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BİM'e Çekme Karavan ve Tiny House Geliyor! 16 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Çekme Karavan ve Tiny House Geliyor! 16 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
09.08.2024 - 18:27

16 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Market ürünleri;

Market ürünleri;

Haftanın önerileri;

Haftanın önerileri;

Karavan;

Karavan;

Beyaz eşya;

Beyaz eşya;

Çok satan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Bugün indirimde olan ürünler için tıklayın.

Tiny House

Tiny House
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Elektronik;

Elektronik;

Televizyonlar burada.

İndirimli bilgisayarlar burada.

Samsung Galaxy Tab s9 Tablet burada.

Amazon Prime fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

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Tekstil;

Tekstil;

Mutfak;

Mutfak;

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