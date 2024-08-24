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İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2024? İBB Burs Başvuru Şartları ve Tarihleri

İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2024? İBB Burs Başvuru Şartları ve Tarihleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.08.2024 - 17:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 'Genç Üniversiteli' kampanyasıyla burs veriyor. İBB, bus başvurularını kendi internet sitesi üzerinden alıyor. İBB, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 75 bin öğrenciye burs imkanı sağlamıştı.

Peki İBB burs ücreti ne kadar, İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?

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İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2024?

İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2024?

İBB, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Genç Üniversiteli programıyla binlerce öğrenciye burs veren İBB, bu sene de başvuruları kabul edecek.

İBB burs başvurularının tarihi henüz açıklanmadı.

İBB burs başvurusu, geçtiğimiz sene 26 Eylül tarihinde alınmaya başlamıştı.

İBB Burs Başvuru Şartları

İBB Burs Başvuru Şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

  • Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

  • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

  • Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

İBB Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

İBB burs başvurusu gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden veya 'İstanbl Senin' uygulaması üzerinden yapılabilir.

İBB burs başvurusunu buradan yapabilirsiniz.

İBB Bursu Ne Kadar 2024?

İBB Bursu Ne Kadar 2024?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için verdiği İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, geçtiğimiz yıl 7500 TL olarak belirlenmişti.

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ne kadar burs verileceği ise açıklanmadı.

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