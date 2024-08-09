İndirim Günleri Başlıyor! 10 - 16 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 10 - 16 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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10 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Birşah Süt 1 Litre 26 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;
Tazenin Yıldızları:
15 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇
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Philips Airfryer 2.699 TL
Kiwi Otomatik Baharat Değirmen Seti 425 TL
Tekstil ve bahçe ürünleri;
Gıda ve hijyen ürünleri;
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Market ürünleri;
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Kawasaki STX 160 Jet Ski 599.000 TL
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL
Philips 65" Ultra HD 4K Led Smart Tv 28.999 TL
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Market ürünleri;
Haftanın önerileri;
Karavan;
Beyaz eşya;
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Tiny House
Elektronik;
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Tekstil;
Mutfak;
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ŞOK 10 - 17 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL,
Elektronik;
Yataklar
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