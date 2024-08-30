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Yeni Eğitim Yılında Bütçenizi Zorlamayın: İndirimli Ders Kitapları

etiket Yeni Eğitim Yılında Bütçenizi Zorlamayın: İndirimli Ders Kitapları

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 10:45

Eğitimde başarılı olmanın yolu, doğru kaynaklardan verimli bir şekilde çalışmaktan geçer. Bu nedenle, kaliteli ve uygun fiyatlı ders kitapları bulmak, öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekler. Bu hafta, size sunacağımız indirimli ders kitapları ile eğitim yolculuğunuzda önemli bir adım atabilirsiniz.

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3. Sınıf Tüm Dersler 4'lü Deneme Seti - Bilfen Yayıncılık

3. Sınıf Tüm Dersler 4'lü Deneme Seti - Bilfen Yayıncılık

Bu ürün 3. sınıf öğrencilerinin derslerdeki bilgilerini test etmeleri ve geliştirmeleri için hazırlanmış kapsamlı bir settir. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyen bu seti satın almak için buraya tıklayınız.

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4. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası

4. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası

Bu kitap, 4. sınıf öğrencilerinin derslerinde başarılı olmalarını desteklemek ve sınavlara etkili bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak için ideal bir kaynaktır. Bilfen Yayıncılık tarafından hazırlanan bu kapsamlı soru bankası, öğrencilerin temel ders bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı olur. Linki burada.

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6. Sınıf Taktikli Tüm Dersler Soru Bankası Seti

6. Sınıf Taktikli Tüm Dersler Soru Bankası Seti

Öğrencilerin en sevdiği yayınlardan biri olan Tonguç yayınlarına ait bu kitap içerisindeki sorular; farklı öğretmenlerin değerlendirmelerinin ortalaması alındıktan sonra öğrencilerin çözümlerindeki doğru, yanlış ya da boş soru analitikleri de eklenerek hesaplanıp seviyelendirilmiştir. Tüm kitap küçük adımlara bölünerek belirli süreli programlar ile kitap bitirme modeline göre tasarlanmıştır. Tüm yıl severek ve eğlenerek kullanacağınız bu kitabı satın almak için buraya tıklayınız.

7.Sınıfın Kara Kutusu Tüm Dersler Tek Kitap

7.Sınıfın Kara Kutusu Tüm Dersler Tek Kitap

7.Sınıfın Kara Kutusu Tüm Dersler Tek Kitap içerisinde tüm derslerin yer alması, öğrencilerin materyalleri tek bir yerde bulmasını sağlar ve ders çalışmayı daha organize hale getirir. Kitap her sorunun dijital ortamda çözümünü içeriyor. Linki burada.

8.sınıf Matematik Fasikül Seti Fenomen Yayınları

8.sınıf Matematik Fasikül Seti Fenomen Yayınları

LGS öğrencilerinin en çok tercih etttiği yayınlardan biri olan Fenomen yayınlarına ait 8.sınıf matematik fasikül setlerini Amazon inidirimi sayesinde daha uyguna sizin satın alabilirsiniz. 6 fasikül toplu olarak satılan bu set yanında hediyesi ile birlikte geliyor. Ayrıca ürünün farklı branşlara ait fasiküllerini de satın alabilirsiniz. Linki burada.

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10. Sınıf Acil Matematik 6'lı Fasikül Set

10. Sınıf Acil Matematik 6'lı Fasikül Set

Bu set, 10. sınıf matematik dersinde güçlü bir temel oluşturmak ve sınavlara hazırlık süreçlerini desteklemek isteyen öğrenciler için ideal bir kaynaktır. Her bir fasikül, öğrencilere matematik konularında derinlemesine bilgi edinme ve uygulama fırsatı sunarak başarılı bir eğitim süreci geçirmelerine yardımcı olur. Kitap ile ilgili bir öğrenci yorumu şu şekilde:

Soruları çok kaliteli.

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11. Sınıf Aydın Kimya Ders İşleyiş Modülleri

11. Sınıf Aydın Kimya Ders İşleyiş Modülleri

Modüller, 11. sınıf kimya müfredatındaki tüm ana konuları kapsamlı bir şekilde ele alır. Kimyanın temel prensiplerinden başlayarak, ileri düzey konulara kadar geniş bir yelpazede öğrenme imkanı sağlar. Linki burada.

AYT ve 12. Sınıflar İçin Organik Kimya Konu Anlatımlı Soru Fasikülü

AYT ve 12. Sınıflar İçin Organik Kimya Konu Anlatımlı Soru Fasikülü

Güncel müfredata göre hazırlanmış video çözümlü sorular içeren Benim Hocam yayınlarına ait Organik Kimya konu anlatım fasikülleri hem okulda hem de sınava hazırlanırken kullanabileceğiniz bir kaynak. Linki burada.

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Hız Yayınları TYT Kamp Seti

Hız Yayınları TYT Kamp Seti

Gerçek sınav koşullarını simüle eden deneme sınavları ile öğrencilerin sınav tecrübelerini artırmalarına ve sınav stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Bu set ile TYT derslerini tekrar etmek artık daha kolay. Link burada.

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