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Haftanın En Çok Satan ve Beğenilen Kitapları

etiket Haftanın En Çok Satan ve Beğenilen Kitapları

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 21:35

Sevgili kitap kurtları... Hangi kitapların bu hafta büyük ilgi gördüğünü ve hangi yazarların ön plana çıktığını öğrenmek, okuma listenize yeni kitaplar eklemek için mükemmel bir fırsat. En çok satanlar listesi, edebi trendleri ve okuyucu tercihlerini gözler önüne sererken, sizin için en ilgi çekici kitapları seçmenize yardımcı olabilir. Gelin, bu haftanın en çok satan kitaplarına göz atalım ve kitap dünyasında neler olup bittiğini birlikte keşfedelim.

Bu içerik 16.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Amazon çok satanlarda ilk sırada bu hafta Rezonans Kanunu yer alıyor. Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor. Okumak için heyecanlananlar buraya tıklayınız.

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Hyunam-Dong Kitabevi – HWANG BO-REUM

Hyunam-Dong Kitabevi – HWANG BO-REUM

Hyunam-Dong Kitabevi, Güney Koreli yazar Hwang Bo-Reum'un kaleme aldığı bir eserdir. Kitap, adını bir kitabevi olarak kullanıyor, ancak asıl olarak bireysel ve toplumsal ilişkileri, insan ruhunu ve kitapların insanların yaşamlarındaki yerini keşfeden bir hikaye sunuyor. Kitap ile ilgili bir okurun yorumu şu şekilde:

Kitabı okurken sanki bende o kitabevindeydim. Çok güzeldi bayıldım. Bu kitaptaki karakterlerin hayatına ortak olmak çok güzeldi.

Popüler kurgu kitapları arasında ilk sıralarda yer alan bu kitabı satın almak için buraya tıklayınız.

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Mutlu Yaşam Üzerine & Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca

Mutlu Yaşam Üzerine & Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca

Seneca (MÖ 4’e doğru-MS 65): Devlet adamı ve filozofluğunun yanı sıra Roma tarihinin en önemli söylev ustalarından ve tragedya yazarlarından biridir. Stoacı öğretileri içeren çok sayıda düşünce metni, mektup ve tragedya yazdı. Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine’de Seneca doğaya uyumlu yaşama mecburiyetini çeşitli açılardan ve yaşadığı dönemden örnekler vererek ele alır. Eser ile ilgili bir okur yorumu şu şekilde:

Herkesin okuması ve rafında olması gereken bir kitap. Hayatın içindeki boşluklara bakmaya çalışırken düşüp de kaybolanlar için, bazı şeylerin kalıcı olmadığını hatırlamamız ve buna göre yaşamamız gerekiyor dostlar.

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Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Matt Haig’in 'Gece Yarısı Kütüphanesi' adlı romanı, yaşam seçimleri ve olasılıklarla ilgili derin düşünceler içeren bir fantastik hikayeyi anlatır. Ana karakterimiz Nora Seed, hayatının büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk içinde olduğunu hissettikten sonra intihar etmeye karar verir. Ancak, öldükten sonra bir geçiş aşamasında, bir kütüphaneye ulaşır.

'2020 Goodreads Yılın En İyi Romanı' ödülünü alan bu eseri okumak isteyenler için link burada.

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Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

'Kendime Düşünceler'  Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un yazdığı bir düşünce ve kişisel gelişim kitabıdır. Bu eser, Aurelius’un kendi kendine yazdığı günlük notlardan oluşur ve Stoacılık felsefesinin pratik yönlerini içerir. Marcus Aurelius, bu yazılarda kişisel erdemleri, kendini kontrolü ve yaşamın anlamını keşfetmeye çalışır. Eser ile ilgili bir okur yorumu şu şekilde:

Stoacılığa ilgi duyuyorsanız mutlaka okumalısınız. Hayatına ne derece uyarladı bilinmez ama düşünceler okunmaya değer kesinlikle, feyz alınası üstüne düşünülesi.

Bu eseri okumak isteyen kitap kurtları için link burada.

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Atomik Alışkanlıklar - James Clear

Atomik Alışkanlıklar - James Clear

James Clear'in 'Atomik Alışkanlıklar' adlı eseri, alışkanlık oluşturma ve değiştirme konusunda kapsamlı bir rehber görevi görüyor diyebiliriz. Kitap, küçük ama tutarlı değişikliklerin zaman içinde büyük sonuçlar doğurabileceği fikri etrafında şekillenir. Clear, alışkanlıkların nasıl oluşturulacağı, değiştirileceği ve sürdürüleceği konusunda pratik ve bilimsel temellere dayanan stratejiler sunar.Eser ile ilgili bir okur yorumu şu şekilde:

Bence başarının sırrını çok güzel özetlemiş kesinlikle tavsiye ederim.

Eserle ilgili detaylı bilgi ve. satın almak için buraya tıklayınız.

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İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

Osamu Dazai'nin 'İnsanlığımı Yitirirken'  Japon edebiyatının önemli eserlerinden biridir ve Dazai'nin en bilinen romanlarından biridir. 1948 yılında yayımlanan bu roman, psikolojik derinliği ve toplumsal eleştirisi ile dikkat çeker. Dazai'nin kendi yaşamındaki karanlık ve karmaşık duyguları, romanın merkezinde yer alır.Eser ile ilgili bir okurun yorumu şu şekilde:

Oldukça etkileyici ve sarsıcı bir kitap. Hassas kişiler için tetikleyici de olabilir.

Eseri merek eden okurlar için link burada.

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Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel

Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel

Gülse Birsel’in 'Beni Gözünüzde Büyütmeyin!' adlı kitabı, ünlü yazar ve komedyenin yaşamına mizahi ve samimi bir yolculuk yapıyor. Kitap, Birsel’in kişisel deneyimlerini, toplumsal gözlemlerini ve komik anekdotlarını içeren anılarından ve deneyimlerinden oluşuyor. Gülse Birsel’in kendine has üslubu, kitabı hem düşündürücü hem de eğlenceli kılıyor. Hemen satın alıp okumak için buraya tıklayınız.

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Martin Eden - Jack London

Martin Eden - Jack London

Jack London'ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul görmüştür. London farklı sınıflar arasındaki zihniyet ve değer farklarını gözlerimizin önüne sererken, statü ve servetin Amerikan toplumundaki hayati önemine işaret eder. Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı. Modern klasikler serisinde yer alan bu eseri satın almak için buraya tıklayınız.

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Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Alice Feeney’in 'Taş Kağıt Makas' ( adlı romanı, bir dizi karmaşık olay örgüsüne sahip bir psikolojik gerilim romanıdır. Eser, gerilim ve sırlarla dolu bir hikaye sunarken, okuyucularını sürekli bir belirsizlik içinde tutar.Kitap, evli bir çift olan Adam ve Amelia Wright’ın etrafında geçiyor. Adam, başarılı bir senaristtir; Amelia ise bir kızıyla birlikte sakin bir yaşam sürmektedir. Çift, evliliklerinde büyük bir kriz içindedir ve bir dizi olay, ilişkilerini daha da zorlaştırır. Sürükleyici bu gerilim romanını okumak isterseniz buraya tıklayınız.

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Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo

Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo

Klasik edebiyatın şaheserleri arasında yer alan Notre-Dame'ın Kamburu ve Sefiller adlı romanlarıyla dünya edebiyat tarihine adını yazdıran Victor Hugo'nun bu eseri adalet, insan hakları ve toplumun ceza sistemine dair derin bir eleştiridir. 1829 yılında yayımlanan bu kısa roman, adalet sisteminin acımasızlığını ve idam cezasının insan üzerindeki etkilerini sorgular. Hugo, bu eserinde idam mahkumunun son gününü detaylı bir şekilde ele alır ve okuyucularını derin düşüncelere yönlendirir. Linki burada.

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Kızıl Veba - Jack London

Kızıl Veba - Jack London

Jack London'ın 'Kızıl Veba' (The Scarlet Plague) adlı eseri, 1912 yılında yayımlanan bir bilim kurgu romanıdır. Roman, bir kıyamet sonrası dünyayı ve insanlığın çöküşünü anlatırken, bilim kurgu unsurları ve sosyal eleştirilerle doludur. London, bu eserinde toplumsal yapılar, insan doğası ve gelecekteki olası felaketler hakkında derinlemesine bir düşünce sunuyor. Roman, 2073 yılında geçer ve 'Kızıl Veba' adlı ölümcül bir salgının ardından toplumun çöküşünü anlatır. Okumak isteyenler için satın alma linki burada.

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