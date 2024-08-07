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500 TL Alışverişle Bile %10'a Varan İndirimi Kapabileceğiniz Ürünler

etiket 500 TL Alışverişle Bile %10'a Varan İndirimi Kapabileceğiniz Ürünler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 10:00

İster tek bir ürün alın, ister çeşitli ürünlerden oluşan bir sepet hazırlayın, adet veya tutar limiti olmaksızın bu indirimden faydalanabilirsiniz. Çünkü, tüm müşterilere %5, Prime üyelerine özel ise PRIME10 koduyla seçili ürünlerde 500TL ve üzeri alışverişe %10 indirim fırsatı var. Unutmayın, adet veya tutar limiti yok!

Bu içerik 07.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Alpro Badem Vanilya Bitki Bazlı İçecek 1L

1. Alpro Badem Vanilya Bitki Bazlı İçecek 1L

Fiyatı 89,90 TL.

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2. Melitta 1x4 Gourmet Filtre Kağıdı, 80 Adet

2. Melitta 1x4 Gourmet Filtre Kağıdı, 80 Adet

Sadece 129 TL.

Burada

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3. Faber-Castell Textliner 48, 3+1

3. Faber-Castell Textliner 48, 3+1

Fiyatı 129,00 TL.

Buraya tıktık

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4. Gimcat Sticks Hindi Etli Tavşan Etli Tahılsız Ödül Çubukları, 4'lü, 25 Gr

4. Gimcat Sticks Hindi Etli Tavşan Etli Tahılsız Ödül Çubukları, 4'lü, 25 Gr

62,50 TL'ye buradan sahip olabilirsiniz.

Buraya tıktık

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5. Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu, 100 Yaprak

5. Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu, 100 Yaprak

Sadece 84,99 TL.

Burada

Amazon
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6. Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi 100 g

6. Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi 100 g

Fiyatı indirimle 57,50 TL.

Buraya tıklayarak ulaşın

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7. Lipton Yellow Label Dökme Siyah Çay 1000 Gr

7. Lipton Yellow Label Dökme Siyah Çay 1000 Gr

159,74 TL'ye stoklamanın tam zamanı.

Burada

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8. Calve Trüflü Mayonez 235 gr

8. Calve Trüflü Mayonez 235 gr

Sadece 39 TL.

Buradan ulaşın

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9. GoLite Gaming Oyuncu Gamer Mouse Pad 27x23

9. GoLite Gaming Oyuncu Gamer Mouse Pad 27x23

Fiyatı  94,90 TL.

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10. Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller 3V (4’lü Paket)

10. Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller 3V (4’lü Paket)

Fiyatı 137,90 TL.

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11. Babyjem Ana Kucağı Sinekliği, Siyah

11. Babyjem Ana Kucağı Sinekliği, Siyah

Sadece 84,49 TL.

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12. Johnson's Baby Normal Vücut Şampuanı 500 ml

12. Johnson's Baby Normal Vücut Şampuanı 500 ml

Fiyatı 76,99 TL.

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13. Le Petit Marseillais Duş Jeli Men Serisi Mineral ve Sedir Ağacı (400 ml)

13. Le Petit Marseillais Duş Jeli Men Serisi Mineral ve Sedir Ağacı (400 ml)

Sadece 77,35 TL.

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14. Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Bebek 1200 ml 50 Yıkama 1 Adet

14. Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Bebek 1200 ml 50 Yıkama 1 Adet

Fiyatı sadece 81,44 TL.

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15. Listerine Cool Mint Ağız Bakım Suyu Plak Oluşumu İle Savaşan Anti-bakteriyel Ağız Bakım Formülü 250 ml

15. Listerine Cool Mint Ağız Bakım Suyu Plak Oluşumu İle Savaşan Anti-bakteriyel Ağız Bakım Formülü 250 ml

Fiyatı 61,49 TL.

Burada

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