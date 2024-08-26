Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den İddialara Net Yanıt: Okullar Ertelenecek mi, Ara Tatil Kaldırılacak mı?

Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi heyecanla okulların açılmasını bekliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar bu yıl 9 Eylül'de açılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların erteleneceğine ve ara tatilin kaldırılacağına yönelik iddialara net yanıt verdi.