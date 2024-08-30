Yeni Eğitim Yılında Bütçenizi Zorlamayın: İndirimli Ders Kitapları

Öğrencilerin en sevdiği yayınlardan biri olan Tonguç yayınlarına ait bu kitap içerisindeki sorular; farklı öğretmenlerin değerlendirmelerinin ortalaması alındıktan sonra öğrencilerin çözümlerindeki doğru, yanlış ya da boş soru analitikleri de eklenerek hesaplanıp seviyelendirilmiştir. Tüm kitap küçük adımlara bölünerek belirli süreli programlar ile kitap bitirme modeline göre tasarlanmıştır. Tüm yıl severek ve eğlenerek kullanacağınız bu kitabı satın almak için buraya tıklayınız.