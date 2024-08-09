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İndirim Günleri Başlıyor! 10 - 16 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 10 - 16 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
09.08.2024 - 18:31

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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10 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Birşah Süt 1 Litre 26 TL

Birşah Süt 1 Litre 26 TL
onedio.com

  • Yöremce Kırmızı Mercimek 1 Kg 29 TL

  • Indomie Paket Noodle Çeşitleri 6,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 159 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 109 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 129 TL

  • Nescafe Gold Kahve 100 gr 89 TL

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 79 TL

  • Asperox Sarı Güç Genel Amaçlı Temizleyici 1 Litre 58 TL

  • Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökğcğ 1 Litre 58 TL

  • ABC Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 69 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;
onedio.com

  • Lipton / Pepsi / Yedigün 6x330 ml 79 TL 

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 Kg 79 TL

Tazenin Yıldızları:

Tazenin Yıldızları:
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

15 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇

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Philips Airfryer 2.699 TL

Philips Airfryer 2.699 TL
onedio.com

  • Singer 14SH654 Overlok Makinesi 7.999 TL

  • Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi 2.999 TL

  • Kiwi Şarjlı Su Pompası 125 TL

  • Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 2.999 TL

  • Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.399 TL

  • Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL

  • Arzum AR5038 Perry Saç Kurutma Makinesi 649 TL

  • Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 279 TL

Çok satan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Bugün indirimde olan ürünler için tıklayın.

Kiwi Otomatik Baharat Değirmen Seti 425 TL

Kiwi Otomatik Baharat Değirmen Seti 425 TL
onedio.com
  • Fonksiyonlu Rende 149 TL

Tekstil ve bahçe ürünleri;

Tekstil ve bahçe ürünleri;
onedio.com

Gıda ve hijyen ürünleri;

Gıda ve hijyen ürünleri;
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Süpermarket ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Market ürünleri;

Market ürünleri;
onedio.com

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Süpermarket ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Kawasaki STX 160 Jet Ski 599.000 TL

Kawasaki STX 160 Jet Ski 599.000 TL
onedio.com
  • Kawasaki STX 160X Jet Ski 649.000 TL

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL
onedio.com

Philips 65" Ultra HD 4K Led Smart Tv 28.999 TL

Philips 65" Ultra HD 4K Led Smart Tv 28.999 TL
onedio.com

  • Philips 40' Full HD Led Smart Tv 10.9999 TL

  • Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

  • Samsung 58' 4K Crystal UHD Tv 22.999 TL

  • Omix X15 Cep Telefonu 4.999 TL

  • Lenovo K3 Plus Bluetooth Speaker 399 TL

  • Piranha Portatif Kablosuz Hoparlör 399 TL

  • 29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.899 TL

Televizyonlar burada.

İndirimli bilgisayarlar burada.

Samsung Galaxy Tab s9 Tablet burada.

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16 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Market ürünleri;

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Haftanın önerileri;

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Karavan;

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Beyaz eşya;

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Tiny House

Tiny House
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Elektronik;
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Televizyonlar burada.

İndirimli bilgisayarlar burada.

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ŞOK 10 - 17 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL,

Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL,
onedio.com

  • Petrix Sensörlü Solar Bahçe Lambası 529 TL, 

  • Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 119 TL,

  • Petrix Solar Mum Efektli Meşale 119 TL,

  • Petrix Solar Mum Efektli Bahçe Lambası 119 TL,

  • Bienwood Bie Çok Amaçlı 4 Katlı Raf 349 TL,

  • Bienwood Bie Ahşap Basamak 299 TL,

  • Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Ayakkabılı 99,95 TL,

  • Bienwood Ahşap Minderli 2'li Plastik Çekmeceli Raf 499 TL,

  • Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 169 TL,

  • Ahşap Ayna 99,95 TL,

  • Ahşap Kutu Marin 129 TL, 

  • Ahşap Mumluk Marin 79,95 TL,

  • Ahşap Askılık Marin 149 TL,

  • Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 379 TL,

  • Hot Wheels Taşıyıcı Tırlar 299 TL,

  • Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 249 TL,

  • 4'lü Oyun Hamuru 69,95 TL,

  • Hayvan Dostu Oyun Seti 179 TL,

  • Barbie Kariyer Bebekleri 239 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 400 gram Ülker Yupo Jelly Solucan 39 TL, 

  • 200 gram Privacy Deodorant Çeşitleri 69 TL, 

  • 400 gram Torku Banada 60 TL, 

  • 750 ml Cif Sprey Power&Shine Banyo/Mutfak 60 TL,

  • 650 ml Duru Duş Jeli Çeşitleri 40 TL

Elektronik;

Elektronik;
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Yataklar

Yataklar
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