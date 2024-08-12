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ŞOK'a Okul Ürünleri Geliyor! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Okul Ürünleri Geliyor! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
12.08.2024 - 18:08

ŞOK 14 - 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 21 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Beyaz Kapaklı Kitaplık 1.399 TL,

Beyaz Kapaklı Kitaplık 1.399 TL,

  • Luis Çalışma Masası 799 TL, 

  • Beyaz Çalışma Masası 999 TL,

  • Lara Çalışma Koltuğu 1.499 TL,

  • Slazenger Tam Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt 459 TL, 

  • Slazenger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı 359 TL, 

  • Erkek Modal Kumaş T-Shirt 229 TL, 

  • Kinetix Erkek SporAyakkabı 799 TL, 

  • 3'lü Kadın/Erkek Sneaker Çorap 34,95 TL, 

  • 2'li Erkek Görünmez Babet Çorabı 39,95 TL, 

  • 2'li Erkek Bambu Sneaker Çorap 49,95 TL, 

  • 2'li Kadın Bambu Sneaker Çorap 49,95 TL,

  • 2'li Erkek Çocuk Boxer 79,95 TL, 

  • 2'li Kız Çocuk Slip 49,95 TL, 

  • Homedius Smart Comfort Rollpack Yatak 1.699 TL,

  • Katlanır Yatak 1.399 TL

Okul alışverişindeki fırsatların hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Her gün değişen indirimleri takip etmek için buraya tıklayın.

Okul alışverişini ucuza getirmek için bu indirimlere de göz atabilirsiniz👇🏻

Okul Çantası 349 TL,

Okul Çantası 349 TL,

  • Beslenme Çantası 110 TL, 

  • Çift Gözlü Kalem Çantası 99,95 TL, 

  • Anaokulu Çantas 249 TL, 

  • Beslenme /Anaokulu Çantası 199 TL, 

  • Desenli Sırt Çantası 449 TL, 

  • Mor-Yeşil Sırt Çantası 449 TL, 

  • Spor Sırt Çantası 279 TL, 

  • Hardal/Siyah Paraşüt Kumaş Çanta 499 TL. 

  • Unisex Okul Çantası 699 TL, 

  • Peluş Kalem Çantası 99,95 TL, 

  • Çift Gözlü Fermuarlı Kalem Çantası 69,95 TL, 

  • Mavi Metal Kamyon Kalem Kutusu 129 TL, 

  • 850 ml Matara 199 TL, 

  • 650 ml Sporcu Matara 139 TL, 

  • 1000 ml Çift Yüzlü Teddy Matara 159 TL, 

  • 500 ml Figürlü Matara 119 TL, 

  • 600 cc Geyik Figürlü Matara 99,95 TL,

  • 1 litre Pipetli Sporcu Matara 149 TL,

  • İki Bölmeli Beslenme Kabı 34,95 TL, 

  • İki Katlı Beslenme Kabı 64,95 TL, 

  • Petcom Beslenme Kutusu 3 Katlı 129 TL,

  • İkili Beslenme Kabı Seti 39,95 TL, 

  • Vip Ahmet Vakumlu Beslenme Kabı 16,95 TL, 

  • Hafıza Oyunu Çeşitleri 49,95 TL, 

  • Puzzle Çeşitleri 39,95 TL, 

  • Eva Yazı Panosu 39,95 TL, 

  • 4'lü Oyun Hamuru 49,95 TL,

  • Ahşap Satranç Takımı 149 TL

Her gün değişen indirimleri takip etmek için buraya tıklayın.

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Okul ihtiyaç listesine buradan bakabilirsiniz:

Kırtasiye ürünleri;

Kırtasiye ürünleri;

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Hijyen ürünleri;

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Gıda ürünleri;

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  • 3 kg Omo Toz Deterjan Sık Yıkananlar 100 TL, 

  • 20'li Lipton Yeşil Çay 25 TL, 

  • 100 gram Ülker Cafe Crown Türk Kahvesi 29 TL,

  • Aqua 8’li Kağıt Havlu /12’li Tuvalet Kağıdı 75 TL,

  • 8'li Ülker Kakaolu Kremalı Bisküvi 37 TL

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