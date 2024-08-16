Haftanın En Çok Satan ve Beğenilen Kitapları
Haftanın En Çok Satan ve Beğenilen Kitapları
Sevgili kitap kurtları... Hangi kitapların bu hafta büyük ilgi gördüğünü ve hangi yazarların ön plana çıktığını öğrenmek, okuma listenize yeni kitaplar eklemek için mükemmel bir fırsat. En çok satanlar listesi, edebi trendleri ve okuyucu tercihlerini gözler önüne sererken, sizin için en ilgi çekici kitapları seçmenize yardımcı olabilir. Gelin, bu haftanın en çok satan kitaplarına göz atalım ve kitap dünyasında neler olup bittiğini birlikte keşfedelim.
Bu içerik 16.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
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Hyunam-Dong Kitabevi – HWANG BO-REUM
Mutlu Yaşam Üzerine & Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca
Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius
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Atomik Alışkanlıklar - James Clear
İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai
Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel
Martin Eden - Jack London
Taş Kağıt Makas - Alice Feeney
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Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo
Kızıl Veba - Jack London
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