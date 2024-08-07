500 TL Alışverişle Bile %10'a Varan İndirimi Kapabileceğiniz Ürünler
500 TL Alışverişle Bile %10'a Varan İndirimi Kapabileceğiniz Ürünler
İster tek bir ürün alın, ister çeşitli ürünlerden oluşan bir sepet hazırlayın, adet veya tutar limiti olmaksızın bu indirimden faydalanabilirsiniz. Çünkü, tüm müşterilere %5, Prime üyelerine özel ise PRIME10 koduyla seçili ürünlerde 500TL ve üzeri alışverişe %10 indirim fırsatı var. Unutmayın, adet veya tutar limiti yok!
Bu içerik 07.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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1. Alpro Badem Vanilya Bitki Bazlı İçecek 1L
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2. Melitta 1x4 Gourmet Filtre Kağıdı, 80 Adet
3. Faber-Castell Textliner 48, 3+1
4. Gimcat Sticks Hindi Etli Tavşan Etli Tahılsız Ödül Çubukları, 4'lü, 25 Gr
5. Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu, 100 Yaprak
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6. Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi 100 g
7. Lipton Yellow Label Dökme Siyah Çay 1000 Gr
8. Calve Trüflü Mayonez 235 gr
9. GoLite Gaming Oyuncu Gamer Mouse Pad 27x23
10. Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller 3V (4’lü Paket)
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11. Babyjem Ana Kucağı Sinekliği, Siyah
12. Johnson's Baby Normal Vücut Şampuanı 500 ml
13. Le Petit Marseillais Duş Jeli Men Serisi Mineral ve Sedir Ağacı (400 ml)
14. Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Bebek 1200 ml 50 Yıkama 1 Adet
15. Listerine Cool Mint Ağız Bakım Suyu Plak Oluşumu İle Savaşan Anti-bakteriyel Ağız Bakım Formülü 250 ml
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