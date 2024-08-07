Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
ŞOK'a Iphone 11 Geliyor! 10 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Iphone 11 Geliyor! 10 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
07.08.2024 - 10:31

ŞOK 10 - 17 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 - 17 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL,

Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL,

  • Petrix Sensörlü Solar Bahçe Lambası 529 TL, 

  • Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 119 TL,

  • Petrix Solar Mum Efektli Meşale 119 TL,

  • Petrix Solar Mum Efektli Bahçe Lambası 119 TL,

  • Bienwood Bie Çok Amaçlı 4 Katlı Raf 349 TL,

  • Bienwood Bie Ahşap Basamak 299 TL,

  • Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Ayakkabılı 99,95 TL,

  • Bienwood Ahşap Minderli 2'li Plastik Çekmeceli Raf 499 TL,

  • Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 169 TL,

  • Ahşap Ayna 99,95 TL,

  • Ahşap Kutu Marin 129 TL, 

  • Ahşap Mumluk Marin 79,95 TL,

  • Ahşap Askılık Marin 149 TL,

  • Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 379 TL,

  • Hot Wheels Taşıyıcı Tırlar 299 TL,

  • Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 249 TL,

  • 4'lü Oyun Hamuru 69,95 TL,

  • Hayvan Dostu Oyun Seti 179 TL,

  • Barbie Kariyer Bebekleri 239 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 400 gram Ülker Yupo Jelly Solucan 39 TL, 

  • 200 gram Privacy Deodorant Çeşitleri 69 TL, 

  • 400 gram Torku Banada 60 TL, 

  • 750 ml Cif Sprey Power&Shine Banyo/Mutfak 60 TL,

  • 650 ml Duru Duş Jeli Çeşitleri 40 TL

Elektronik;

Elektronik;

Çok satan dikey süpürgeler için tıklayın.

İndirimli mutfak ürünleri burada.

Fırsatlarla dolu ev yaşam ürünleri burada.

Çamaşır makineleri için buraya, kurutma makineleri için buraya bakabilirsiniz.

Bugüne özel indirimli elektronik ürünler burada.

Televizyonlara buradan göz atabilirsiniz.

Iphone fiyatlarını görmek ve incelemek için tıklayın.

Yataklar

Yataklar

İndirimli ve çok satan yataklar burada.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın