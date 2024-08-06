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Ev Yaşam , Hediye
Ev Yaşam Şenliği Başladı! Evinin Tüm İhtiyaçları İndirimli Fiyatlarla Burada!

etiket Ev Yaşam Şenliği Başladı! Evinin Tüm İhtiyaçları İndirimli Fiyatlarla Burada!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 09:00

Bu şenlik kapsamında, evinizin her köşesine uygun çeşit çeşit ürünlerimizle sizleri bekliyor. İndirimli fiyatlarla evinize değer katacak bu fırsatları kaçırmayın! Ev yaşam şenliği ile evinizin ihtiyaçlarını karşılamak artık cebinizi yakmayacak. Bu özel fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın ve evinizin ihtiyaçlarını indirimli fiyatlarla karşılayın.

Bu içerik 06.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Paşabahçe 6' Lı Linka Çay Bardağı

1. Paşabahçe 6' Lı Linka Çay Bardağı

219,99 TL yerine indirimle 164,99 TL'ye geliyor.

Burada

Daha fazlasını istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli.

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2. Bella Maison Clover Porselen Tuzluk - Biberlik Silver (7x5 Cm)

2. Bella Maison Clover Porselen Tuzluk - Biberlik Silver (7x5 Cm)

399,99 TL yerine indirimle sadece 140 TL.

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3. Bella Maison Ocaliptus Stoneware 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Yeşil

3. Bella Maison Ocaliptus Stoneware 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Yeşil

8.570,99 TL yerine müthiş bir indirimle 6.856 TL.

Buraya tıklayın

Daha fazlasını istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli.

Hepsiburada

4. Tu Tienda El Örgüsü Bahçe Balkon Armut Fındık Salıncak

4. Tu Tienda El Örgüsü Bahçe Balkon Armut Fındık Salıncak

7.950,00 TL yerine indirimle sepette 5.167 TL.

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Hepsiburada

5. Konfor Halı Rusticana 3101 Jüt Tabanlı Modern Örme Kilim

5. Konfor Halı Rusticana 3101 Jüt Tabanlı Modern Örme Kilim

679,90 TL'den indirimle 407 TL'ye düşüyor.

Buraya tıktık

Hepsiburada
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6. Eray Aydınlatma 9192-1A Powerled Tekli Avize

6. Eray Aydınlatma 9192-1A Powerled Tekli Avize

1.389,90 TL'den 664 TL'ye düşüyor.

Burada

Daha fazlasını istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli.

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7. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 4,5L

7. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 4,5L

10.499,00 TL yerine şimdi %32'lik indirimle 7.149,00 TL'ye düşüyor.

Buraya tıklayın

Hepsiburada

8. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi

8. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi

1.299,00 TL yerine indirimle 974 TL.

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9. Meleni Home 6'lı Süzgeçli Kapaklı Buzdolabı Düzenleyici

9. Meleni Home 6'lı Süzgeçli Kapaklı Buzdolabı Düzenleyici

871,90 TL'den sepette 784 TL'ye düşüyor.

Burada

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10. Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli 180*70 cm Ayaklı Oval Boy Aynası

10. Effe Yapı Dekor Gold Metal Çerçeveli 180*70 cm Ayaklı Oval Boy Aynası

2.300,00 TL yerine şimdi 1840 TL.

Buraya tıktık

Daha fazlasını istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli.

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11. Güral Porselen Camelia 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı 114 Mavi

11. Güral Porselen Camelia 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı 114 Mavi

4.772,63 TL yerine indirimle 3.102 TL.

Buraya tıklayın

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12. Philips Atlas Tavan Vantilatörü

12. Philips Atlas Tavan Vantilatörü

14.999,00 TL yerine şimdi %13 indirimle 13.000,00 TL.

Burada

Daha fazlasını istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli.

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