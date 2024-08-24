İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2024? İBB Burs Başvuru Şartları ve Tarihleri
İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2024? İBB Burs Başvuru Şartları ve Tarihleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 'Genç Üniversiteli' kampanyasıyla burs veriyor. İBB, bus başvurularını kendi internet sitesi üzerinden alıyor. İBB, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 75 bin öğrenciye burs imkanı sağlamıştı.
Peki İBB burs ücreti ne kadar, İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?
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İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2024?
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