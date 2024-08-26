Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den İddialara Net Yanıt: Okullar Ertelenecek mi, Ara Tatil Kaldırılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den İddialara Net Yanıt: Okullar Ertelenecek mi, Ara Tatil Kaldırılacak mı?
Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi heyecanla okulların açılmasını bekliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar bu yıl 9 Eylül'de açılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların erteleneceğine ve ara tatilin kaldırılacağına yönelik iddialara net yanıt verdi.
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Bir süredir sosyal medyada gündemi meşgul eden okulların açılmasının erteleneceğine dair iddialar öğrenci ve velilerin kafasını karıştırıyor.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin CNN Türk’ün canlı yayınında bu iddialar hakkında konuştu. Tekin, okulların açılmasının erteleneceğine dair bir gündemlerinin bulunmadığını belirtti.
2 Eylül'de öğretmenlerin seminer döneminin başlayacağını ifade eden Bakan Tekin, ''Aynı hafta içerisinde okula yeni başlayan öğrencilerimiz için biliyorsunuz oryantasyon süreci var. 9 Eylül günü itibarıyla da normal akademik anlamda takvimimiz başlamış olacak.'' dedi.
Ayrıca ara tatilin de kalkacağına yönelik iddialar için de açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı, böyle bir durumun gündemlerinde olmadığını söyleyerek şunları söyledi:
''Bir kez daha altını çizerek söyleyelim. Tatil sürecinde öğretmen arkadaşlarımızın uzaktan yürüttükleri seminer dönemi etkinliklerini daha önce açıklamıştım.''
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Onları artık yüz yüze yapacağız. Öğretmen arkadaşlarımız okullarında bu süreç içerisinde eğitim öğretime hazırlıklarını devam ettirecekler ama öğrenciler açısından tatilin kalkması ya da benzeri bir şey bizim gündemimizde yok.''
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine göre ilk ders zili 9 Eylül 2024 tarihinde çalacak. Öğrenciler, ilk dönemin ardından 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde birinci dönem ara tatili yapacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci ara tatil ise 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihlerinde olacak.
Eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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