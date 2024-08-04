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Bugün İndirimde Neler Var? Vestel Kurutma Makinesinden HP Gaming Bilgisayara 4 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Vestel Kurutma Makinesinden HP Gaming Bilgisayara 4 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 08:27

4 Ağustos 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında Vestel kurutma makinesi ve HP gaming bilgisayarı gibi çeşitli ürünler bulunmakta. Bu fırsatlar, hem evinizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de oyun tutkunlarının arzularını yerine getirmek için ideal seçenekler sunuyor. Günün fırsatları arasında yer alan bu ürünler, kaliteleri ve uygun fiyatları ile dikkat çekiyor. İster evinize yeni bir eşya eklemek isteyin, ister teknoloji tutkunuzu yeni bir bilgisayarla pekiştirmek isteyin, bu indirimler tam size göre. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin ve alışverişin keyfini çıkarın.

Bu içerik 04.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Vestel KMI 97201 9 kg Kurutma Makinesi

1. Vestel KMI 97201 9 kg Kurutma Makinesi

17.389,06 TL'den %6 indirimle 16.337,20 TL'ye düştü.

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2. Amboss Tuana 134 Parça Evlilik Paketi + 6 Parça Döküm Sahan Hediye!

2. Amboss Tuana 134 Parça Evlilik Paketi + 6 Parça Döküm Sahan Hediye!

15.200,00 TL yerine şimdi %8 indirimle 13.999,00 TL.

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3. Emsan Swiss Crystal Karnıyarık Tenceresi Pembe 26 cm

3. Emsan Swiss Crystal Karnıyarık Tenceresi Pembe 26 cm

2.399,00 TL yerine şimdi indirimle 1.408,99 TL.

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4. Gap Erkek Yeşil Gap Logo T-Shirt

4. Gap Erkek Yeşil Gap Logo T-Shirt

949,99 TL'den %16 indirimle 799,99 TL.

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5. Starbucks Puslu Yeşil Soğuk İçecek Bardağı 414 ml - 11139686

5. Starbucks Puslu Yeşil Soğuk İçecek Bardağı 414 ml - 11139686

429,00 TL'den %37 indirimle 269,00 TL'ye düştü.

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6. Adidas Urban Court Erkek Spor Ayakkabı IF4077

6. Adidas Urban Court Erkek Spor Ayakkabı IF4077

2.249,00 TL yerine güzel bir indirimle 1.574,00 TL.

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7. Faber-Castell Ondoro Tükenmez, Ahşap

7. Faber-Castell Ondoro Tükenmez, Ahşap

3.000,49 TL yerine Amazon'daki indirimiyle 1.664,01 TL.

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8. ARENA Airspeed Mirror Yüzücü Gözlüğü

8. ARENA Airspeed Mirror Yüzücü Gözlüğü

1.125,48 TL yerine şimdi 782,99 TL.

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9. ZOJIRUSHI SM-SR48 Termos Bardak Matara, 0.48 lt, Beyaz

9. ZOJIRUSHI SM-SR48 Termos Bardak Matara, 0.48 lt, Beyaz

1.289,54 TL yerine 1.088,00 TL.

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10. Vegmann Delphin Tekerlekli Alüminyum Teleskopik Çekçekli Şifreli Valiz Bavul

10. Vegmann Delphin Tekerlekli Alüminyum Teleskopik Çekçekli Şifreli Valiz Bavul

1.649,00 TL'den 1.399,00 TL'ye düştü.

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11. HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

11. HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

39.999,00 TL'den 31.999,00 TL'ye düştü.

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