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Elektronik , Ev Yaşam
En Az AirPods Kadar İyi Olduğu Söylenen Bluetooth Kulaklıklar

etiket En Az AirPods Kadar İyi Olduğu Söylenen Bluetooth Kulaklıklar

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 12:13

Ses deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? O halde, doğru yerdesiniz! Sizi, müzik dinleme alışkanlıklarınızı köklü bir şekilde değiştirecek en yeni kablosuz kulaklıklarla tanıştırıyoruz. İster müzik dinleyicisi, ister sporcu, ister yoğun iş temposuna sahip biri olun, her ihtiyaca uygun bir kulaklık bu içerikte. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 02.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Sony WF-C500 Kablosuz Kulaklık Beyaz

1. Sony WF-C500 Kablosuz Kulaklık Beyaz

Sony WF-C500 ile müziğin tadını beyazın saflığında çıkarın! Bu kablosuz kulaklık, kompakt ve ergonomik tasarımıyla kulağınıza tam oturur ve gün boyu rahatlık sunar. Kristal netliğinde ses kalitesiyle her şarkı, adeta bir konser deneyimi yaşatır.

Burada.

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2. EarFun Air TW200B Siyah 4 Mikrofonlu ENC IPX7 Suya Dayanıklı Bluetooth Gerçek Kablosuz Kulaklık

2. EarFun Air TW200B Siyah 4 Mikrofonlu ENC IPX7 Suya Dayanıklı Bluetooth Gerçek Kablosuz Kulaklık

EarFun Air TW200B, 4 mikrofonlu ve ENC özellikli bu kulaklık, siyahın şıklığıyla dikkat çeker. IPX7 suya dayanıklılığı sayesinde spor yaparken veya yağmurlu havalarda endişelenmeden kullanabilirsiniz. Bluetooth 5.0 teknolojisiyle kesintisiz müzik keyfi sizi bekliyor.

Burada.

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3. Skullcandy Crusher ANC 2 Bluetooth Kulaklık Siyah S6CAW-R740

3. Skullcandy Crusher ANC 2 Bluetooth Kulaklık Siyah S6CAW-R740

Skullcandy Crusher ANC 2 ile müzik dinlemek adeta bir deneyime dönüşüyor! Siyah tasarımıyla havalı bir görünüm sunarken, aktif gürültü engelleme özelliğiyle dış dünyadan tamamen kopun. Bass Boost özelliğiyle her ritmi en derin şekilde hissedin.

Burada.

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4. Tribit FlyBuds Siyah C2 Güçlü Stereo Ses Qualcomm QCC3040 Kablosuz 5.2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

4. Tribit FlyBuds Siyah C2 Güçlü Stereo Ses Qualcomm QCC3040 Kablosuz 5.2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Tribit FlyBuds C2, güçlü stereo sesiyle müzikseverlerin favorisi! Qualcomm QCC3040 çipiyle donatılmış bu siyah kulak içi kulaklık, Bluetooth 5.2 ile ultra hızlı ve kararlı bağlantı sağlar. Gün boyu rahatlık ve yüksek ses kalitesi için ideal.

Burada.

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5. Mpow M12 İki Mikrofonlu IPX8 Tek/Çift Kullanım Bluetooth Kulaklık 25 Saat Müzik Siyah

5. Mpow M12 İki Mikrofonlu IPX8 Tek/Çift Kullanım Bluetooth Kulaklık 25 Saat Müzik Siyah

Mpow M12, IPX8 suya dayanıklılığı ve iki mikrofonlu yapısıyla dikkat çeker. Siyah rengin asaletini yansıtan bu kulaklık, 25 saat müzik dinleme süresiyle gün boyu kesintisiz eğlence sunar. Tek veya çift kullanım seçeneğiyle her anınıza uyum sağlar.

Burada.

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6. TaoTronics SoundLiberty 92 Hi-Fi Stereo Şarj Kılıflı IPX8 Ter/Su Dayanıklı Tek/Çift Kullanım Bluetooth Kulaklık 30 Saat Müzik

6. TaoTronics SoundLiberty 92 Hi-Fi Stereo Şarj Kılıflı IPX8 Ter/Su Dayanıklı Tek/Çift Kullanım Bluetooth Kulaklık 30 Saat Müzik

TaoTronics SoundLiberty 92, Hi-Fi stereo ses kalitesiyle müzik deneyiminizi bir üst seviyeye taşır. IPX8 ter ve suya dayanıklılığı ile her koşulda güvenle kullanabilirsiniz. 30 saat müzik dinleme süresi ve şarj kılıfıyla müziğiniz hiç bitmesin!

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7. JBL Tune FLEX NC Kulakiçi TWS Kulaklık, Siyah

7. JBL Tune FLEX NC Kulakiçi TWS Kulaklık, Siyah

JBL Tune FLEX NC, siyahın zarafetiyle kulaklarınızda! Bu kulakiçi TWS kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğiyle dış sesleri bloke eder ve saf müzik keyfi sunar. Ergonomik tasarımıyla gün boyu rahatça kullanabilirsiniz.

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8. TOZO T10 Bluetooth 5.3 Kablosuz Kulaklık

8. TOZO T10 Bluetooth 5.3 Kablosuz Kulaklık

TOZO T10, Bluetooth 5.3 teknolojisiyle hızlı ve kararlı bağlantı sağlar. Bu kablosuz kulaklık, yüksek ses kalitesi ve uzun pil ömrü ile dikkat çeker. Modern ve kompakt tasarımıyla her an yanınızda.

Burada bulabilirsiniz.

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9. Beats Flex - Tüm Gün Kullanım İçin Kablosuz Kulak İçi Kulaklık - Beats Siyahı

9. Beats Flex - Tüm Gün Kullanım İçin Kablosuz Kulak İçi Kulaklık - Beats Siyahı

Beats Flex, tüm gün boyunca müzik keyfi sunmak için tasarlandı! Kablosuz kulak içi kulaklık, Beats'in siyah şıklığıyla göz alıcı. Esnek ve rahat yapısıyla her an yanınızda taşıyabileceğiniz bu kulaklık, kesintisiz müzik dinleme deneyimi sunar.

Burada bulabilirsiniz.

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10. Anker Soundcore P20i TWS Bluetooth Kulaklık, Beyaz

10. Anker Soundcore P20i TWS Bluetooth Kulaklık, Beyaz

Anker Soundcore P20i, beyazın zarifliğini ve yüksek performansını bir arada sunar. Bu TWS Bluetooth kulaklık, net ses kalitesi ve uzun pil ömrü ile gün boyu kullanım için idealdir. Rahat ve ergonomik tasarımıyla müzik dinlerken konforu hissedin.

Burada bulabilirsiniz.

 

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11. Soundcore by Anker Sport X10, Bluetooth Kulaklık, Kırmızı

11. Soundcore by Anker Sport X10, Bluetooth Kulaklık, Kırmızı

Soundcore by Anker Sport X10, dinamik ve enerjik kırmızı tasarımıyla göz alıcı. Spor yaparken en iyi arkadaşınız olacak bu Bluetooth kulaklık, suya dayanıklı yapısıyla her koşulda performans sağlar. Güçlü ses kalitesiyle müziğin ritmini yakalayın.

Burada bulabilirsiniz.

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