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200 TL’ye Alınabilecek En İyi Hediyeleri Söylüyoruz!

etiket 200 TL’ye Alınabilecek En İyi Hediyeleri Söylüyoruz!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 13:35

2024 ekonomisinde '200 TL'ye ne alınabilir ki?' diyorsanız, bu içeriği okumanızı tavsiye ediyoruz! 200 TL'ye alınabilecek en iyi hediye önerileriyle, hem cebinizi yormayacak hem de sevdiklerinize onları ne kadar düşündüğünüzü gösterecek seçenekler sunuyoruz. Şıklığı, kaliteyi ve anlamı bir araya getiren bu hediye fikirleriyle, özel günlerde ya da sıradan bir günde bile sevdiklerinizin yüzünü güldürebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 15.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. DeFacto Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka Sweatshirt

1. DeFacto Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka Sweatshirt

DeFacto’nun bu şık ve rahat sweatshirt modeli, günlük kombinlere spor bir şıklık katıyor. Üstelik sadece 190 TL.

Burada.

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2. AEE Erkek Çelik Kolye

2. AEE Erkek Çelik Kolye

Zarif ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu çelik kolye, hem erkekler hem de kadınlar için mükemmel bir aksesuar. Paslanmaz çelikten üretilen ve iç içe geçmiş halkalarıyla tarzınıza zarif bir dokunuş katan bu kolye, günlük kullanıma uygun sağlamlığıyla da öne çıkıyor. 

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3. Blue Focus 230 Parça Puzzle İnci̇ Küpeli̇ Kız

3. Blue Focus 230 Parça Puzzle İnci̇ Küpeli̇ Kız

Sanatseverlere özel bir hediye arıyorsanız, bu 230 parçalık puzzle tam size göre! Hem zihin açıcı hem de estetik bir deneyim sunan bu puzzle, sanat tutkunları için harika bir seçim.

Burada.

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4. Merhale - Sevimli Yengeç Amigurumi Çanta Cüzdan Süsü

4. Merhale - Sevimli Yengeç Amigurumi Çanta Cüzdan Süsü

El işi örgüyle yapılmış bu yengeç figürlü anahtarlık, çantalara veya cüzdanlara takılarak her an neşeli bir hava katıyor. El emeği ve özgün tasarımıyla dikkat çeken bu aksesuar, küçük ama anlamlı bir hediye alternatifi.

Burada.

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5. Mabbels Tweety Kupa

5. Mabbels Tweety Kupa

Hepimizin çocukluğundan tanıdığı sevimli Tweety, bu kupa ile her yudumda yanınızda! Renkli ve eğlenceli tasarımıyla hem kendinize hem de sevdiklerinize tatlı bir sürpriz yapabilirsiniz.

Burada.

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6. Keskin Color - Limited Edition Spiralli Sert Kapak Premium Not Defteri Kalem Seti

6. Keskin Color - Limited Edition Spiralli Sert Kapak Premium Not Defteri Kalem Seti

Yazmayı sevenler için düşünülmüş zarif bir hediye seti! Sert kapaklı spiralli not defteri ve şık kalemiyle dikkat çeken bu set, hem iş hem de kişisel notlar için ideal. Pembe renk seçeneği ile modern ve enerjik bir hava sunan set, notlarını özenle tutanlar için özel olarak tasarlandı.

Burada.

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7. Apera AN-36 Suni Deri Lastikli Erkek Cüzdan

7. Apera AN-36 Suni Deri Lastikli Erkek Cüzdan

Şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu erkek cüzdanı, klasik tarzı ve geniş iç hacmiyle öne çıkıyor. Suni deri kaplaması, cüzdanın hem dayanıklı hem de estetik olmasını sağlıyor. 

Burada.

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8. The Morre Beton Saksılı Sandal Ağacı Kokulu El Yapımı Mum

8. The Morre Beton Saksılı Sandal Ağacı Kokulu El Yapımı Mum

Beton saksısı ve minimalist tasarımıyla her dekorasyon stiline uyum sağlayan bu mum, 200 TL'ye satın alınabilecek en iyi hediyelerden biri, aynı zamanda %100 vegan ve yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş.

Burada bulabilirsiniz.

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9. AVON-Perceive Kadın Parfümü Edp 30 ml

9. AVON-Perceive Kadın Parfümü Edp 30 ml

Kadınların vazgeçilmez parfümlerinden biri olan AVON Perceive, hem kalıcı kokusuyla hem de taşınabilir boyutuyla günlük hayatın kurtarıcısı olacak. Çiçeksi ve ferah notalarıyla kendinizi her an tazelenmiş hissedeceksiniz. 30 ml’lik bu şişe, çantanızda her daim yanınızda olacak!

Burada bulabilirsiniz.

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10. Qicheng&Lys Sıcaklık Göstergeli Yalıtımlı Termos

10. Qicheng&Lys Sıcaklık Göstergeli Yalıtımlı Termos

Sadece 200 TL'ye alınabilecek hediyelerden bir tanesi de, 500 ml kapasitesi ve sıcaklık göstergesiyle içeceklerinizi her zaman ideal sıcaklıkta tutan bu bardak. Seyahatlerinizde yanınızdan ayırmayacağınız bir aksesuar olacak. BPA ve PVC içermeyen malzemesiyle sağlığınızı da koruyor.

Burada bulabilirsiniz.

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