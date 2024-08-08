İlkokulda Öğretmen, Ortaokulda da Şube Seçme Dönemi Bitti! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Karar

Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine karar verdi.

Bu yıl ilkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri, e-Okul üzerinden kura yöntemiyle 28-30 Ağustos'ta belirlenecek.