sezon sonu indirimleriyle bu içerikte bulabilirsiniz.

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