İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2024? İBB Burs Başvuru Şartları ve Tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için verdiği İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, geçtiğimiz yıl 7500 TL olarak belirlenmişti.

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ne kadar burs verileceği ise açıklanmadı.